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我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%

2020年10月19日10:02  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。

分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产业增加值48123亿元，同比增长2.3%；第二产业增加值274267亿元，增长0.9%；第三产业增加值400397亿元，增长0.4%。从环比看，三季度国内生产总值增长2.7%。

国家统计局新闻发言人刘爱华表示，前三季度，面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，各地区各部门科学统筹疫情防控和经济社会发展，有力有效推动生产生活秩序恢复，前三季度经济增速由负转正，供需关系逐步改善，市场活力动力增强，就业民生较好保障，国民经济延续稳定恢复态势，社会大局保持稳定。

农业生产形势较好，秋粮有望再获丰收

前三季度，农业（种植业）增加值同比增长3.8%，增速与上半年持平；其中，三季度增长3.9%。全国夏粮早稻产量合计17010万吨，比上年增加224万吨。秋粮播种面积稳中有增，主要秋粮作物总体长势较好，秋粮生产有望再获丰收。粮食种植结构持续优化，优质稻谷与大豆播种面积进一步扩大。前三季度，牛奶产量同比增长8.1%，禽蛋产量增长5.1%；猪牛羊禽肉产量下降4.7%，降幅比上半年收窄6.1个百分点，其中禽肉产量增长6.5%，牛肉、羊肉、猪肉产量分别下降1.7%、1.8%、10.8%，降幅分别比上半年收窄1.7、0.7、8.3个百分点。生猪生产逐步恢复。三季度末，生猪存栏37039万头，同比增长20.7%；其中，能繁殖母猪存栏3822万头，增长28.0%。

工业生产加快，高技术制造业和装备制造业较快增长

前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长1.2%，上半年为下降1.3%。其中，三季度同比增长5.8%，比二季度加快1.4个百分点。9月份，规模以上工业增加值同比增长6.9%，增速比8月份加快1.3个百分点，连续6个月增长；环比增长1.18%。前三季度，分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长0.9%；股份制企业增长1.5%，外商及港澳台商投资企业增长0.3%；私营企业增长2.1%。分三大门类看，采矿业增加值同比下降0.6%，降幅比上半年收窄0.5个百分点；制造业增长1.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长0.8%，上半年分别为下降1.4%、0.9%。前三季度，高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长5.9%、4.7%。从产品产量看，前三季度，载货汽车，挖掘、铲土运输机械，工业机器人，集成电路产量同比分别增长23.4%、20.2%、18.2%、14.7%。1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润37167亿元，同比下降4.4%，降幅比1-7月份收窄3.7个百分点。9月份，中国制造业采购经理指数为51.5%，比8月份上升0.5个百分点，连续7个月位于临界点之上。

服务业稳步复苏，现代服务业增势较好

前三季度，服务业实现稳步复苏。三季度，服务业增加值增长4.3%，增速比二季度加快2.4个百分点。前三季度，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业等现代服务业行业增加值分别增长15.9%、7.0%，分别比上半年提高1.4、0.4个百分点。全国服务业生产指数同比下降2.6%，降幅比上半年收窄3.5个百分点；其中，9月份增长5.4%，比8月份加快1.4个百分点。1-8月份，规模以上服务业企业营业收入同比下降2.5%，降幅比1-7月份收窄1.3个百分点；其中，信息传输、软件和信息技术服务业增长11.4%。9月份，服务业商务活动指数为55.2%，比8月份上升0.9个百分点。其中，交通运输、电信互联网软件、住宿餐饮等行业商务活动指数保持在60%以上。从市场预期看，服务业业务活动预期指数为62.2%，比8月份上升0.9个百分点。

市场销售明显改善，网上零售持续较快增长

前三季度，社会消费品零售总额273324亿元，同比下降7.2%，降幅比上半年收窄4.2个百分点；其中三季度增长0.9%，季度增速年内首次转正。9月份，社会消费品零售总额35295亿元，同比增长3.3%，增速比8月份加快2.8个百分点，连续2个月增长。前三季度，按经营单位所在地分，城镇消费品零售额236843亿元，下降7.3%；乡村消费品零售额36481亿元，下降6.7%。按消费类型分，餐饮收入25226亿元，下降23.9%；商品零售248098亿元，下降5.1%。消费升级类商品销售较快增长，通讯器材类、体育娱乐用品类、化妆品类商品零售额分别增长7.2%、6.8%、4.5%。前三季度全国网上零售额80065亿元，同比增长9.7%，增速比上半年加快2.4个百分点。其中，实物商品网上零售额66477亿元，增长15.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.3%。

