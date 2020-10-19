冲刺年底排位战 候选基金解析攻守道

下半年医药主题基金集体“哑火”，使得公募业绩格局重塑。随着基金年度排位赛进入冲刺阶段，冠军候选基金将如何操作引发关注。

谁将问鼎公募基金2020年度冠军宝座？

未到最后一刻，答案仍是未知数。

短短数日内，年内“冠军基金宝座”再度易主。天天基金网数据显示，截至10月15日，农银工业4.0混合基金以110.56%的年内收益率暂列第一名，超越了之前领先的广发高端制造。而此前群雄并起的医药基金，只有2只跻身TOP10。

随着四季度拉开序幕，基金年度排位赛进入冲刺阶段。“冠军候选基”将如何操作？多位基金掌舵人向《国际金融报》记者揭晓答案。

前十排位赛再洗牌

2020年公募基金的开端，以医药主题独领风骚为起点。上半年，医药主题基金几乎霸屏业绩榜，一季度和二季度将TOP 10尽收囊中。最“高光”之时，TOP 100的基金中，近八成是医药主题。

这场排位赛在8月份迎来第一个拐点。医药板块高位回调之际，8月13日，长城环保主题力压招商国证生物医药，以92.33%的收益率登上榜首。在之后很长一段时间里，廖瀚博管理的长城环保主题和长城久鼎占据着基金业绩榜前两名。

医药主题基金集体“哑火”，使得公募业绩格局重塑。机会当前，你追我赶。长城环保主题来之不易的第一名，在9月28日被广发高端制造以0.54%的微弱优势反超。

随着四季度拉开序幕，基金年度排位赛进入冲刺阶段，战况激烈。在短短数日内，前十位的排名再次洗牌，农银工业4.0混合、农银研究精选混合超越了广发高端制造，跃居前两位。

“根据前三季度的业绩表现，基金经理通常会采取不同的操作手法。”一位公募人士告诉《国际金融报》记者，如果前三季度业绩排名遥遥领先，或是排名“比上不足比下有余”，基金经理操作就会比较保守，主要目的在于保住排名，因此不太会去冒险；如果业绩和前几名的基金咬得很紧，或是基金排名垫底，为了冲击冠军宝座或是摆脱末尾排名，操作就会比较激进。

公募基金的年度排名大局未定，“冠军候选基”战况胶着。据Wind统计，截至10月15日，业绩排名前十的基金中，农银汇理基金占3只，广发基金占2只，长城基金占2只，融通、招商、工银瑞信基金各占1只。

整体来看，TOP 10的基金首尾业绩相差16.6个百分点。谁将问鼎冠军宝座，答案仍是未知数。

基金经理解读投资策略

作为“冠军候选基”，TOP 10的动向广受关注。四季度如何操作？投资机会在哪里？排名居前的基金掌舵人向《国际金融报》记者揭晓了答案。

农银汇理3只跻身TOP 10的基金排名靠前，均由基金经理赵诣管理。这位倾向于“在更长的赛道中，选取更确定的马”的基金经理表示，经过接近2个月的调整分化，市场已处于一个再平衡阶段，未来市场风格会更加均衡，意味着各领域优秀的公司都存在机会，因此，会更聚焦于好行业里的好公司。

赵诣告诉记者，在基本面未出现明显变化的情况下，整体配置方向不会出现特别大的变化，仍会围绕“科技+消费”进行配置。

“四季度可能更多是处于承上启下，为明年逐步布局的一个阶段。”赵诣提到，整体更加关注有“增量”的方向：一是技术进步带来需求提升的方向，包括新能源和5G应用；二是在“国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向，尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。

暂列第三的广发高端制造，由孙迪和郑澄然两位基金经理挂帅。郑澄然预计，四季度市场整体呈震荡趋势，但会有结构性行情，因此看好新能源和科技两大方向。

他认为，宏观层面的流动性以及微观企业层面的盈利，是四季度影响市场的两大核心因素。目前看来，两个因素都比较平稳。从政策面来看，今年是“十三五规划”的收官之年，“十四五规划”将会是市场关注的重点，有望成为四季度投资主旋律。

长城环保主题混合基金和长城久鼎混合基金在8月份“一战而红”，如今暂列榜单第五和第九位。基金经理廖瀚博表示，四季度将延续过往的投资策略，坚持自下而上、精选个股、逆向投资的思路。

“成长创造价值，优质成长股的业绩增长是我们投资收益的核心来源。”廖瀚博认为，尽管优质成长股的估值普遍处于相对高位，反映今明两年业绩高增长的预期，但是从长期看，以高增长消化高估值，从两到三年的维度，依然能够为投资者创造较好的回报。

关于四季度的投资机会，他看好长期成长有空间、短期边际有变化的细分领域，具体包括光伏、新能源汽车、工控、装配式建筑、军工、免税等行业的优质个股。

融通医疗保健行业混合基金暂列第六位。其掌舵人蒋秀蕾表示，四季度将延续前三季度的主要投资思路，即“白马+成长”的投资策略，主要重仓医疗保健行业高景气度赛道，如创新药、创新医疗器械、创新疫苗、CXO、连锁药店、医疗服务上的龙头公司，阶段性根据市场流动性和风险偏好高低，适当参与小市值公司的绝对收益机会。

他仍然看好四季度医药行业的投资机会，“八九月份的回调，主要跟整体市场流动性回收和医药行业上半年因为疫情累积涨幅过高有关，但行业基本面是健康的，且大部分龙头公司中报业绩超预期，整体趋势仍然向上。”

罗世锋管理的诺德价值优势和诺德周期策略，分别位列基金业绩榜第12名和第14名。据其介绍，在四季度资产配置上，会将中长期行业的成长空间、竞争格局等因素与中短期行业的景气度、业绩增速和估值水平等因素相结合，且更多是以中长期视角来配置资产。

落实到投资上，仍维持以食品饮料、医疗保健、家电等大消费行业为主导，以消费电子、光伏、新能源汽车等科技及高端制造行业为辅助。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)