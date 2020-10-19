山寨搬家公司成风 “蹭名牌”缘何成为搬家业潜规则

“蹭名牌”缘何成为搬家业潜规则

高仿知名搬家公司借竞价排名进入公众视野坐地起价

● 依靠高仿知名搬家公司，再通过网站竞价排名进入大众视野，已然是搬家行业里惯用的秘诀

● 搬家公司的门槛并不高，一辆车、几个人就可以做生意，有些甚至没有固定的货车和工人，有活时才会临时雇佣，基本技能、物品安全、合同文本、路线设计等标准近乎空白

● 搜索引擎企业既然通过“竞价排名”赚取广告费，就有义务向用户提供安全可靠的搜索引擎服务。如果消费者通过“竞价排名”搜索引擎查到虚假信息，导致消费者财产受到损失，搜索引擎公司应为其提供的虚假信息承担相应责任

□ 本报记者 张维

“金九银十”，正是一年之中最热的换房季。

很多小区内，近日都有搬家公司造访。如果留意观察，会发现不少搬家公司的名字大同小异，相似度极高。而这并非偶然，《法治日报》记者近日在采访中发现，依靠高仿知名搬家公司，再通过网站竞价排名进入大众视野，已然是搬家行业里惯用的秘诀。

前段时间，歌手遇天价搬家费的新闻一度引爆网络，引发社会对搬家行业中“高仿”等乱象的关注。与山寨横行相伴而生的通常还有坐地起价、人身骚扰等严重损害消费者权益，以及“劣币驱逐良币”等扰乱市场秩序、损害行业利益的行为。

如何遏制这类行为，让搬家行业风清气正，是当下亟待关注的问题。

歌手遇天价搬家费

牵出行业隐藏乱象

歌手、作家吴虹飞没有想到，一次搬家后自己竟然收到总额高达1.8万余元的账单。

这与她此前从搬家公司所获取的收费信息不同。搬家前，她试图从网上寻找“北京搬家公司哪家最好”的信息，搜索结果第一名为北京四方兄弟搬家有限公司(以下简称四方兄弟公司)。点进这家与知名搬家公司——“兄弟搬家”相近的公司官网后，吴虹飞拨打了网站上的联系电话。

四方兄弟公司搬家后，吴虹飞被要求给付事先未被告知的费用，账单总额高达1.8万余元。四方兄弟公司工作人员称，使用一辆车收费300元，10公里外每公里增加6元；从小区门口到家中有200米需步行，收取200元；此外，不收取拆卸家具费用。

吴虹飞称，自己搬家的距离约30公里，使用了两辆车、6名搬家工人。按约定，各项费用加起来应为1500元至2000元。

吴虹飞在微博上曝光此事，引发很多网友共鸣。不少人都有过遭遇山寨搬家公司权益受侵的经历：或是随意加价，或是货物受损丢失，或是态度恶劣，或是受到骚扰威胁……搬家行业的乱象一时间成为社会最为关注的话题之一。

不仅消费者深受其害，那些被高仿的“李逵”们，也苦之久矣。

广州市大众搬屋运输有限公司(以下简称大众搬屋)副总经理侯卓恩坦言，作为全国首家创立的搬家公司，仿冒大众搬屋的假冒者及大量劣质的搬家公司这些年来“就像遍地开花般涌现且从未停止”。

假冒不说，还不规范，伤害了真大众搬屋的商誉。据媒体报道，广州市海珠区滨江花园一住户搬家到清远，结果来了两辆搬家车，都自称是大众搬家。为辨真假，最后请来了警察。而先来的假大众“上门就要红包”，以“图个好彩头”，否则就不给搬了。

类似的事情发生得多了，令侯卓恩很是担忧，“有一天会不会‘劣币驱逐良币’，令整个行业遭遇毁灭性打击”。

这种担心并非多余。“500米的距离，层层加码到3600元”“搬家公司说，我知道你家在哪，不给钱就天天上门”“谈好的2000元，坐地涨价至1.8万元”……

在不少网友的印象中，“专业、规范、低价”是很多山寨搬家公司的自我标榜与虚假宣传，真正和他们打交道只能体会到“割韭菜的刀，还是‘搬家公司’快”。当试图通过向监管部门投诉来解决问题时又会发生“找错人”的情况。例如，南京市雨花台区市场监督局在今年5月披露，收到多起针对山寨搬家公司的投诉，仅雨花台区市场监督管理局的板桥新城辖区就接到了35件山寨“蚂蚁搬家”的投诉。按照公司登记信息找不到山寨公司的地址，根据其电话指引到了经营地址，发现是一家鸭子店。

而吴虹飞所遇到的四方兄弟公司，也是借了知名搬家公司“兄弟搬家”的光，媒体调查后发现，无论是官网公布的地址还是工商注册地址，均查无此公司。

多重因素层层叠加

山寨搬家公司成风

如何看待这种“蹭名牌”的高仿行为？

华东政法大学教授丛立先在接受《法治日报》记者采访时说，这种行为存在两种可能：一是侵犯商标权，通常知名搬家公司会将自己的企业名称同时注册为商标，即便没有注册的，经过长期使用，得到社会广泛认可，也可以形成未注册的驰名商标，或者说有一定影响的商标，都受到法律保护，而且按照现行法律规定，保护力度都非常强。山寨搬家公司“打擦边球”的做法，构成了对知名搬家公司商标权的侵犯。二是构成不正当竞争，使用其他企业名称、包装装潢，造成混淆，是反不正当竞争法所明确禁止的。

中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江也认为，这种“蹭名牌”行为是一种不正当竞争行为，不仅侵犯了被仿冒品牌的知识产权，扰乱了市场经济秩序，而且侵犯了消费者的知情权和选择权。“正规企业打造一个品牌，必须投入大量人力、物力和时间，必须为消费者提供优质产品和服务。而冒牌企业以低价揽活，然后再以各种名目乱收费，根本不用考虑品牌形象投入。不仅让正规企业深受伤害，也让行业的口碑备受质疑。”

近年来，我国不断加强对知识产权的保护，去年出台的新商标法，更是加大了对商标侵权的惩处力度，但为何在搬家行业“高仿”几成行业潜规则，较为普遍和严重呢？

在苏州大学王健法学院教授董炳和看来，根本原因在于机会主义盛行，“很多市场主体只想挣快钱，不愿诚实、本分地经营，这种现象在其他领域和行业里也同样存在”。

同时，与商誉的特性有关。“山寨者通过使用与知名企业相同或近似的商标或字号，盗用知名企业的商誉。一旦有消费者上当受骗，不好的评价或负面的影响又指向该知名企业的商标或字号，山寨者大不了再换一个名牌来傍。‘兄弟’名声坏了，还有‘父子’或‘姐妹’。”董炳和说。

董炳和分析，这种现象在搬家领域的盛行，可能还与服务商标有关。由于服务商标在消费者接受服务的过程通常不会附随服务内容一起呈现在消费者面前，消费者在接受服务前也难以判断出服务质量的好坏，山寨者有机会对服务提供者的真实身份进行掩饰，让消费者误认为其将要接受的是知名经营者提供的服务。

在陈音江看来，原因在于部分不诚信商家通过“蹭名牌”，可以轻松牟取暴利；部分企业的知识产权意识不强，过于忍受和退让，让冒牌企业气焰更加嚣张。“像搬家服务这样的行业，大多企业是凭发送小广告或在网上发布信息招揽业务，加上消费者的品牌消费意识也不强，主要是根据其报价作出最终选择，所以也给那些不诚信搬家公司提供了可乘之机。”

丛立先认为，除了缺乏诚信外，还有两个原因就是违法成本太低、执法还不够有力。丛立先提醒，在搬家领域的“高仿”侵权事件中，很少看到权利人维权，这次引发舆论关注也是因为山寨搬家公司损害了消费者权益和公共利益。

丛立先分析，这与搬家行业的特点有关。搬家公司的门槛并不高，一辆车、几个人就可以做生意，有些甚至没有固定的货车和工人，有活时才会临时雇佣，基本技能、物品安全、合同文本、路线设计等标准近乎空白。也就是说，涉及知识产权保护的很多都是与商品经济或者高新技术有关的，素质比较高，注意知识产权的保护，但搬家行业在这方面比较欠缺。尤其是很多时候搬家公司雇佣一些社会闲散人员，“江湖气”比较重的特点，让权利人比较忌惮，不敢举报，从而姑息了山寨公司的高仿行为。

竞价排名博得关注

搜索引擎或为帮凶

当然，也有敢于和山寨公司硬碰硬的，大众搬屋就是其中一个。侯卓恩透露，自2016年起，大众搬屋决定拿起法律武器保护自身的合法权益，成立了专项的法务部门对山寨公司进行起诉。迄今为止，大众搬屋的维权诉讼已达到两位数。

这些诉讼目前全部胜诉，但侯卓恩说，被侵权的现象并未真正消失，总还是有高仿搬家公司出现，导致维权诉讼一直在进行中，他不知道什么时候才能终结维权之路。

维权并不容易。据了解，搬家行业作为社会民生的服务性行业，除了解决一般市民搬家的刚性需求，也为各种部门、机构、企业提供搬迁服务。在保证服务质量和行业良好发展的经营过程中，其所投入的管理成本高昂，并非暴利行业。“企业的维权成本不断增加，投诉难、流程长、成效低，导致合法经营的搬家公司生存受到极大的威胁和挑战。”侯卓恩说。