固定资产投资增速由负转正，高技术产业和社会领域投资持续回升

前三季度，全国固定资产投资（不含农户）436530亿元，同比增长0.8%，增速年内首次由负转正，上半年为下降3.1%。分领域看，基础设施投资增长0.2%，增速年内首次由负转正，上半年为下降2.7%；制造业投资下降6.5%，降幅比上半年收窄5.2个百分点；房地产开发投资增长5.6%，增速比上半年提高3.7个百分点。全国商品房销售面积117073万平方米，下降1.8%，降幅比上半年收窄6.6个百分点；商品房销售额115647亿元，增长3.7%，上半年为下降5.4%。分产业看，第一产业投资增长14.5%，增速比上半年提高10.7个百分点；第二产业投资下降3.4%，降幅比上半年收窄4.9个百分点；第三产业投资增长2.3%，上半年为下降1.0%。民间投资243998亿元，下降1.5%，降幅比上半年收窄5.8个百分点。高技术产业投资增长9.1%，增速比上半年提高2.8个百分点；其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长9.3%和8.7%。高技术制造业中，医药制造业、计算机及办公设备制造业投资分别增长21.2%、9.3%；高技术服务业中，电子商务服务业、信息服务业、科技成果转化服务业投资分别增长20.4%、16.9%、16.8%。社会领域投资增长9.2%，增速比上半年提高3.9个百分点；其中卫生、教育投资分别增长20.3%、12.7%，增速分别比上半年提高5.1、1.9个百分点。从环比看，9月份固定资产投资（不含农户）比上月增长3.37%。

货物进出口由降转升，贸易结构继续改善

前三季度，货物进出口总额231151亿元，同比增长0.7%，增速年内首次由负转正；其中，三季度同比增长7.5%，二季度为下降0.2%。出口127103亿元，增长1.8%；进口104048亿元，下降0.6%；进出口相抵，贸易顺差23054亿元。9月份，进出口总额30663亿元，同比增长10.0%；出口16620亿元，增长8.7%；进口14043亿元，增长11.6%。贸易结构继续优化。前三季度，一般贸易进出口占进出口总额的比重为60.2%，比上年同期提高0.8个百分点。机电产品出口增长3.2%，上半年为下降2.3%。民营企业进出口增长10.2%，占进出口总额的比重为46.1%，比上年同期提高4个百分点。

居民消费价格涨幅回落，工业生产者出厂价格同比下降

前三季度，全国居民消费价格同比上涨3.3%，涨幅比上半年回落0.5个百分点。其中，城市上涨3.1%，农村上涨4.1%。9月份，全国居民消费价格同比上涨1.7%，环比上涨0.2%。分类别看，前三季度食品烟酒价格同比上涨10.9%，衣着下降0.2%，居住下降0.3%，生活用品及服务上涨0.1%，交通和通信下降3.5%，教育文化和娱乐上涨1.4%，医疗保健上涨1.9%，其他用品和服务上涨5.0%。在食品烟酒价格中，粮食上涨1.2%，鲜菜上涨6.1%；猪肉价格上涨82.4%，比上半年回落21.9个百分点。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨0.9%。

前三季度，全国工业生产者出厂价格同比下降2.0%；其中9月份同比下降2.1%，环比上涨0.1%。前三季度，全国工业生产者购进价格同比下降2.6%；其中9月份同比下降2.3%，环比上涨0.4%。

全国城镇调查失业率稳中有落，就业形势总体稳定

前三季度，全国城镇新增就业人员898万人，完成全年目标任务的99.8%。9月份，全国城镇调查失业率为5.4%，比8月份下降0.2个百分点；其中25-59岁人口调查失业率为4.8%，低于全国城镇调查失业率0.6个百分点，与8月份持平。31个大城市城镇调查失业率为5.5%，比8月份下降0.2个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为46.8小时。三季度末，农村外出务工劳动力总量17952万人，比上年同期减少384万人，同比下降2.1%。

居民收入实际增速由负转正，城乡居民人均收入比值缩小

前三季度，全国居民人均可支配收入23781元，同比名义增长3.9%，扣除价格因素实际增长0.6%，年内首次转正，上半年为下降1.3%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入32821元，名义增长2.8%，实际下降0.3%；农村居民人均可支配收入12297元，名义增长5.8%，实际增长1.6%。城乡居民人均可支配收入比值为2.67，比上年同期缩小0.08。全国居民人均可支配收入中位数20512元，同比名义增长3.2%。

刘爱华指出，总的来看，前三季度经济运行持续稳定恢复，统筹防疫和发展成效显著。但也要看到，国际环境仍然复杂严峻，不稳定性不确定性较多；国内疫情外防输入、内防反弹的压力不小，经济仍处在恢复进程中，持续复苏向好基础仍需巩固。下阶段，要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照推动高质量发展、构建新发展格局的要求，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握扩大内需战略基点，在常态化疫情防控中扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，大力深化改革开放，助力企业纾困解难，着力畅通经济循环，筑牢民生保障基础，努力完成全年经济社会发展目标任务。

(责编：杨曦、孙阳)
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