报告显示：短视频/直播声卡行业进入快速增长期 从业门槛提高

人民网北京10月19日电（许维娜）日前，第三方数据分析机构艾媒咨询在北京发布《2020-2025年中国短视频/直播声卡设备领域应用发展白皮书》(以下简称《白皮书》)，解析了在短视频直播行业迅猛发展的大背景下，短视频/直播声卡行业一跃成为新赛道并进入快速增长期。

短视频与直播行业在短短几年迎来了爆发式的增长，艾媒咨询数据显示，预计2020年，中国在线直播用户将达5.26亿，短视频用户则超7亿。随着5G、人工智能等技术的发展，还有头部互联网平台的涌入与垂直领域应用的发展，视频流产品的用户规模还有继续扩大的趋势。

艾媒咨询分析师认为，短视频/直播声卡设备渗透率将持续提升，预计到2025年，行业市场规模将超100亿元。

对此，森然品牌总经理周志强提到：“短视频与直播行业用户规模的不断扩大并朝普适性发展，也推动相关技术和设备开始从‘专业化’逐步迈向‘民用化’，区别于较为专业的传统声卡，短视频/直播声卡具备三个优势：价格低廉、使用便捷、适配灵活。”

艾媒咨询数据还显示，预计到今年年底，中国短视频/直播声卡市场规模将达18.9亿元，短视频/直播声卡市场规模迅速扩大，快速形成竞争蓝海，随着短视频/直播声卡行业品牌商持续布局，中高低端生产品生态已经初步完善。艾媒咨询分析师认为，随着短视频以及直播行业的持续发展，行业从业专业门槛也将逐步提高。

艾媒咨询分析师认为，短视频直播场景逐渐革新，用户对声卡设备功能需求也在逐步提升，森然在功能多样性以及场景适配度的打造上已获得用户的认可。

《白皮书》指出，当前短视频/直播声卡产品选择主要考虑因素为美化声音和音质好两个方面。七成用户认为当前的声卡可以满足自己对音色调节的需要，超六成用户则因为音质好选择购买声卡硬件。

艾媒咨询分析师还认为，声卡设备在音效转化以及音质保真上均来自底层芯片以及核心算法的积累，技术实力竞争或将成为市场未来主基调。

目前，随着短视频/直播声卡行业的进一步整合，市场品牌价值逐渐凸显，产品迭代从研发侧转向需求侧。艾媒咨询分析师认为，未来产品将围绕用户需求展开新一轮竞争，在购置成本、易用性、功耗优化等方面持续升级，续航强、性价比高的产品将容易受到市场认可和用户青睐。

周志强认为，产品设计要聚焦短视频直播场景下的用户需求和体验，未来的短视频/直播声卡设备将更聚焦用户的个性化需求，在产品的研发端需要实现创新与突破。

他介绍说，目前森然已经完成“一横一纵”的商业生态布局，一方面，在声卡芯片技术端不断深耕，积累技术优势；另一方面，依据功耗、音效需求、形态设计、软硬件适配等方面进行深刻洞察，聚焦为用户提供更优秀的直播解决方案和软、硬件设备。

(责编：许维娜、夏晓伦)