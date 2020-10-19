人民网>>财经

菜鸟驿站：试点包裹进站前消费者自主选择

2020年10月19日18:13  来源：人民网-财经频道
 

　　据了解，面对快递未经许可投放代收点、不上门等消费者快递痛点，菜鸟驿站推出了四大举措，包括消费者可在线设置是否放驿站、快递包裹试行派送前“知心选”、包裹首次进入驿站前电话征求许可和智能柜自主设置等。

　　首先，消费者通过菜鸟驿站手淘官方号、支付宝小程序、菜鸟客服等，可自主选择是否使用驿站，还是电话通知、上门等服务方式。目前，全国2.8万个菜鸟驿站已提供这种选择，并送货上门服务。

　　同时，菜鸟驿站要求新站点在服务前必须征求消费者许可，站点设立前，须通过直接沟通、语音电话等方式获得用户同意；另外，早在去年，全国菜鸟智能柜上，菜鸟推出了消费者可自主设置是否放柜和保管习惯。

　　据悉，今年，菜鸟驿站还推出“知心选”服务：消费者可在淘宝“查看物流”页自主选择送货上门，还是免费保管。目前6400万用户已体验，正在更大范围继续推广。（牛广文） 

(责编：毕磊、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经

回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期　　人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】

财经

税收数据透视经济发展：国内市场整体回暖 对外开放积蓄动能　　今年，突如其来的新冠肺炎疫情让中国经济经历复杂开局。随着国内大循环、国内国际双循环的不断畅通，中国经济社会发展按下“重启键”，新发展格局下市场逐渐回暖。如今，市场主体的“元气”恢复如何？从税收数据视角可以找到答案。 双节叠加 “十一”期…【详细】

财经

海关总署：三季度我国进出口同比增长7.5% 前8个月累计增速转负为正　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）“据海关统计，前三季度，我国货物贸易进出口总值23.12万亿元人民币，比去年同期增长0.7%。其中，三季度我国进出口8.88万亿元，同比增长7.5%。”今天上午，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在…【详细】

财经

海关总署：前三季度我国外贸进出口整体表现好于预期　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）据海关总署统计，今年前三季度我国外贸进出口同比增长0.7%。针对我国外贸进出口实现正增长的主要原因，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，前三季度，我国累计进出口总值年内首次实现同比正增长。前三季…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved