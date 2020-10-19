世界银行、IMF等纷纷上调对中国经济增长预期

世界银行、IMF、穆迪等纷纷上调对我国经济增长预期——

国际机构为何普遍看好中国经济

经济日报·中国经济网记者 熊 丽

□ 近期世界银行等多个国际机构纷纷上调对我国经济增长预期。专家认为，在新冠肺炎疫情防控和经济恢复方面走在世界前列，是国际机构看好我国经济的重要原因。

□ 庞大的内需市场、制造业转型升级和产业链供应链的整固、科技创新所带来的进口替代产业的发展、数字经济、区域协调及城镇化、新一轮高水平对外开放等，是中国经济的主要增长动力。

国际货币基金组织(IMF)近日发布报告称，预计2020年全球经济将萎缩4.4%，而中国经济将增长1.9%，是全球唯一实现正增长的主要经济体。除IMF外，近期世界银行等多个国际机构也都纷纷上调对我国经济增长预期。

专家认为，在新冠肺炎疫情防控和经济恢复方面走在世界前列，是国际机构看好我国经济的重要原因。当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济复苏的基础尚不稳固，我国应扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，加快打造新发展格局，提高抗风险能力。

经济复苏强于预期

实际上，IMF并非唯一看好我国经济的国际机构。世界银行近期发布报告预测，今年中国经济增速将达2%，比6月初预计的1%上调1个百分点，同时预计明年中国经济将增长7.9%。

此前，国际评级机构穆迪更新其全球宏观展望报告，把今年中国经济增长预期从1%上调至1.9%，同时预计明年中国经济将增长7%左右。惠誉在其9月的全球经济展望报告中，也将中国2020年增长预期由1.2%上调至2.7%，同时预计明年中国经济将增长7.7%。

根据IMF报告，中国经济复苏力度强于预期，且有迹象显示第三季度复苏步伐有所加快，是此次上调全球经济增长预期的一个重要原因。

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才认为，国际机构上调对我国经济增长预期，是基于形势的变化和我国经济的实际表现。我国疫情控制和复工复产都走在全球前列，投资、消费、进出口等主要经济指标逐季向上向好。

中原银行首席经济学家、中国国际经济交流中心学术委员会委员王军认为，在全球经济风雨飘摇之际，我国经济能率先企稳主要得益于三点：成功的防疫举措，灵活适度的宏观经济政策调整，坚定不移的对外开放稳定了外贸、外资，稳定了预期。

中国人民大学经济研究所所长助理刘晓光认为，国际机构普遍看好我国经济，一方面是基于我国经济实现了强劲反弹；另一方面是基于我国经济在历次应对外部冲击中的出色表现，展现了强大的韧性和宏观调控能力，对未来经济走势充满信心。

经济动力加速回升

我国经济复苏的动力和活力，从今年国庆中秋假期可窥一斑。据统计，10月1日至8日，全国零售和餐饮重点监测企业销售额约1.6万亿元，日均销售额比去年国庆假期增长4.9%。全国共接待国内游客6.37亿人次，按可比口径同比恢复79.0%；实现国内旅游收入4665.6亿元，按可比口径同比恢复69.9%。

今年以来，面对突如其来的严重疫情，我国统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，制定一系列纾困惠企政策，全年新增减税降费约2.5万亿元，出台多项强化就业优先、促进投资消费、稳定外贸外资、稳定产业链供应链等措施。需求回升、投资加快、消费恢复对整个经济的带动逐步增强。

今年前8个月，我国经济复苏态势明显：1月份至8月份，规模以上工业增加值、货物出口累计增速实现年内首次转正，固定资产投资累计增速接近转正，8月份社会消费品零售总额同比增速年内首次转正。日前公布的PMI数据显示，9月份三大采购经理指数均连续7个月处于扩张区间，预示着市场预期的持续改善。

海关总署最新发布的数据显示，前三季度我国货物贸易进出口总值23.12万亿元，同比增长0.7%，累计进出口总值年内首次实现同比正增长，三季度进出口总值、出口总值、进口总值均创下季度历史新高。

在王军看来，庞大的内需市场、制造业转型升级和产业链供应链的整固、科技创新所带来的进口替代产业的发展、数字经济、区域协调及城镇化、新一轮高水平对外开放等，是中国经济的主要增长动力。

“从疫情暴发至今，我国经济实现复苏的路径非常明朗。一季度有效控制疫情并成功守住底线，二季度复工复产下供给面基本修复，下半年在规模性政策全面发力下需求持续回升、新一轮改革红利逐步显现。我国经济全年呈现较为强劲的逐季复苏态势，下半年至明年上半年有望迎来经济高速增长期。”刘晓光说。

对全球经济贡献显著

由于受新冠肺炎疫情影响，全球经济面临深度衰退。IMF预测2020年全球经济将萎缩4.4%，比6月份预测数据上调了0.8个百分点，衰退程度有所缓和。

徐洪才认为，由于我国经济在全球经济中的体量占比较大，对我国增长预期的上调相应地也带动了对全球预期的上调。

“作为2020年全球唯一预期实现正增长的经济体，我国经济增长对全球的贡献是显而易见的，从各方面都远远超过了在上轮国际金融危机时期的贡献。特别是在全球贸易大幅收缩的背景下，我国前三季度货物贸易进出口总额实现正增长，对于维持全球产业链、供应链的有效运转起到了巨大的‘稳定器’功能。”刘晓光认为。

数据显示，今年前8个月，我国企业对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资118亿美元，同比增长31.5%。上半年，我国对东盟投资达62.3亿美元，同比增长53.1%；今年1月份至8月份，我国与东盟贸易总额超4165亿美元，逆势增长3.8%，实现双方互为第一大贸易伙伴的历史性突破。今年前6个月，中欧班列运输进出口货物同比增长30.9%，成为稳定国际供应链的“钢铁驼队”。

刘晓光认为，虽然目前我国经济复苏快于预期，但全球经济前景依然不乐观。下一步，随着我国经济复苏步入新阶段，经济工作的重点必须从行政性复工复产转向有效需求的快速扩展，积极应对外部风险挑战，深化中长期改革，着力打通生产、分配、流通、消费各个环节，培育新形势下我国参与国际合作和竞争新优势。

徐洪才认为，当前消费的恢复仍有潜力，要继续扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，增加居民收入特别是中低群体收入水平，继续推进数字化转型、“两新一重”建设、优化营商环境等工作。

王军建议，应保持宏观经济政策的相对平稳。未来应重视新型消费、服务消费以及由都市圈和城市群建设带动的升级型消费等新消费热点；积极扩大有效投资，充分发挥投资在经济复苏中的关键性作用。此外，还要提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。

熊 丽

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)