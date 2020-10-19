关网点、撤ATM机 物理网点消失 传统银行迎来大变革

传统银行踏上智能化转型之路。原本遍地开花的银行物理网点正在大幅瘦身，一同消失的还有路边的ATM机。受访人士认为，银行在线下到线上“转基因”过程中也存在不少难点。比如，推进业务扩张方面，传统银行缺一个流量入口，并且也不是所有银行都能够顺利突围的。

你有多久没去过银行了？不少老人发现，原本在家附近的网点关停，而自己又不会在手机银行上操作，只能绕远路跑去其他网点。

《国际金融报》记者查询银保监会金融许可证信息发现，近两年来商业银行机构退出列表中有6366家商业银行网点关闭。而截至10月16日，今年以来已有超2000家商业银行网点退出。

消失的物理网点

原本遍地开花的银行物理网点正在大幅瘦身，这点从各家银行的年报中也可窥见一二。据统计，今年上半年，六大行线下网点数量合计减少1343个，其中，农行上半年网点数量减少了1149个。

随着银行网点一同消失的还有路边的ATM机，由于手机银行和电子支付的普及，现金越来越花不出去，ATM机也从原来的“印钞机”变得默默无闻。中国人民银行最新数据显示，截至2020年二季度末，全国ATM机具达105.21万台，较上季度末减少3.09万台，全国每万人对应的ATM数量7.52台，环比下降2.85%。

不断走高的数字背后，是我国数字经济发展的大趋势。“从银行角度来看，线上业务发展非常快，此次疫情下金融业受到冲击较小，其中线上业务发挥了巨大的作用。这种情况下，去网点人的越来越少，网点裁撤、合并包括人员减少很正常。”京东数字科技首席经济学家沈建光表示，由于数字经济的发展，数字产业的蓬勃兴起，特别是在疫情后，它是中国经济复苏重大的一个支撑点。

据中银协的报告统计，2019年银行业金融机构网上银行交易笔数达1637.84亿笔，同比增长7.42%，其中，手机银行交易笔数达1214.51亿笔，同比增长38.88%。

而即使是留存下来的银行网点，办理业务时也与以往大不相同。《国际金融报》记者实地走访发现，即使在周末，以往拿号排队的人山人海也不再出现。

进门后在工作人员的指引下，客户能在自动化办理业务的机器办理90%的个人非现金业务，包括开卡开户、打印流水、密码挂失与重置、客户信息变更等，几项业务打包办理也只需十几分钟。

实际上，2019年一年里全国改造营业网点就有15591个。比如，截至9月，农业银行全行2.2万家网点已全部实现智能化。曾经，银行大规模铺设网点和ATM，而随着时代变迁，物理网点和ATM机已不能满足客户随时随地的需求。这让人不禁想问，未来物理网点路在何方？

麻袋研究院研究员苏筱芮对《国际金融报》记者表示，物理网点仍有不可取代的作用，尤其是在增强和客户链接的部分。“虽然智慧网点科技含量高、流程时效快，但相比线下网点仍有一定的局限性。线下网点依旧存在价值，银行应当在加强线下网点基础设施建设的同时，大幅度提升客户体验，加强与用户之间的交流与关系维护”。

智能化转型

近年来，银行为了不断地突破物理限制而做着努力，在5G的加持下，在一些智能网点里甚至能看到生物识别、大数据分析、全息投影等技术的运用。

智能化转型的赛道上，银行未来该怎么走？

西泽研究院高级研究员邓宇认为，未来智能化网点的改造应围绕三个层面：一是设备设施的应用；二是业务流程的线上化；三是数字人才的培育，加大有互联网、金融科技等技术背景的人才招聘，采取金融科技人员与业务人员混合培养的模式。

“当前银行业正处于数字化转型的潮流之中，智能网点的落地，既是商业银行主动拥抱科技、积极求变之举，也是行业发展的大方向、大趋势，智能化转型目前还没有一个标准化的模式，需要各银行因地制宜、循序渐进。”苏筱芮表示。

当然，智能化网点转型后的银行在营销渠道和应对客户需求变化方面也要与时俱进。

苏筱芮认为，智能化转型后，银行应当借助智能手段强化品牌宣传，优化产品设计，加强互动交流，引导用户使用智慧网点进行操作，逐步培养用户习惯、提升用户粘性，为银行最终整体的数字化、智能化转型打下坚实基础。

“下一步，银行应该对网点、ATM机具进行准确定位、合理规划，并加快推进线上线下的融合、联动，推动服务渠道协同和资源整合，激发网点、ATM机具发挥线上渠道所难以具备的功能，提高辐射能力和服务张力，与线上渠道一起为客户提供任何时间、任何地点、任何方式的服务。”招联金融首席研究员董希淼说。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林则对《国际金融报》记者指出了银行在线下到线上“转基因”过程中的难点：“今年银行业务萎缩还是比较严重的。这并不是一个阶段性的问题，由于我国同质化银行数量比较庞大，又有来自线上金融的压力，未来这种激烈的竞争压力只会越来越严重。”他表示，传统银行现在往线上走，每家银行都有一个APP，但是客户在用哪家？在推进业务扩张方面，传统银行缺的是一个流量的入口，并且，也不是所有银行都能够顺利突围的。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)