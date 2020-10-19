核心游戏遭批 柠檬微趣IPO苦等三年

在游戏企业苦苦排队等待IPO的大军中，有这么一家即将冲刺创业板的公司。

近日，深交所官网显示，北京柠檬微趣科技股份有限公司（下称“柠檬微趣”）更新了申报稿，拟申请在创业板上市，保荐机构及主承销商为招商证券。

从2017年首次递交了上市申报稿，柠檬微趣如今已排队超过三年。不过，《国际金融报》记者发现，这名“备考生”目前却存在着产品结构单一、核心产品被点名批评等问题。

产品结构单一

据介绍，柠檬微趣的主营业务系移动游戏产品的研发、销售及维护。公司深耕移动休闲游戏领域，已成功开发并上线了多款精品游戏，如《宾果消消消》《飞屋消消消》《梦幻蛋糕店》《百变时尚秀》等，游戏用户遍及中国大陆以及北美、欧洲等多个地区。

虽然公司拥有多款游戏，但实际给公司贡献了绝对收入的还是《宾果消消消》这一款游戏产品。据悉，《宾果消消消》于2014年8月开发，2017年-2019年及2020年上半年（下称“报告期”），该款游戏收入占当期主营业务收入的比重分别为96.49%、74.43%、88.92%、95.17%。

业内人士认为，多数收入来自单一产品，会导致公司对产品的依赖性加强。

根据申报稿，2019年度，柠檬微趣实现营业收入3.48亿元，净利润为1.38亿元。虽然净利润有所增长，但公司的总收入相比2017年却出现下滑（2017年收入为3.88亿元），下滑原因主要系来自《宾果消消消》的收入下降。

同样，2020年上半年，公司营业收入仍有所下滑，公司表示主要系公司核心产品《宾果消消消》活跃用户数量有所下降所致。记者注意到，公司开发的另一款产品《飞屋消消消》因推广效果不及预期而在今年上半年被暂停推广。

此外，报告期内，柠檬微趣来自境外的营业收入分别为9309.65万元、1.08亿元、5791.52万元、1588.77万元，占营业收入的比重分别为24.03%、32.4%、16.63%、14.16%。不过，由于海外市场的推广效果也不及预期，公司自2018年起开始逐渐暂停在海外市场的推广投放，海外收入占比呈现不断下滑的态势。

核心产品被批

截至报告期末，柠檬微趣拥有研发技术人员170人，占公司总人数的79.81%；核心技术人员有三名，包括公司实控人齐伟，董事、副总经理于剑及高级架构师高翅。

据披露，2017年-2019年，公司投入的研发费用分别为2654.28万元、3975.29万元、5551.62万元，占营业收入的比重6.85%、11.96%、15.94%。虽然柠檬微趣近年来的研发投入有所增长，但研发费用率与完美世界、天神娱乐、昆仑万维、掌趣科技等上市公司相比略低。

在募集资金用途中，公司罗列出了六项投资项目。公司将重心放在游戏开发上，包括移动游戏升级开发与运营项目、移动游戏新产品开发与运营项目以及游戏核心开发工具研发项目，计划投入资金占总募投资金的71.5%。

此外，2020年上半年，公司游戏产品《宾果消消消》（版本 7.5.1）还被工信部和国家计算机病毒应急处理中心认为存在隐私不合规情形。

记者从工信部官网了解到，在2020年7月份发布的关于侵害用户权益行为的APP通报中，《宾果消消消》出现在名单之中，涉及包括私自收集个人信息、超范围收集个人信息、频繁申请权限、过度索取权限、账号注销难等问题。对此，工信部表示将督促存在问题的企业完成整改落实工作。

随后，这款产品同样被国家计算机病毒应急处理中心“点名”通报，被认定的违法类型属于“隐私不合规”。

对于上述存在的情况，柠檬微趣指出，虽然公司已进行了整改工作，但后续在开展业务的过程中，如果对监管法规的理解与主管机构存在偏差，也可能导致游戏产品的内容设置等不符合监管法规要求，从而面临被责令整改或处罚的风险。

如今，带着些许“瑕疵”的柠檬微趣能否最终闯关创业板，记者也将持续关注。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)