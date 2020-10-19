人民网>>财经

银行招聘考题 “难”得有理吗

陶凤

2020年10月19日08:21  来源：北京商报
 

　　围绕金融领域招考，吐槽大会年年有，今年特别多。有考生说，其参加的银行招聘笔试，不仅题量惊人，考题涉及的知识面也十分广。三层矩阵、粒子的静态能源公式、高数、天体运动原理、原子量子应有尽有。

　　优中取优，强中取强。难在专业，也难在门槛。无论是国有大行还是明星银行，无论是注会还是其他类似职业资格考试，所谓“超纲”并不意外。面对蜂拥而至的参加招聘者，在笔试环节增加难度以拉开成绩差距，是相对合理的选择。整体拆解这些考题的难，有金融行业本身专业性的要求，也由其在就业市场的竞争力所决定。

　　具体到银行考题和注会考试，其实各有各的难。本质上，银行考试是一场选拔性考试，不公布答案，不公布分数，不发还试卷，更不会公开判卷。难是对所有人都难，是公正的“难”，总好过那些看不见的“难”吧。而注会的考试是严格的资格认证考试，这些真刀实枪的题是职业门槛，直接决定了应试者未来是否有资格、有能力从事该行业。

　　金融领域的就业招聘竞争激烈，早就成了检验应聘者竞争综合实力的一场博弈战。这个博弈不再是简单的术业有专攻，更是一个人综合竞争力的试验场。面对看似“超纲”考题，综合竞争力不是简单的“会与不会”，而是通过心理适应、情绪管理、选择权衡、战略战术，考察一个人的心态、洞察力、大局观，判断其“能与不能”“行与不行”。

　　大部分应聘成功者并不需要博古通今、经天纬地的天才。他们将会在银行中从事较为基础的业务，在商业银行这样发展成熟、分工明细、规章严谨的体系，认真办事、步步为营。那些狠狠吐槽银行围城的年轻人，其实也是拼了命想挤进围城的人。如今就业压力不断攀升，以银行会计师事务所为代表的就业选择，依然处在就业市场金字塔的顶端，相比其他行业，其稳定性、收入水平、社会地位都有明显优势。

　　银行工作的体面度与公务员不相上下，但收入却比公务员有竞争力，因此成为年轻人和家长挤破头都想去的热门单位。四大会计师事务所，又以其高含金量的工作和与之相匹配的高收入扬名天下，成为众多毕业生梦寐以求的职场归宿。

　　这个周末，有两位女演员因为“矫情”上了热搜。节目里，导师赵薇说，这个矫情是“台下”的戏比“台上”还多。切换下场景，不妨也把功夫用在考场上，因为这些考题只是很难，但不是只“难为”你。比起上知天文下知地理，入行以后的你，要扛的各种指标和任务可能更难。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期　　人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】

财经

税收数据透视经济发展：国内市场整体回暖 对外开放积蓄动能　　今年，突如其来的新冠肺炎疫情让中国经济经历复杂开局。随着国内大循环、国内国际双循环的不断畅通，中国经济社会发展按下“重启键”，新发展格局下市场逐渐回暖。如今，市场主体的“元气”恢复如何？从税收数据视角可以找到答案。 双节叠加 “十一”期…【详细】

财经

海关总署：三季度我国进出口同比增长7.5% 前8个月累计增速转负为正　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）“据海关统计，前三季度，我国货物贸易进出口总值23.12万亿元人民币，比去年同期增长0.7%。其中，三季度我国进出口8.88万亿元，同比增长7.5%。”今天上午，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在…【详细】

财经

海关总署：前三季度我国外贸进出口整体表现好于预期　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）据海关总署统计，今年前三季度我国外贸进出口同比增长0.7%。针对我国外贸进出口实现正增长的主要原因，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，前三季度，我国累计进出口总值年内首次实现同比正增长。前三季…【详细】

财经

海关总署：推动稳外贸稳外资56条措施落地见效　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）今天上午，国新办举行新闻发布会，针对海关在稳外贸方面的主要工作，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍，海关坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，聚力“六稳”“六保”，统筹做好口岸疫情防控和促进外贸稳…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved