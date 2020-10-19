“十三五”期间 一带一路“工笔画”愈发细腻

■本报记者 李 宁

“十三五”期间，“一带一路”建设从总体布局的“大写意”，步入精谨细腻的“工笔画”阶段。目前，中国已经同138个国家和30个国际组织签署200份共建“一带一路”合作文件，共同开展了超过2000个合作项目。

助推经济发展

统计显示，2016年-2019年，中国对“一带一路”沿线国家货物进出口总额达4.6万亿美元，占外贸比重提升至29.4%；直接投资721亿美元，占比提升至13.7%。“一带一路”建设为中国和沿线国家的发展带来了新的机遇。

今年以来，新冠肺炎疫情的发生给全球经济带来了冲击。商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平表示，作为“一带一路”的倡议者和积极推动者，中国不仅自身为稳定全球经济预期作出重要贡献，发挥火车头拉动作用，而且推动“一带一路”合作伙伴有效开展国际合作，坚定支持经济全球化和多边贸易体制。不久前，中欧地理标志协定达成，中欧投资协定有望年内完成谈判。“在抗疫和经济复苏两个层面，中国对经济全球化、全球发展正在作出重要的主导性贡献。”

中国社科院世界经济与政治研究所研究员倪月菊表示，第二季度以来，中国经济稳步复苏，多个国际机构预测中国将成为2020年唯一实现经济正增长的主要经济体。这一成绩的取得也与“一带一路”建设的顺利推进密不可分。“包括线上经济、人工智能、5G在内的数字丝绸之路建设为‘一带一路’沿线国家的经济发展注入了新动能，带来了更多新机遇，在经济复苏中发挥了重要作用。”

数据显示，前三季度，中国对“一带一路”沿线国家进出口6.75万亿元，增长1.5%。特别是东盟已经超越欧盟，成为中国第一大贸易伙伴，进出口同比增长7.7%，占比达14.6%。1－9月，中国企业对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资130.2亿美元，同比增长29.7%；中欧班列更是逆势增长，在国际航运交通运输严重受阻的情况下不仅保障了国际供应链的安全和稳定，也促进了双边经济的发展。

促进区域合作

“一带一路”建设也有力促进了区域经济合作的发展。

张建平表示，“一带一路”促进区域经济合作，是通过机制性合作和非机制性合作两条途径开展，两者相结合发展效率更高。从机制性合作看，中国正努力构筑立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的大自贸区网络，同时国内也在着力建设自由贸易试验区的小自贸区网络，再叠加与很多合作伙伴签署的避免双重征税协定、多双边投资协定以及信息产品技术协议等，都有效地促进了贸易投资自由化便利化，贸易创造效应和投资创造效应也被源源不断地挖掘出来，使“一带一路”所有合作伙伴都享受到发展红利。非机制性合作通过“一带一路”“五通”建设推进，有力地促进了区域内的相互贸易和相互投资。

比如，今年东盟跃升为中国第一大贸易伙伴，得益于自由贸易协定这一核心合作机制，同时也叠加了“一带一路”框架下的系统性合作，凸显了国际产能合作、产业园区建设以及基础设施互联互通的成效。

倪月菊分析，疫情全球蔓延和贸易保护主义抬头给“一带一路”沿线国家经济造成巨大冲击。东盟超越欧盟成为中国第一大贸易伙伴，中国也超越美国成为欧盟第一大贸易伙伴，“一带一路”合作有力促进了中国与沿线区域的经济合作，为加强全球经济合作增强了信心。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)