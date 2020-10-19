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美联储官员呼吁加强金融监管防范资产泡沫

2020年10月19日08:28  来源：经济参考报
 

　　美国联邦储备委员会两位高级官员日前呼吁美国加强金融监管，以防范长期低利率政策带来的过度冒险行为和资产泡沫风险。

　　波士顿联邦储备银行行长埃里克·罗森格伦在英国《金融时报》17日刊登的采访文章中说，美联储在执行长期低利率政策的同时，必须有强有力的金融监管机构限制过度冒险行为，否则低利率政策将适得其反。他指出，目前美联储缺乏足够的政策工具阻止企业和家庭过度加杠杆，应重新思考金融稳定问题。

　　明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡里也对《金融时报》表示，需要更严格的金融监管来避免美联储反复救市。他呼吁对大型银行执行更高的资本金要求，认为在市场动荡时期整个金融体系需要从根本上变得更有韧性。他还指出，货币政策不是解决金融稳定风险的合适政策工具。

　　自新冠疫情在美国暴发以来，美联储已多次出台宽松货币政策支撑美国经济，稳定金融市场。今年3月，美联储将联邦基金利率目标区间下调到零至0.25%之间。多数美联储官员预测，这一利率区间将保持到2023年不变。长期低利率政策在促进美国经济复苏的同时，也引发部分美联储官员对于金融风险上升的担忧。

　　美联储负责金融监管的副主席兰德尔·夸尔斯日前在国际金融协会年会上表示，2008年国际金融危机后建立的银行监管框架经受住了疫情的压力考验，但商业票据、货币市场基金等短期融资市场仍然暴露出较多脆弱性，并波及美国国债市场流动性，因此亟须对短期融资市场进行进一步监管改革。

　　国际货币基金组织日前发布《全球金融稳定报告》说，得益于各国宽松货币政策的持续支持和全球融资环境保持宽松，短期全球金融稳定风险暂且得到控制；但自疫情暴发以来全球金融脆弱性继续上升，特别是企业流动性压力可能演变为偿付问题，消耗银行资本，阻碍全球经济复苏。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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