一加刘作虎：无缝连接是智能生态体验的关键

10月15日，一加手机正式对外发布一加8T手机。发布会上，一加CEO兼创始人刘作虎称，中国手机行业正在经历一次“黑天鹅”之仗，面对挑战一加坚信好产品自然有好市场。未来一加将在做好精品的基础上，朝着产品线、渠道和周边生态三个方向做“大”。
近年来，全球消费者对高端机型的接受程度越来越高，高端化成为了行业的趋势，竞争也愈来愈激烈。面对2020年剧烈变化的行业环境，一加经受住了压力和挑战，在全球多个市场取得亮眼成绩。据权威调研机构Counterpoint报告显示，在全球第三大的智能手机市场印度，一加作为一个成立仅七年的品牌，多次在高端市场上超越苹果和三星；在西欧高端市场，一加排到了前三，仅次于苹果、三星。
今年7月，一加在印度和欧洲发布了中端价位的一加Nord One，正式拓宽了一加的产品线，市场表现优异。未来，一加将推出更多的产品线。在渠道方面，今年以来一加国内线下门店实现高速增长，截至目前已覆盖了30个省、110个城市，合作线下门店数量增长率达到了140%。
刘作虎也分享了个人对于智能生态体验的理解。他认为无缝连接是关键，即家庭场景、个人穿戴、以及第三方智能终端处于全部打通的状态。要实现最好的智能生态体验，需要各行业多个品牌协力完成，在生态链上各司其职，而一加可以通过打造更好的智能手机、穿戴设备和家庭生活场景的周边，去做好场景之间的连接和打通。
据介绍，一加8T搭载高通骁龙865平台，支持5G，采用120Hz高帧屏幕。在拍照方面，一加8T采用4800万超清四摄系统。一加8T还拥有65W超级闪充和4500mAh电池能量，20分钟即可充满70%电量，售价3399元。
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