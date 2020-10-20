中国经济延续稳定恢复态势（经济新方位）

制图：朱 禹（新华社发）

内需贡献在持续上升，对构建新发展格局非常有利，下一步要从增加居民收入、改善消费环境等方面发力，推动消费需求回升

需求端和生产端目前都在不同程度恢复，经济持续稳定恢复的态势比较明确

中国经济回升既有利于自身增长，也对全球经济复苏起到正向拉动作用

“初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元。按可比价格计算，同比增长0.7%，经济增速年内首次由负转正，供需关系逐步改善，市场活力动力增强，就业民生较好保障，国民经济延续稳定恢复态势。”10月19日，前三季度国民经济运行数据发布，国家统计局新闻发言人刘爱华介绍了有关情况。

三次产业全面回升，就业增加、居民收入增长支撑有力

“农业生产形势较好、工业生产加快、服务业稳步复苏，三次产业实现全面回升。”刘爱华介绍了前三季度三次产业的具体表现。

农业——前三季度，农业（种植业）增加值同比增长3.8%，增速与上半年持平。全国夏粮早稻产量合计17010万吨，比上年增加224万吨。

工业——全国规上工业增加值连续6个月增长，前三季度同比增长1.2%。从产品产量看，前三季度，载货汽车、挖掘铲土运输机械、工业机器人、集成电路的产量同比分别增长23.4%、20.2%、18.2%、14.7%。

服务业——第三季度，服务业增加值增长4.3%，增速比二季度加快2.4个百分点。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业等现代服务业行业增加值分别增长15.9%、7.0%，分别比上半年提高1.4、0.4个百分点。

经济运行持续稳定恢复，有力支撑了就业增加、居民收入增长。

就业形势总体稳定。前三季度，全国城镇新增就业人员898万人，完成全年目标任务的99.8%，城镇调查失业率稳中有降；三季度末，外出务工劳动力17952万人，比二季度末增加200万人。

居民收入方面，前三季度，全国居民人均可支配收入23781元，同比名义增长3.9%，扣除价格因素实际增长0.6%，年内首次转正。前三季度，CPI（居民消费价格）同比上涨3.3%，涨幅比上半年回落0.5个百分点。

内需特别是消费的恢复势头明显，对经济增长的贡献持续上升

第三季度，社会消费品零售总额增长0.9%，季度增速年内首次转正；前三季度，同比下降7.2%，降幅比上半年收窄4.2个百分点。“从趋势来看，零售已经逐步克服疫情影响，处于恢复过程中。”刘爱华认为，当前内需特别是消费需求的恢复势头比较明显。

线上消费快速增长。前三季度，全国网上零售额80065亿元，同比增长9.7%，增速比上半年加快2.4个百分点。

线下消费、服务消费加快恢复。从统计局监测情况看，一些传统商超的前三季度销售额增长了2.9%，说明更多人愿意到实体商店消费。此外，餐饮、住宿等前期受疫情冲击比较大的行业近几个月也呈现恢复态势，逐步接近正常水平。

消费升级态势显著。前三季度，通信器材类、体育娱乐用品类、化妆品类商品零售额分别增长7.2%、6.8%、4.5%。

“一季度，新冠肺炎疫情冲击对需求端尤其消费端的影响比较大；二季度，最终消费支出对GDP下拉了2.3个百分点；三季度，变为正拉动1.7个百分点，贡献逐渐上升。同时，资本形成总额的贡献有所回落。”刘爱华分析，从整体来看，内需贡献在持续上升，对构建新发展格局非常有利，“下一步要从增加居民收入、改善消费环境等方面发力，推动消费需求回升。”

外贸方面，前三季度货物进出口总额231151亿元，同比增长0.7%，增速年内首次由负转正。9月份，进出口总额30663亿元，同比增长10.0%。刘爱华认为，出口加快背后有我国疫情防控走在世界前列、企业复工复产水平较高等客观因素支撑，进口加快则源自我国市场需求回升，“中国经济的回升既有利于中国自身增长，也对全球经济复苏起到了正向拉动作用。”

中国经济有基础、有条件、有信心保持稳定恢复态势

四季度，经济持续稳定恢复态势能否得以延续？“从需求、生产、市场信心和活力等方面看，中国经济在四季度乃至全年有基础、有条件、有信心保持目前态势。”刘爱华从三方面阐述了理由：

——需求正在逐步回暖。

投资增长有后劲。前三季度，固定资产投资同比增长0.8%，年内首次由负转正。从先行指标看，前三季度新开工项目计划总投资同比增长14.6%，增速比上半年加快1.1个百分点。

消费增长有潜力。从增长面看，目前统计的18类商品类别中有14类转为正增长、6类实现两位数增长。从服务端看，刚刚过去的国庆中秋假期，全国零售、餐饮行业重点监测企业的日均销售额比去年同期增长了4.9%。按可比口径计算，游客人数恢复到去年八成左右，收入恢复到七成左右，恢复态势良好。

——产业循环持续改善。

产能利用率逐季提升。三季度，全国工业产能利用率76.7%，比二季度回升了2.3个百分点。下游产业恢复滞后于上游产业的状况也有所改善。9月份，规模以上消费品制造业增加值由上个月同比下降0.8%转为增长3.2%。

多数服务业行业实现正增长。9月份，构成服务业生产指数的8个行业中有6个行业的生产指数实现正增长。

——市场主体信心逐渐增强。

1—8月，新增减税降费1.88万亿元，有效减轻了市场主体负担。前三季度，落实助企纾困政策、持续深化“放管服”改革等使企业获得感明显增强。企业利润也在持续增长：8月份，规上工业企业利润同比增长19.1%，连续4个月正增长；规上服务业企业利润同比增长15.5%。

从企业预期看，9月份制造业采购经理指数为51.5%，非制造业商务活动指数为55.9%，分别比上月上升0.5、0.7个百分点，均连续7个月位于临界点之上。

“需求端和生产端目前都在不同程度恢复，经济持续稳定恢复的态势比较明确。”刘爱华表示，国际环境仍然复杂严峻，不稳定性不确定性较多，国内疫情外防输入、内防反弹的压力不小，经济持续复苏向好的基础仍需巩固，“我们要进一步按照党中央决策部署，扎实做好‘六稳’工作，全面落实‘六保’任务，努力完成全年经济社会发展目标。”

《 人民日报 》（ 2020年10月20日 02 版）

(责编：白宇)