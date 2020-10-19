新增病例再创新高 二次疫情考问全球经济

二次疫情的燎原之势越来越凶险，全球单日新增病例再次创下新高，392471例。从“极为严峻”的德国，到首现二次感染的瑞典、荷兰，欧洲再一次成为“重灾区”；欧洲之外，美国、印度也保持着单日新增逾5万例的增长趋势。经济指标再亮红灯将在所难免，标普已经发出了警告：未来数月内第二轮主权降级浪潮可能将要来临。

病例屡创新高

半年之后，蹭蹭上涨的数字又让全球被“至暗时刻”的阴霾所笼罩。根据世卫组织发布的数据，截至欧洲中部时间17日19时43分，全球新冠确诊病例较前一日增加392471例，达39196259例；死亡病例较前一日增加6116例，累计死亡1101298例。全球单日新增确诊病例数连续2天创下新高。

数据还在持续走高，Worldometers世界实时统计数据显示，截至北京时间10月18日16时32分，全球新冠肺炎累计确诊病例超过4000万例，累计死亡病例超过111.5万例。

欧洲疫情近期快速反弹是全球日增确诊病例数屡创新高的一个重要原因。世卫组织欧洲区域主任汉斯·克卢格说，欧洲新增病例每天都在“呈指数级增长”，目前每天有1000人死于新冠肺炎，这已成为欧洲人第五大死因。仅在过去10天内，欧洲就新增了100万新冠病例，世卫组织53个欧洲成员国自疫情开始以来的病例总数已达到700万。

在每日新增病例总和超越印度、巴西和美国总和的情况下，欧洲俨然再一次成为疫情的“重灾区”。以德国为例，德国疾控机构罗伯特·科赫研究所17日公布的数据显示，截至当天零时，德国较前一日新增新冠确诊病例7830例，累计确诊356387例，连续第三天创下疫情暴发以来的单日新增最高纪录。

在如此严峻的形势之下，德国总理默克尔发出了警告。根据美联社的报道，默克尔在同德国各州长进行会谈时大发雷霆，表示各州目前的防疫措施根本就不足以遏制德国的新冠疫情，而倘若继续这样下去，那么疫情将会使德国彻底陷入“灾难”。

德国只是欧洲疫情下的一个缩影。在单日新增病例数方面，法国、匈牙利也于17日创下新高。除了这一指标，欧洲多地也出现了二次感染的情况，荷兰、瑞典分别于12日、16日报告了该国首例二次感染病例。

欧洲之外，美国、印度的疫情形势一如既往地严峻。16日，美国累计确诊突破800万例，从9月25日超700万例到10月16日，增长100万例仅用了21天，快于上一轮100万例的25天。截至北京时间10月18日6时30分左右，美国在24小时内新增确诊50842例。印度的新增数据更甚于美国，该国17日确诊病例升至7432680例，在过去24小时内，印度新增确诊病例62211例。

经济再迎考验

滚动上涨的数据，让全球各国都绷紧了神经，毕竟在疫情的背后，还站着经济，二者左右着国家当下的命运。

在“重灾区”欧洲，防疫禁令再度来袭。法国全境自16日零时起进入卫生紧急状态，禁止所有私人聚会，如婚礼、学生聚会。关闭所有节庆场所。所有餐厅必须严格执行卫生准则。大学生到校学习人数控制在50%以内。加强远程办公，每周至少2-3天远程工作，错开工作场所的通勤时间。

英国的新冠疫情三级警戒系统也已经启用，16日起，首都伦敦及埃塞克斯郡的疫情警戒级别从一级提升至二级，即从“中等”风险升至“高”风险，意味着这两地防控措施将加码，包括禁止室内聚会、尽量减少出行等。

作为第一波疫情中欧洲第一个新冠病毒暴发国，意大利也加强了防御，比如禁止聚会、私人活动，必须在公共场合戴口罩并保持安全距离。与此同时，意大利还引入了武装部队，违规者可被处以高达3000欧元的罚款，并将紧急情况延长至2021年1月31日。

在接连的禁令之下，全球经济复苏的希望也化成了泡影。欧洲经济研究所（ZEW）公布的数据显示，9月时德国经济景气指数还曾达到近20年来最高的77.4点，但这项数据在进入10月以后，骤降至56.1点；法国国家统计与经济研究所则在日前将法国四季度的经济增长预测从1%下调至0。

与此同时，华尔街对美国的前景也日渐悲观。摩根士丹利经济学家艾伦·岑特纳及其团队将四季度美国GDP年化增长率预测从9.3％下调到了3.5％；摩根大通和高盛则将该数字分别下调至2.5％和3％。

“基本上四季度经济都很不乐观，因为作为全球经济增长的引擎，欧美疫情再次复燃，经济也会掉头向下”，中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员刘仕国表示。

根据摩根士丹利的最新预计，2020年全年经济将会收缩2.7％，此前的预测为收缩1.5％。而在上月初，摩根士丹利还曾预言，全球经济有望四季度初恢复至疫情前水平。

主权降级风险

病例、禁令、预期，诸多悲观因素下，评级机构也开始对曾经的全球经济火车头们失去了信心。当地时间10月16日，穆迪宣布下调英国评级至Aa3，前景展望为稳定。

值得注意的是，这是穆迪自2017年9月下调英国评级至Aa2、持负面展望以来，对该国的最新一次评级下调。不只是英国，标普全球的主权分析师警告称，受新冠疫情再度暴发的影响，在未来数月内第二轮主权降级浪潮可能将要来临，世界主要经济体可能会看到其信用评级下降或降级警告。

在此之前，标普今年已经下调了近60个国家的评级或评级展望，不过，其中只有相对较少是评级较高的富裕国家，而现在，标普的警告已经延伸到了发达国家身上。标普全球主权评等部门董事总经理Roberto Sifon-ArevaloSifon-Arevalo称：“这涉及到欧盟国家，或者日本或英国等高度发达国家的评级，或者美国，这些国家已经实施了相当大规模的财政和货币举措来缓解受到的打击。”

的确，为了应对疫情对经济带来的猛烈冲击，无论是美国、日本，还是欧盟，都已经倾囊而出。在14日发布的《财政检测报告》中，国际货币基金组织（IMF）指出，为应对新冠疫情，主要国家采取了总计12万亿美元的财政措施；同时，2020年全球政府债务将达到几乎与全球GDP（约90万亿美元）同等的规模，债务与GDP之比达到98.7%，创历史最高水平。

国家资产负债表研究中心高级研究员汤铎铎表示，一直以来，全球债务占GDP的比例都是个问题，最近上涨更加明显，一方面，跟分母有关，全球各国GDP下滑拉低了分母的数值；分子的因素是另外一方面，疫情以来各大经济体都进行了财政刺激，拉升了分子。因此，债务占比出现了明显走高。

“此前一度抱有希望，全球能通过去杠杆、去债务稍加缓解，但现在看来，疫情冲击之后没有希望了”，汤铎铎坦言，各大经济体，尤其是发达经济体，比如美日欧的宏观经济政策已经没有空间了，财政政策只能顶着很大的压力发债，货币政策基本都是零利率、负利率，也没有多少空间；与此同时，巨大的金融风险进一步累积，美国此前在居民部门和政府部门还有一些去杠杆的动作，取得了一定成效，但现在也失效了，有些部门甚至还在加杠杆。

刘仕国也指出，全球经济增长起不来，政策空间越来越小，财政没有收入，支出上涨，只能靠借贷，这其实是一个恶性循环，要想打破这个循环，核心还是在于控制疫情，通过科学的手段，之前欧美等地区为了控制疫情也是付出了惨重的代价，但是现在代价可能还要扩大才能控制住疫情，进而打破经济层面的恶性循环。

“虽然债务在上涨，但现在各国只能通过这个财政刺激去托底经济，而债务的红线在哪里，谁都不知道，大家都处于一个试探期，但如果触底，可能就是崩溃期了。”刘仕国坦言。

在汤铎铎看来，现在全球经济面临着非常巨大的不确定性，到了一个杠杆和周期的高点，“几乎是进入到了政策制定者不熟悉的未知领域，蕴藏着巨大的风险”。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)