威海银行上市“遇冷”背后：资产质量承压

冲刺7年，威海银行终于圆了上市梦。但有分析称，受“去产能”及担保链风险传导等影响，该行信贷及非信贷资产质量面临一定压力，将对未来盈利形成一定负面影响。

10月12日，威海银行在港交所挂牌上市，股价平开报3.35港元/股，与发行价持平，日内最高3.36港元/股，收于3.35港元/股，成交额3.2亿港元，换手率10.91%，当前总市值196亿港元。截至10月15日，威海银行股价收报3.35港元/股，继续平盘收市，当日零成交。

根据10月9日威海银行公告，在股份认购方面，该行香港公开发售股份部份合共接获8714份有效申请，认购合共5309.9万股香港发售股份，相当于公开发售仅获61%认购。当日，威海银行暗盘报价3.28港元，较招股价3.35港元跌2.09%。

为何威海银行在港公开发售股份遭冷遇？这家银行资质如何？

终圆7年上市梦

根据威海银行此前公告，该行发售价为每股3.35港元，拟发售约8.77亿股，以每手1000股进行买卖，H股股份代码为9677。经扣除威海银行就全球发售应付的承销佣金及其他估计开支后并假设超额配股权未获行使，威海银行将收取的全球发售所得款项净额约为28.31亿港元。

实际上，威海银行的上市之路并不顺利。

早在2013年4月该行就开始接受银河证券的上市辅导，并于2016年向上交所递交上市申请，但最终于2018年撤回A股IPO申请。威海银行称，“鉴于当时A股整体审批过程令上市时间表不确定，为了通过其他筹资方式补充我们的资金，我们决定撤回A股申请。”

随后，威海银行将IPO冲刺目标由A股转H股。据了解，该行赴港上市申请于今年4月8日获证监会受理；4月15日，港交所披露威海银行招股书；9月9日，证监会核准该行发行不超过16.57亿股境外上市外资股。

直至今日，威海银行终圆7年上市梦。

未获足额认购

不过，从配发结果来看，港股市场对于威海银行似乎并不热情。

根据10月9日的公告，威海银行在香港公开发售共接获8714份有效申请，认购合共5309.9万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数的约0.61倍。香港公开发售项下初步提呈发售而未获认购的发售股份已重新分配至国际发售。

记者注意到，此前在港股市场上市的渤海银行、贵州银行、中原银行等银行股几乎都遭到香港投资者的“冷遇”，在港公开发售的股份均未获得足额认购。不仅认购不活跃，多家赴港上市银行的IPO定价也都贴近发行区间下限。

辉立交易平台数据显示，10月9日威海银行暗盘“破发”，一度跌至3.24港元/股，收报3.28港元/股，跌2.09%。

有分析指出，银行股历来在港股市场不太受欢迎，主要原因是地方城商行规模较小，赚钱效应不明显，流动性也远不如A股市场，难以调动港股投资者的积极性。

资产质量承压

威海银行2020年的半年报显示，截至今年6月末，威海银行的资产总额为2550.94亿元。今年上半年，该行实现净利润9.26亿元。

资产质量方面，截至今年6月末，威海银行的贷款总额为1072.81亿元，不良贷款余额为19.2亿元，不良贷款率为1.79%，较年初略有下降。

但东方金诚在对其2020年二级资本债券的评级报告中指出，受“去产能”及担保链风险传导等影响，该行信贷及非信贷资产质量面临一定压力，将对未来盈利形成一定负面影响。

资本充足率方面，截至今年6月末，威海银行的资本充足率为14.39%、一级资本充足率为10.65%、核心一级资本充足率为8.87%，较年初都有所下降。

不过，东方金诚也指出，威海银行控股股东为特大型国有企业，近年来，通过直接及子公司对该行持续增资，带动该行资本实力显著增强，未来控股股东持股比例的增加及资本实力的增强将对该行发展产生积极影响，且该行在威海市金融体系中地位显著，能够获得当地政府在资本补充、业务拓展等方面的支持。

招股书显示，威海银行主要股东包括山东高速集团公司、山东高速及威海市财政局。“随着股东增资以及资本补充债券的相继发行，该行资本实力明显增强，预计上市完成后其资本实力及品牌影响力将显著提升。”东方金诚称。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)