“国潮”崛起 东方IP趁势乘风破浪

近些年来,潮玩行业的火爆,更看重独特的设计与美感的潮玩正日益承担起发掘中国传统文化元素,使之蕴藏丰富的文化内涵,架起中外文化对话沟通的桥梁,成为传播中国文化的新渠道的重任。

前不久，泡泡玛特与国家宝藏合作的最后一款潮玩铜奔马在上海快闪店引起热议,而再早发售的洛神、李白、格萨尔唐卡3款潮玩也都凭借“国潮味”十足的设计受到大众的喜爱和欢迎。

实际上,泡泡玛特一直在致力于在挖掘和传承本土文化的努力,早前更是出过一款独特民族特色的潮玩——PUCKY苗族龙宝宝。

龙,这一传说中可腾云驾雾的神物,是中国独有的吉祥符号,并在农业社会中充当了保证风调雨顺、丰粮满仓保护神,更是在元代以后,与凤凰一同构成了承载着民间最质朴也最真诚的关于天下太平、海清河晏心意民俗。

但对于苗族而言,龙文化则更是颇有渊源,甚至可以说是深入其骨血的图腾神物。部分苗族人至今还坚信自己就是龙的后代,并在岁时节日之际,举行重大祭典飨祀。如非物质文化遗产龙船节、引龙归位仪式等即是此例。在其日常生活中,苗族的衣物、物品等也随处可见与龙相关的纹样和吉祥图案。

此次毕奇苗族龙宝宝的设计即源于此,把苗族特有的龙文化融入潮玩的设计,生动有趣。一改神话里威武、神秘莫测的形象,毕奇苗族龙宝宝的粉色小龙尾巴选择银色与粉色搭配,既保留了龙鳞的涟漪状,营造了一种波光粼粼之感,又通过粉色中和了过于威严的气质。龙角选用苍龙之青,又在通过顶着的粉色小球,增加了一丝可爱和少女的调皮。

而且衣着、发饰更是看点十足,选用了更多能够展现苗族文化的符号。毕奇两只小手张开,仿佛能歌善舞。而头发上则戴了苗族姑娘酷爱的“牛角形银冠”,是苗族原汁原味的勤劳、富有、美丽的标志。

实际上,这种龙文化与牛文化相融合变为“牛龙”或者说“牛龙”的设计才是苗族文化符合的常态,牛是农耕社会的主力军,耕田犁地,龙则是呼风唤雨,两者共同保证了庄稼的丰收,自然也被视为五谷丰登的保护神。

毕奇的衣着则在多处体现了太阳元素,苗族作为中国最古老的民族之一,很早就创作了自己的历法,据相关学者考证,苗族古历体系属太阳历,苗族古歌《多往申》中还以诗般地语言描述过历法的产生过程。因为遵循太阳历从事生产和日常活动,因此太阳在苗族中的地位同样不一般。

毕奇的设计显然在细节上花费了不少心思,苗族不仅对在鼓、衣饰等方面多用太阳、太阳花的图案,女性还会在发髻上佩戴花朵,以表示自己对太阳崇拜的一种表达方式。毕奇额部的花瓣设计正是基于此,而花瓣在苗族还是历法或者说时间的一种标志物。这样的民族特色设计在潮玩里实属难得,足可见设计师的敏锐的观察力和相对深厚的文化功底。

近年来,无论传统文化,还是民族文化,都不断以崭新的姿态出现在公众眼前,吸引了大量年轻的拥趸前来买单。在IP的打造上,国内呈现一片欣欣向荣之势,前有现象级的故宫文创,后有泡泡玛特打开潮玩蓝海,不断破圈打造联名IP。

即便艺术家玩具或者说潮流玩具稍显特殊,如此前有报道将其称之为“新兴物种”。诚然,潮玩领域在国内还是一片蓝海,泡泡玛特瞅准商机,借助盲盒这种玩法,迅速打开潮玩市场。在活跃整个潮玩市场的同时,还改观了社会各界对潮玩的看法。目前,泡泡玛特已在全国一二线城市核心商圈和购物中心开设180多家直营店,这是大多数竞争对手都不具备的。

手握先发优势,泡泡玛特不仅孵化了一批拥有深厚文化内涵的IP,构筑行业壁垒,努力做大整块蛋糕,更是通过潮玩生意国际化,先建官方网站,实现线上购物,混个“脸熟”,线下直营店的开设自然水到渠成——泡泡玛特开拓国际市场步伐稳健,目前,泡泡玛特已入驻韩国、日本、新加坡及美国等21个国家及地区,全球布局不断扩展。

中国独立设计的潮玩走向国际还意味着中国又多了一条对外输出文化输出的有效通道。泡泡玛特的城市吊卡系列则主打地域文化,利用熊猫、武则天、小青等经典人物造型为潮玩赋予更鲜活的生命力。极具包豪斯风格的Modoli家族又将中国美文《桃花源记》的世界架构和人物设定搬倒潮玩领域的故事叙述当中。“越是民族的,越是世界的”,泡泡玛特深知根植本土文化,孵化优秀IP并加以运营,这条路才能走得更为持久。

中国有着悠久的历史和文化,随着综合国力和影响力不断提升,国际社会日益关注和重视中国文化。而随着以泡泡玛特为代表的中国潮玩企业不断走向世界,中国独立自主的创新活力和品牌优势也将不断凸显。

新的时代,需要的是宽广的胸怀,拥抱新经济、新业态。新颖独特、创新发展的企业充实更新我国企业生态的同时,也必将带动文化创新,为文化自信、民族复兴的实现提供强大的势能和动力支撑。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)