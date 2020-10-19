DR钻戒欲上市 实控人分红忙

4.4亿元

张国涛、卢依雯夫妻合计间接持有公司98.075%股份，是公司的实际控制人。4.4亿元的现金分红，几乎全部落入了实控人夫妇的口袋。

主打“男士一生仅能定制一枚”的DR钻戒要上市了。

近日，迪阿股份有限公司（下称“迪阿股份”)的创业板IPO申请已获受理，拟发行不超过8000万股。

凭借着独特的销售模式，DR品牌打开了一片年轻人的市场，门店数量也迅速扩张至300家。然而扩张的同时，迪阿股份也存在着一些问题，如增收不增利、产品销量下滑等。

增收不增利

据悉，迪阿股份主要从事珠宝首饰的品牌运营、定制销售和研发设计，为婚恋人群定制求婚钻戒等钻石镶嵌饰品，旗下拥有DR、Story Mark和Most Me等自有品牌。

其中，DR品牌凭借“男士一生仅能定制一枚”的独特销售模式，打开了一片年轻人的市场。

报告期内，2017年-2019年以及2020年上半年（下称“报告期”），迪阿股份实现的营业收入分别为11.17亿元、15亿元、16.65亿元、8.36亿元，2018年和2019年的收入增长率分别为34.27%与10.96%。

可以看出，公司在2019年的收入增速已出现明显下滑。

对此，公司解释称，2018年，随着公司线下门店数量的迅速增加，主营业务收入增速较快；2019年，公司主动控制门店开设规模，着重于优化现有门店运营，主营业务收入增速有所放缓。

从门店数量来看，报告期各期末，公司经营的门店数量分别为130家、250家、302家和298家，已经在全国范围内形成了一定规模的销售网络。

然而，除了营业收入增速放缓，迪阿股份的净利润增速远远低于收入增速，甚至还出现了下滑。

2017年-2019年以及2020年上半年，迪阿股份实现的净利润分别为2.5亿元、2.73亿元、2.64亿元、1.51亿元，2018年和2019年的净利润增长率分别为8.83%与-3.18%。

《国际金融报》记者发现，迪阿股份产生上述“增收不增利”的现象，主要是因为公司花在销售、宣传方面的费用持续攀升。

报告期内，公司的销售费用分别是31497.42万元、49980.86万元、67433.17万元和30007.4万元，占营业收入的比例分别是28.19%、33.32%、40.51%和35.91%，远高于同行业可比公司的平均值。

毛利率70%

从细分产品来看，迪阿股份的产品包括求婚钻戒、结婚对戒和其他饰品。其中，公司收入主要来源于求婚钻戒，2017年-2019年的钻戒收入占比均超过83%。

报告期内，迪阿股份销售的钻戒单价分别为1.01 万元/件、1.06 万元/件、1.15 万元 /件和 1.29 万元/件。

令人吃惊的是，一颗单价1万元以上的钻戒，毛利率居然超过70%。

招股说明书显示，上述时间段内，公司求婚钻戒毛利率分别为 69.92%、70.14%、71.40%和 71.68%，呈上升趋势，主要原因系报告期内公司进行了一定幅度的提价。此外，公司结婚对戒毛利率也毫不逊色，分别为 67.96%、70.37%、69.02%和 66.24%。

这也使得迪阿股份的毛利率始终领先于同行业可比公司。

报告期内，公司毛利率分别为69.71%、69.82%、70.21%和69.71%，同行业可比公司毛利率的平均值分别为44.66%、44.75%、46.88%、52.44%，公司始终高于同行业可比公司水平。

对此，公司解释称，在该行业内，自营模式下镶嵌饰品毛利率通常比加盟模式下高出约30个百分点，销售模式对毛利率影响较大。而公司对DR品牌采用全自营销售模式，因此毛利率水平相对较高。

资料显示，迪阿股份对DR品牌采取全自营的模式，全部门店均由公司管理运营，DR品牌线下门店均为自营店，其中包括直营店与联营店，线上和线下商品统一定价。

截至2020年6月末，公司线上门店主要包括公司官网、天猫旗舰店、京东旗舰店等；线下门店包括直营店271家，联营店27家，覆盖了大陆境内除西藏自治区之外的省、自治区和直辖市，以及中国香港和法国巴黎。

分红4.4亿

本次IPO，迪阿股份拟募集资金12.84亿元，用于渠道网络建设、信息化系统建设、钻石珠宝研发创意设计中心建设及补充与主营业务相关的营运资金。

其中，公司预计投入7.39亿元用于渠道网络建设项目、3.8亿元补充营运资金，分别占本次募集资金投资总额的57.59%、29.6%，是公司募资规模最大的两个项目。

关于渠道网络建设项目，公司表示，未来将在多个一线城市、准一线城市、二线城市、三线城市及其他城市开设旗舰店及标准店。

但是，从近两年来看，公司的开店速度已经有了明显的放缓。报告期各期末，公司经营的门店数量分别为130家、250家、302家和298家，2020年6月末的门店数量甚至比2019年年末还少。

此外，即便是门店数量增加，但是戒指的销量并没有相对应地增加，甚至还出现了下滑。报告期内，公司求婚钻戒销量分别为9.40万件、12.05万件、11.91万件和5.04万件，结婚对戒销量分别为3.87万件、4.79万件、6.1万件和3.93万件。

而《国际金融报》记者发现，2017年-2019年以及2020年上半年，公司每年都有现金分红，分红金额分别为0.8亿元、1.5亿元、0.9亿元、1.2亿元，三年半累计分红高达4.4亿元，已经超过了补充营运资金项目的募资金额。

值得注意的是，张国涛、卢依雯夫妻合计间接持有公司98.075%股份，是公司的实际控制人。这意味着，4.4亿元的现金分红，几乎全部落入了实控人夫妇的口袋。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)