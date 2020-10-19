菜鸟驿站：试点包裹进站前消费者自主选择

据了解，面对快递未经许可投放代收点、不上门等消费者快递痛点，菜鸟驿站推出了四大举措，包括消费者可在线设置是否放驿站、快递包裹试行派送前“知心选”、包裹首次进入驿站前电话征求许可和智能柜自主设置等。

首先，消费者通过菜鸟驿站手淘官方号、支付宝小程序、菜鸟客服等，可自主选择是否使用驿站，还是电话通知、上门等服务方式。目前，全国2.8万个菜鸟驿站已提供这种选择，并送货上门服务。

同时，菜鸟驿站要求新站点在服务前必须征求消费者许可，站点设立前，须通过直接沟通、语音电话等方式获得用户同意；另外，早在去年，全国菜鸟智能柜上，菜鸟推出了消费者可自主设置是否放柜和保管习惯。

据悉，今年，菜鸟驿站还推出“知心选”服务：消费者可在淘宝“查看物流”页自主选择送货上门，还是免费保管。目前6400万用户已体验，正在更大范围继续推广。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)