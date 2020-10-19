发布四十条首批授权事项 明确三个阶段目标

人民网北京10月19日电（许维娜）据国家发展改革委消息，近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020—2025年）》（以下简称《方案》）。国家发展改革委副主任宁吉喆在18日的国新办发布会上表示，《方案》的推出，意义十分重大，这是发挥好深圳在全国改革开放排头兵作用的重大举措，是支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的关键一招，是坚定不移深化改革开放的重要宣示，也是全面深化改革方式方法的全新探索。

他指出，《方案》的主要内容可以概括为“一个关键改革、三个阶段目标、五大工作原则、二十七条改革举措、四十条首批授权事项”。

一个关键改革，即“综合授权”改革，就是在中央改革顶层设计和战略部署下，按照全面深化改革的总体要求，以清单批量授权方式，赋予深圳在重点领域和关键环节改革上更多自主权，支持深圳在更高起点、更高层次、更高目标上推进改革开放。

三个阶段目标，2020年试点开好局、起好步。2022年试点取得阶段性成效。到2025年基本完成试点改革任务，为全国制度建设作出重要示范。

五大工作原则，一是坚持解放思想、守正创新。二是坚持市场化、法治化、国际化。三是坚持系统集成、协同高效。四是坚持先行先试、引领示范。五是坚持底线思维、稳步实施，科学把握时间节奏和步骤。

二十七条改革举措，《方案》围绕要素市场化配置、营商环境、科技创新、对外开放、民生服务、生态环境和城市空间治理等六大方面提出27项目标任务和保障措施。

四十条首批授权事项，包括六个方面，其中要素市场化配置方面14条，营商环境方面7条，科技创新体制方面6条，对外开放方面7条，公共服务体制方面3条，生态和城市空间治理方面3条，各条中明确了改革事项的主要内容。

《方案》与授权清单有四方面关系及其特点

宁吉喆介绍说，一是实施方案和授权清单是有机统一的整体。实施方案重在明确重点领域、改革方向和构建机制。授权清单重在具体落实。二者前后呼应、互为支撑。授权清单在实施方案总体框架下，按照党中央、国务院的改革部署，结合深圳改革发展实际，分批次提出有针对性的改革举措。

二是授权清单是改革方式方法的重大创新。综合授权有别于此前改革试点通常实行的“一事一议、层层审批、逐项审核”的授权方式，是在中央改革顶层设计和战略部署下，以清单式批量报批的方式推动重点领域和关键环节改革。授权清单是批量授权的重要载体，是改革方式方法创新的重要体现。列入清单的事项实施备案管理，除明确要报批的事项，其他不再逐项报批。这种方法本身就是重要的改革。

三是授权清单体现改革的担当。首批授权清单中40条授权事项，每条内容都很丰富。据统计，20多项需要突破现有法律法规和政策规定，涉及到近百项具体法律法规和政策条款的调整，具有很强的创新性、突破性，体现了中央授权改革的力度和深度，这将为推动高质量发展释放巨大的改革红利。

四是授权事项分批推出滚动实施。在五年改革试点的总体框架下，按照党中央、国务院决策部署，结合深圳改革发展实际，国家发展改革委将会同有关方面分若干次，滚动研究制定授权清单，按程序报批后推进实施。成熟一批，推出一批，滚动接续，压茬前行，蹄急而步稳地推进综合改革试点。

四方面推动深圳综合改革试点落地见效

宁吉喆表示，国家发展改革委作为中央部门层面的牵头单位，将与其他部门和广东省、深圳市一起，共同推动综合改革试点工作落地落实。

一是实行清单化管理。建立工作台账，分解工作任务，制定年度重点工作安排，压实压细每一项改革的责任。提出时间表、路线图，做好跟踪调度，定期报送进展情况。原则上，首批授权事项在2022年以前应全部落地。比如，制定深圳放宽市场准入特别措施清单，将作为先手棋纳入今年工作重点任务，力争尽快取得实质性进展。

二是优化实施路径。对于实施顺利、效果明显的措施，要加快推进，尽早实现早期收获。达到预期效果的，及时总结提炼，加快形成一批可复制可推广的制度成果。要建立健全改革风险识别和防范体系，实行包容审慎的改革风险分类分级管控机制，根据风险程度，分别采取相应调整措施。

三是强化法治保障。有关方面按照《方案》要求和经批准的事项清单，依法依规赋予深圳相关管理权限。推动建立健全与综合改革试点相配套的法律法规、政策调整机制。凡涉及调整现行法律或行政法规的，经全国人大常委会或国务院授权实施。协调做好与相关法律法规立改释废的衔接。

四是加强综合协调和指导评估。建立健全部门间、部门与地方间联动推进工作机制，强化部门协作和部地沟通，依托工作机制分批次研究制定授权清单，按程序报批后滚动推进实施，推动《方案》见到实效。深入调查研究，及时协调解决试点实施过程中重大问题和难点问题。根据试点的进展，客观评估改革推进落实情况，及时反映新情况新问题，并提出对策建议。重要情况及时向党中央、国务院汇报。

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