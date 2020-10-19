我国经济延续稳定恢复态势 全年经济发展有信心

前三季度GDP增长由负转正！

国家统计局今日公布的数据显示，前三季度GDP同比增长0.7%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。从环比看，第三季度国内生产总值增长2.7%。

“前三季度，面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，各地区各部门科学统筹疫情防控和经济社会发展，有力有效推动生产生活秩序恢复，前三季度经济增速由负转正，供需关系逐步改善，市场活力动力增强，就业民生较好保障，国民经济延续稳定恢复态势，社会大局保持稳定。”国家统计局新闻发言人刘爱华说。

多项指标实现由负转正 经济复苏态势明显

前三季度，固定资产投资同比增长0.8%，货物进出口总额增长0.7%，全国居民人均实际可支配收入增长0.6%；第三季度，社会消费品零售总额增长0.9%……多项主要指标的同比增速均实现了由负转正。

从累计看，前三季度国内生产总值同比增长0.7%，上半年是下降1.6%，可以说扭转了上半年下降的局面。其中，三次产业增加值全面回升，第一产业增加值增长2.3%，第二产业增加值增长0.9%，第三产业增加值增长0.4%，全部为正值。固定资产投资同比增长0.8%，货物进出口总额增长0.7%，全国居民人均实际可支配收入增长0.6%，这些主要指标的同比增速均实现了由负转正。

从当季看，三季度国内生产总值增长4.9%，比二季度加快1.7个百分点；规模以上工业增加值增长5.8%，比二季度加快1.4个百分点；服务业增加值增长4.3%，比二季度加快2.4个百分点。还有两项指标由负转正，一是社会消费品零售总额当季增长0.9%，二季度是下降3.9%；货物进出口总额当季增长7.5%，二季度为下降0.2%。

从当月看，9月份规模以上工业增加值增长6.9%，连续6个月保持了正增长；服务业生产指数增长5.4%，连续5个月正增长；社会消费品零售总额增长3.3%，连续2个月正增长；货物进出口总额增长10%，连续4个月正增长。

“从这些主要指标的变动趋势看，我国的疫情防控和经济复苏确实是走在了全球前列，彰显了中国经济的强大韧性和旺盛的活力。”刘爱华说。

就业民生保障有力 产业新动能引领作用凸显

今年年初，面对空前加大的就业压力，各地区、各部门全面落实就业优先政策，持续加大民生投入，民生得到了切实的保障和改善。

——看就业，就业形势总体稳定。前三季度城镇新增就业898万人，基本完成全年的目标任务。调查失业率呈现了稳中有落的态势，9月份全国城镇调查失业率为5.4%，从年初6.2%的高位持续回落。

——看收入，居民收入实际增速由负转正。前三季度，全国居民人均可支配收入23781元，同比名义增长3.9%，扣除价格因素实际增长0.6%，年内首次转正，上半年为下降1.3%。这个增速和前三季度经济增长0.7%，基本同步。

——看物价，物价涨势比较温和。前三季度居民消费价格同比上涨3.3%，其中9月份同比上涨1.7%。各地积极落实好“六稳”“六保”政策和常态化疫情防控措施，市场供需状况总体稳定。

在疫情冲击下，产业转型发展的动力明显加快，以互联网经济为代表的新动能逆势成长，在助力疫情防控、保障居民生活、促进经济增长方面都发挥了非常积极的作用。

数据显示，新经济对整体经济的带动作用非常显著。前三季度，规模以上高技术制造业增加值增长5.9%，装备制造业增加值增长4.7%，增速都比上半年加快。高技术产业投资增长9.1%，加快2.8个百分点，幅度比较大。网上购物、直播带货这些新业态、新模式持续火热，在线办公、远程问诊、在线教育等新兴需求非常旺盛。

全年保持稳定复苏有基础、有条件、有信心

对于下阶段经济走势会不会延续稳定复苏的态势，刘爱华分析，不管是从需求、生产，还是从整个市场表现出来的信心和活力等方面来看，今年四季度乃至全年有基础、有条件、有信心保持目前的态势。

——看需求，前三季度逐步回暖。从投资看，将继续延续目前由负转正、进一步回升态势。从消费看，社会消费品零售总额季度增速年内首次转正。从服务端来看，十一和中秋黄金周全国零售和餐饮的重点监测企业日均销售额同比增长4.9%，游客人数恢复到了去年的八成左右，收入恢复到了七成左右。显示出居民对实物消费、服务消费的需求都在恢复过程中。

——看生产，产业循环持续改善。首先，产能利用率逐季提升。三季度，全国工业产能利用率76.7%，比二季度回升了2.3个百分点。9月份，规模以上消费品制造业增加值同比由上个月下降0.8%转为增长3.2%。服务业多数行业都实现了正增长，9月份，构成服务业生产指数的8个行业中有6个行业的生产指数已实现正增长。

——看信心，市场主体信心逐渐增强。今年前三季度，通过全力落实助企纾困政策，持续深化“放管服”改革，企业获得感明显增强。首先是减税降费取得积极成效，1至8月份新增减税降费1.88万亿元。企业利润也在持续增长，8月份，规模以上工业企业利润同比增长了19.1%，连续4个月正增长。从企业预期来看，9月份制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数双双回升，两大指数连续7个月位于临界点之上。

“这三个方面对于下一阶段进一步更好地发挥超大市场的韧性，激发超大市场的需求潜力是非常有利的。总体上来讲，我们对全年的经济发展是充满信心的。”刘爱华说。

(责编：杨曦、夏晓伦)