一个值得注意的现象是，搜索引擎的指向，让客户容易将山寨公司当成“真李逵”，源源不断地送上门供其“割韭菜”。

在吴虹飞与四方兄弟公司的那单搬家业务中，就有着搜索引擎的重要“贡献”，四方兄弟公司正是她从搜索引擎中找到的排名第一的搬家公司。

媒体调查发现，这些公司往往在竞价排名中投入重金，四方兄弟出事后，有人曾帮其算过，每天用在搜索引擎上的花销不会低于6000元。另有搬家公司搬运工表示，他所在的公司高度依赖58同城、百度等网站的竞价排名。由于竞价排名费用昂贵，搬运工的人工费用遭到压缩。他所在的公司工人提成只有约10%，如果兼任司机，提成可以达到18%。而微薄的回报下，工人们更愿意在报价中做手脚，以赚取额外报酬。这也是造成搬家行业乱象的一个原因。

董炳和指出，搜索服务提供者难辞其咎。山寨者之所以能够成功，与其向消费者传递服务来源信息的方式有关。在网络时代，消费者主要依靠互联网(包括移动互联网)来获取相关信息。“如果消费者亲自到山寨者的经营场所去考察、商讨，上当受骗的机率就会大大降低。将虚假信息传递给消费者的过程中，搜索服务提供者起了很大作用。”

“搜索引擎等是重要的帮凶。”丛立先说，竞价排名的都应在显著位置打上广告的标签，如果仅仅是因为谁拿的钱多就把谁排在前面，搜索引擎、应用程序等就有帮助侵权的嫌疑，“商标侵权强调帮助者主观上知道(应知和明知)，如果知道还为之即构成帮助侵权，要追究搜索引擎等的帮助侵权责任。对于大面积侵权这种行业乱象，可以认为搜索引擎等没有尽到信息审核的基本义务，是存在过错的。行政执法机关可以对其实施行政处罚”。

陈音江也注意到，为了争取更多广告费，不少搜索引擎企业打破自然搜索机理，采用人工干预的手法将搜索结果调到靠前位置。“搜索引擎企业既然通过这种‘竞价排名’赚取广告费，就有义务向用户提供安全可靠的搜索引擎服务。如果消费者通过‘竞价排名’搜索引擎查到虚假信息，导致消费者财产受到损失，搜索引擎公司应为其提供的虚假信息承担相应责任。”

陈音江认为，因为“竞价排名”干扰了自然搜索原理，违背了技术中立原则，也产生了实际广告效果和广告收益，所以搜索引擎公司及信息发布者的行为应该构成广告行为，应受广告法调整。

加强执法打击力度

解决异地注册问题

易观数据分析显示，2021年同城货运市场规模预计将突破1.5万亿元。在货运市场急剧扩张之下，规范搬家行业市场，充分保护知识产权的需求就更显迫切。

搬家行业的乱象已经引发监管层关注。今年早些时候，北京市市场监督管理局发出《搬家行业经营者价格行为提醒告诫书》，提醒告诫本市搬家行业经营者，加强价格管控，稳定价格水平，维护价格秩序。提醒告诫书要求，各公司官网要醒目公示收费标准，细化服务收费项目；消费者电话咨询时，要事先告知收费标准以及可能产生费用的重要信息且双方确认，避免价格纠纷。

那么，如何根治搬家行业的“蹭名牌”等顽疾？丛立先认为，一方面要治理侵权，加强打击力度，对于这种广泛且比较恶意的行为，应该采取最严格的顶格处罚，才能起到良好的治理效果，同时要坚持长期执法。对于搜索引擎等实施的帮助侵权行为，也要严格追究其法律责任。

董炳和提出，应从两个方面着手治理：一是严厉整治山寨者的行为，加强商标、商号的保护；二是强化搜索服务提供者的法律责任，尤其是竞价排名、推送广告等情况下，应将搜索服务提供者直接作为共同侵权人，与山寨者承担连带责任。“学术界和实务部门大多将搜索服务提供者作为间接侵权人，只要求其承担有限的法律责任，可能有其合理性，但在当前经济技术条件下，应当改变这一看法和做法。”

陈音江称，搜索引擎服务商应该对其推荐内容进行具体审查，同时应把广告性质的搜索结果与自然搜索结果区分开，对竞价信息予以清晰且显著的标明，方便消费者了解真实信息。

此外，业内人士还呼吁，减少工商营业执照异地注册问题困扰。

《法治日报》记者在采访中发现，异地注册是搬家行业存在已久的问题，它令在行业拥有高知名度的品牌受到的滋扰更加严重。山寨公司的基本套路就是在外地注册当地的某知名搬家公司后，再到当地成立分公司，然后就可以堂而皇之地使用山寨分公司的名义冒用知名搬家公司的品牌来进行侵权和欺诈。大众搬屋、蚂蚁搬家等公司都曾受到这类问题的困扰。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)