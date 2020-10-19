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疫情反弹和经济下行风险限制油价涨幅

2020年10月19日08:29  来源：经济参考报
 

　　受沙特和俄罗斯继续强调落实减产承诺等因素影响，国际油价上周（10月12日至10月16日）上涨，轻质原油期货整周涨0.69%，布伦特原油期货整周涨0.19%。

　　截至10月16日收盘，纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格下跌0.08美元，收于每桶40.88美元，跌幅为0.20%；12月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.23美元，收于每桶42.93美元，跌幅为0.53%。

　　据沙特国家通讯社报道，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼与俄罗斯总统普京上周通电话，双方对所有产油国继续合作和遵守欧佩克+减产协议的重要性表示同意，这将符合产油国和消费国的利益。欧佩克+预计将把当前的减产力度维持到2021年。

　　此外，美国原油库存降幅超预期也支撑了油价。美国能源信息局15日公布的数据显示，前一周美国商业原油库存量为4.89亿桶，环比下降了380万桶，降幅大于市场预期。同期，车用汽油库存环比下降了160万桶，蒸馏油库存环比降幅为720万桶，丙烷和丙烯库存降幅为190万桶。包括商业原油、成品油、丙烷和丙烯等在内，前一周美国商业石油库存量环比大幅下降了1680万桶。

　　然而，欧美疫情反弹形势严峻给油价上涨带来压力。上周，美国各个地区出现了新冠病毒检测阳性率的上升，这很可能预示着病例数反弹。除了美国之外，欧洲疫情也异常凶猛。二次疫情强势反扑，欧洲各国政府重新开始实施封锁、限制等抗疫措施，以期遏制疫情进一步蔓延。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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