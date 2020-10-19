银行招聘考题 “难”得有理吗

围绕金融领域招考，吐槽大会年年有，今年特别多。有考生说，其参加的银行招聘笔试，不仅题量惊人，考题涉及的知识面也十分广。三层矩阵、粒子的静态能源公式、高数、天体运动原理、原子量子应有尽有。

优中取优，强中取强。难在专业，也难在门槛。无论是国有大行还是明星银行，无论是注会还是其他类似职业资格考试，所谓“超纲”并不意外。面对蜂拥而至的参加招聘者，在笔试环节增加难度以拉开成绩差距，是相对合理的选择。整体拆解这些考题的难，有金融行业本身专业性的要求，也由其在就业市场的竞争力所决定。

具体到银行考题和注会考试，其实各有各的难。本质上，银行考试是一场选拔性考试，不公布答案，不公布分数，不发还试卷，更不会公开判卷。难是对所有人都难，是公正的“难”，总好过那些看不见的“难”吧。而注会的考试是严格的资格认证考试，这些真刀实枪的题是职业门槛，直接决定了应试者未来是否有资格、有能力从事该行业。

金融领域的就业招聘竞争激烈，早就成了检验应聘者竞争综合实力的一场博弈战。这个博弈不再是简单的术业有专攻，更是一个人综合竞争力的试验场。面对看似“超纲”考题，综合竞争力不是简单的“会与不会”，而是通过心理适应、情绪管理、选择权衡、战略战术，考察一个人的心态、洞察力、大局观，判断其“能与不能”“行与不行”。

大部分应聘成功者并不需要博古通今、经天纬地的天才。他们将会在银行中从事较为基础的业务，在商业银行这样发展成熟、分工明细、规章严谨的体系，认真办事、步步为营。那些狠狠吐槽银行围城的年轻人，其实也是拼了命想挤进围城的人。如今就业压力不断攀升，以银行会计师事务所为代表的就业选择，依然处在就业市场金字塔的顶端，相比其他行业，其稳定性、收入水平、社会地位都有明显优势。

银行工作的体面度与公务员不相上下，但收入却比公务员有竞争力，因此成为年轻人和家长挤破头都想去的热门单位。四大会计师事务所，又以其高含金量的工作和与之相匹配的高收入扬名天下，成为众多毕业生梦寐以求的职场归宿。

这个周末，有两位女演员因为“矫情”上了热搜。节目里，导师赵薇说，这个矫情是“台下”的戏比“台上”还多。切换下场景，不妨也把功夫用在考场上，因为这些考题只是很难，但不是只“难为”你。比起上知天文下知地理，入行以后的你，要扛的各种指标和任务可能更难。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)