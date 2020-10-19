高端产品步入增长期 9月冰箱线下市场率先回暖

10月18日，奥维云网(AVC)最新数据显示，2020年9月，冰箱线下市场零售量61.22万台，同比下滑1.51%，但零售额29.8亿元，同比增长2.2%。冰箱市场迎来了久违的回暖。
冰箱市场的回暖，跟高端市场的增长不无关系，根据数据，9月冰箱线下市场均价为4867元，同比增长150元，而前两个月，冰箱线下市场均价同比增长幅度在300-400元之间。此外，《2020上半年中国家电市场报告》显示，高端家电产品的出货比例明显提升，更多产品朝着中高端方向迈进，产品均价增长明显。
北京商报记者发现，目前国内外厂商都在发力高端冰箱市场，他们在打冰箱保鲜牌的同时，也开始注重与厨房场景化的深度匹配。像10月18日，松下就发布了包括纤雅·自由嵌入NR-W461系列产品在内的多款新品。据了解，松下纤雅·自由嵌入系列新品不仅搭载了纳诺怡X除菌除异味，-3℃微冻保鲜等松下特有的健康保鲜技术，还创新搭载了超声波加湿技术和双宽幅变温技术，为不同储鲜场景定制个性化方案，实现全场景存储一站式解决。
有关专家表示，中国消费者对生活的追求已经发生了改变。他们对家电产品的要求不再是简单的经济实惠、方便耐用，需要的是能够让生活环境更和谐、更舒适的整体解决方案，同时更加关注整个家庭的氛围以及生活品质的提升。
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