蚂蚁战配基金成立 支付宝独揽代销权

从专业的角度看，支付宝本次展现更多的是销售能力，而银行和券商更具备专业投资理财的能力，未来真正的赛道在投顾服务。

众所期盼的可参与蚂蚁战略配售的基金终于全部成立了。10月14日晚间，汇添富创新未来18个月封闭和华夏创新未来18个月封闭均发布了基金合同生效公告。此前，其他3只参与蚂蚁集团股票战略配售的公募基金均已成立。

根据基金公告，5只基金首募有效认购户数超过1350万户。其中，有2只基金有效户数超过300万户，2只基金有效认购户数超过200万户。按照首募上限计算，户均有效认购份额达到4400多份。如此多的认购户数在新发基金历史上并不常见，其中，华夏创新未来18个月封闭更是创下314万的首募有效户数新纪录。

根据基金合同，5只基金首募上限均为120亿元，采用18个月封闭期运作，股票投资部分均可采取战略配售方式进行投资。据了解，每只基金均有10%的最高仓位战略配售蚂蚁集团股票。

那么，5只蚂蚁基金谁能跑得最快？

5只蚂蚁基金四大看点

从上报到获批，再到全部成立，5只蚂蚁战略配售基金只用了不到2个月时间。

从市场认购热情来看，至少有上千万投资者关注到了这批基金的发行。由于这5只基金代销渠道仅支付宝一家，也就是蚂蚁集团旗下的蚂蚁（杭州）基金销售有限公司，而支付宝对于本次渠道的宣传可谓不遗余力，从线上线下各个主流平台均可看到“蚂蚁”的身影。5只基金开售没多久，支付宝参与人数就超过800万人次。据《国际金融报》记者统计，蚂蚁战略配售基金的成立有以下几大看点：

1.谁最受欢迎

5只蚂蚁战略配售基金有效认购户数合计达到13597261户，单只基金认购户数均在180万户以上。

当一只基金拥有百万户持有人是什么概念？

2020年半年报显示，市场存续的基金中（除货币基金外），持有人户数在百万户以上的共有20只基金。其中，股票型基金持有人户数超百万户的有8只，最高持有人户数达到230万户；混合型基金持有人户数超百万户的10只，最高持有人户数达到179万户；债券型基金持有人户数超百万户的有2只。

“一般一只新发基金募集有效户数达到2万-3万户算常见，几千户的情况也有，百万户对于一些中小基金公司而言，简直是天文数字。”沪上某公募市场人士对《国际金融报》记者表示。

从某种程度上看，有效认购户数也反映了基金公司的营销能力。上述5只基金中，华夏创新未来18个月封闭有效认购户数最多，达到3142508户，创下单只基金有效认购户数纪录。

汇添富创新未来18个月封闭有效认购户数也突破了300万，达到3067672户，鹏华创新未来18个月封闭和中欧创新未来18个月封闭有效认购户数分别达到2866230户和2637635户，易方达创新未来18个月封闭有效认购户数为1883216户。

2.谁卖得最快

根据基金合同，5只蚂蚁战略配售基金均派出了自家实力超强的基金经理，无论是投研能力，还是投资者口碑均属于行业翘楚。

而从5只基金成立时间来看，最早卖完并成立的基金是易方达创新未来18个月封闭，9月29日率先成立，该基金募集仅用了一天（9月25日）。此前，易方达基金曾在某央媒旗下网站公众号专为该基金投放品宣稿件，阅读量超过10W+。

第二只成立的是鹏华创新未来18个月封闭，自9月25日开售后，仅用2天时间就完成了募集，于9月30日成立。

第三只成立的是中欧创新未来18个月封闭，该基金用了5天完成募集，于10月9日成立。

剩下2只基金均于10月14日发布了合同生效公告。

3.谁是潜在受益方

除了本次基金管理人和代销渠道外，谁是另一大潜在受益方，引人遐思。

本次5只蚂蚁战略配售基金仅在支付宝代销渠道和基金公司直销渠道售卖，这样一来，传统五大行中农工建交均不在其列，基金代销大户招商银行也不在其中，但基金托管方的名单中也未出现上述银行，5只基金的托管方均为浦发银行。

公开资料显示，浦发银行是总部位于上海的一家股份制商业银行。上述5只基金托管费率为0.2%。同时，代销渠道支付宝早在2019年年底，买下浦东金融广场2号办公楼，“支付宝大厦·S空间”已经正式启用。

4.买谁获配比例最高

据《国际金融报》记者统计，5只蚂蚁战略配售基金中，认购申请确认比例最高的为华夏创新未来18个月封闭，达到99.72%。认购确认比例最低的为中欧创新未来18个月封闭，达到94.71%，其余3只蚂蚁战略配售基金认购申请确认比例均在95%以上。

独家代销背后的风波

是什么让蚂蚁战略配售基金短时间变成网红理财工具？

答案出在蚂蚁集团旗下的支付宝。不同于其他代销渠道，作为典型的互联网基金销售渠道，支付宝平台购买基金的门槛较低，最低可低至1元，这也基本涵盖了大众理财的最低门槛。同时，认购费率打折甚至免费，也是该渠道的一大优势。

这也是互联网代销渠道向银行等传统渠道发起较大冲击的一次基金销售行为。不过，有公募业内人士向记者表示，蚂蚁基金在蚂蚁集团旗下支付宝独家代销，是由于渠道优势更受基民青睐，但从专业的角度看，支付宝本次展现更多的是销售能力，而银行和券商更具备专业投资理财的能力，未来真正的赛道在投顾服务。

正所谓“树大招风”，蚂蚁集团计划IPO，旗下公司独家代销蚂蚁战略配售基金，对此，有业内人士提出质疑，蚂蚁集团旗下的支付宝究竟在这次基金销售中扮演了什么角色，除了销售角色之外，其他行为是否合规？

与此同时，蚂蚁集团“暂缓IPO”的消息加深了业界的担忧，是否受独家代销蚂蚁战略配售基金牵连所致？

近日，蚂蚁集团发言人予以否认，并表示其上市审批进程取得稳步进展。对于是否存在利益冲突，发言人称，相关基金公司、蚂蚁集团均进行了充分的披露。此次参与蚂蚁IPO战略配售的新发基金，在投资决策及销售运作中遵守监管规定，独立运作。作为相关基金销售渠道之一，蚂蚁并不承销自身的上市。

发行蚂蚁战略配售基金的某公募基金市场人士对《国际金融报》记者表示，目前基金是照常运作，对蚂蚁集团IPO的事情以及影响均不太了解。

北京某公募业内人士则表示，IPO与基金投资不在一个市场，基金受影响不大，可以照常运作。另外，单只基金最多只有10%的资产用来配置蚂蚁集团股票，即便没有，也可以买其他公司股票。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)