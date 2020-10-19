山东能源集团发布矿用高可靠5G专网系统

日前，由山东能源集团自主研发的矿用高可靠5G专网系统在京发布。中国工程院院士王国法介绍说，山东能源集团此次开发的5G专网是基于煤矿智能化建设需求的，将进一步推动全国煤矿智能化建设进程。

据了解，山东能源集团是一家以煤炭、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易为主导产业的大型能源企业。近年来，山东能源集团加快推进数字化网络化智能化建设，积极推动互联网、大数据、人工智能、5G等新基建与煤炭工业深度融合。今年 9月24日，全国煤矿智能化建设现场推进会议在山东能源集团召开，推广了该集团智能化建设经验。

山东能源集团党委书记、董事长李希勇表示，目前山东能源集团已研发攻关“先进电液控及传感器、采煤机智能截割、工作面自动找直、5G高可靠应用”等国内领先的7大智能开采关键技术，建成80个智能采煤工作面、71个智能掘进工作面、10个智能矿山示范点，36对矿井取消夜班采掘作业，累计减少井下作业人员9700余人。

据介绍，此次山东能源集团发布的矿用高可靠5G专网系统，主要包括矿用5G核心网、5G基站、5G基站控制器、5G高可靠控制器、5G边缘计算控制器、5G CPE、5G智能手机等，具有专网独立运行、分层环型组网、多元参数平衡、控制面与用户面下沉等4大特点，并创新性采用了矿用边缘计算控制技术来进一步降低时延，经井下采煤工作面实测，现场数据传输最低达到6毫秒，可广泛适用于极端严苛的煤矿生产控制场景。

5G技术应用最关键的是要解决可靠性问题。“煤矿井下环境复杂、生产条件恶劣，空间小、温度高、湿度大、粉尘多，瓦斯等易燃易爆气体积聚，相比地面，井下矿用5G不仅要防爆、防潮、防尘,还必须能抵抗煤矿井下环境变动造成的线路故障以及来自诸多井下电气设备的电磁干扰。”山东能源兖矿信息化中心总工程师刘坤介绍说。

据悉，山东能源集团开发的矿用5G专网系统，相比其它矿用5G产品，不仅设备体积小、重量轻，可在煤矿井下各重点场景轻松部署，而且能够准确、快速、清晰地实现井上下各种安全生产数据和环境视频传输、设备远程智能控制等，为煤矿无人化、透明可视化、万物互联、设备远程操作提供了可靠保障。

国际欧亚科学院院士邓中亮介绍说，当前煤矿感知、传输、决策控制、信息处理等问题，都制约着智慧矿山的发展，山东能源集团研发的全球第一套矿用高可靠5G专网系统，是面向智慧矿山通讯控制的生产服务系统，将会为国际矿业生产提供重要支撑，发挥巨大作用。

目前，该系统已顺利拿到国家矿用5G系统“安全标志证”，并已在山东能源兖州煤业鲍店煤矿、东滩煤矿实现高效稳定运行。鲍店矿采煤副矿长徐长厚指出，依托这一系统，矿井实现了国内首个真正意义上的智能化综放工作面常态化运行，达到了“国内一流、世界领先”水平。“自动跟机率和记忆截割率达到90%以上，以前综放工作面生产人员每班需要14-16人，现在仅需7人，工效达到156吨/工。”

“围绕产品创新数字化、生产运营智能化、产业体系生态化，全面加强与高科技公司、知名院士团队、高校科研院所战略合作，全力打造数字山能、智慧山能。”在矿用5G专网系统发布仪式现场，李希勇表示，下一步，山东能源集团将以智能产业化为目标，打造5G+智能矿山解决方案，构建贯穿创新链、产业链的煤炭工业互联网生态，为全国煤炭行业转型升级、高质量发展提供山能方案、贡献山能力量。 （牛广文）

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