现代综合运输 迈向更高效率（构建新发展格局·关注现代综合运输体系）

在中央财经委员会第八次会议上，习近平总书记强调，流通体系在国民经济中发挥着基础性作用，构建新发展格局，必须把建设现代流通体系作为一项重要战略任务来抓。

交通运输是建设现代流通体系、畅通国民经济循环的基础环节和重要依托。要建设现代综合运输体系，形成统一开放的交通运输市场，优化完善综合运输通道布局，加强高铁货运和国际航空货运能力建设，加快形成内外联通、安全高效的物流网络。今日起，本版推出“构建新发展格局·关注现代综合运输体系”系列报道，聚焦我国建设现代综合运输体系领域的进展和前景，敬请关注。

——编 者

交通运输连接生产和消费两端，是建设现代流通体系、畅通国民经济循环的基础环节和重要依托。习近平总书记在中央财经委员会第八次会议上提出，要建设现代综合运输体系，形成统一开放的交通运输市场，优化完善综合运输通道布局，加强高铁货运和国际航空货运能力建设，加快形成内外联通、安全高效的物流网络。

现代综合运输体系是什么样的？应当如何加快建设？记者进行了采访。

夯实基础——

优化完善综合运输通道布局

物流是流通的重要方面，运输是物流的重要支撑。今年以来，一系列重大交通工程加快推进，有望使运输骨架更强健：看公路，云南保山至泸水高速、甘肃平凉至天水高速、四川沿江高速等项目加紧施工；看铁路，去年新通车的“北煤南运”新通道——浩吉铁路日均开车增至20列，川藏铁路也在分段推进；看航空，成都、青岛等地新机场工程建设正忙……

“经过多年发展，我国交通基础设施建设取得了明显进步，高速公路、高速铁路里程双双位居全球第一，但对照构建新发展格局、畅通国民经济循环的要求，还有不小提升空间。”北京交通大学交通运输学院教授张晓东说。

下一步，应当如何优化完善综合运输通道布局？

要追求综合效能。张晓东分析，目前我国东中部地区的公路、铁路已经比较发达，未来应重点提升现有各种运输设施的衔接水平，发挥现代化运输的综合效能。“相比而言，部分中西部地区交通网络还不够完善，要站在贯通东中西、覆盖海陆空、连接海内外的高度来谋篇布局，助力形成国内统一大市场，使更多人流物流联入国内循环和国际循环。像北接丝绸之路经济带、南连21世纪海上丝绸之路、协同衔接长江经济带的西部陆海新通道、联通亚欧大陆的中欧班列就体现了这一思路。”

要强化薄弱环节。“与一些发达国家相比，我国机场数量还偏少，特别在客货运输需求旺盛的京津冀、长三角、珠三角等城市群，机场规模还不足。”中国民航大学航空运输经济研究所所长李晓津认为，有关方面应适当扩大空域和地面资源供给，加强机场建设。

交通运输部新闻发言人吴春耕告诉记者，交通运输部将部署加快建设综合运输通道、枢纽和网络体系，重点推动沿边沿海跨江跨海公路体系、西部陆海新通道（平陆）运河、湘桂运河、赣粤运河等重大工程，推进“四好农村路”建设，提升主通道容量和韧性，增强交通密度和活力。

补足短板——

加强高铁货运和国际航空货运能力建设

7月19日，随着一架新的全货机入列，顺丰航空的货运机队在“启航”11年后，规模扩大至60架。

疫情发生以来，不少客运航班大幅缩减，顺丰航空货运却依旧繁忙高效，为各地运送了大量防疫及生活物资，更显示出全货机运输速度快、稳定性高的优势。

由于起步较晚，我国航空货运仍存短板。“按照2019年统计，我国航空货运中，客机腹舱运输依然是主要方式，货运量比重约占70%，国内航线比例更高，达到82%。”李晓津表示，提高航空货运特别是国际航空货运能力，有利于维护我国产业链供应链稳定、提升中国经济的抗风险能力。

短板如何补？“随着消费升级加快、内需潜力释放，电子、时尚、医药等高货值产品的运输需求会逐步提升，带动航空货运发展。”李晓津建议，有关地区和部门应乘势而上、加强支持，如通过筹划新建、盘活资源、“以客带货”等措施发展货运机场，又如鼓励航空货运企业扩大机队规模、成为综合物流企业等，“逐步构建功能完善、布局合理、衔接顺畅的航空货运设施布局和通达全球的航空货运网络体系。”

同航空领域一样，铁路运输过去也部分存在“重客轻货”倾向。“近年来，经过运输结构调整的持续推进，铁路货运实现了企稳回升。”张晓东告诉记者，2018年，铁路货运量在全社会货运量中的占比有所提升，“虽有进步，但较理想水平还有不小差距，需要大力加强。”

在铁路货运中，高铁货运最为“年轻”。“近年来，国铁集团做了大量探索，比如利用不拉旅客的高铁来运货、在空置的部分大件行李存放处随车带货，或选择一些上座率不高的时段和线路，腾出车厢做货运。此外，专用的高铁货运动车组也正在试点。”张晓东认为，高铁货运的潜力和空间都很大，“从长远看，我国利用全球最发达的高铁网来发展高端货运，有利于为畅通国民经济循环提供高效、节能、稳定的运输支撑。”

让高铁货运“火起来”，关键还要推进市场化改革。2018年，中铁快运与顺丰通过混改成立中铁顺丰，使二者的铁路运输资源与末端配送能力得到有机结合，推出的“高铁极速达”产品也实现了“门到门”全程服务。张晓东表示，“过去，铁路货运偏重‘站到站’。而发展高铁货运，就需要铁路企业深化改革，有效提升运输时效、班列稳定性和综合物流一体化水平。”

优化结构——

加快形成内外联通、安全高效的物流网络

10月8日12时25分，满载2900多吨大豆和玉米的34114次列车从广西钦州铁路集装箱中心站驶往昆明宜良北站，至此，西部陆海新通道（钦州港）集装箱办理量突破20万标箱。

西部陆海新通道是不少西部省份货物最便捷的出海大通道。近年来，得益于铁海联运快速发展，各类货物、集装箱从西部腹地“乘坐”火车到达港口后，很快便能出海远航。多式联运的快速发展，进一步提升了我国整体运输效率。

进展明显，差距犹存。吴春耕分析，当前，我国运输方式的结构性矛盾仍较突出，特别在货运领域，公路承担了过多中长距离货物及大宗货物运输，“各种运输方式衔接也需加强，转换效率偏低、多式联运发展滞后、末端循环不畅等问题有待解决。”

总体看，我国综合运输结构仍有待优化，而其中关键，就在于加快形成内外联通、安全高效的物流网络。“衔接顺畅的运输网与内外联通的物流网融合发展，才能高效支撑现代流通体系。”张晓东表示。

一方面，要内外联通、确保安全。

“货主需要的是‘门到门’的服务，但我国航空公司做国际货运大多还只能提供‘机场到机场’的服务，特别是在境外，尚缺乏必要的物流网络布局。”李晓津说。吴春耕表示，“我们将加快国际物流供应链体系建设，完善转运体系和地面服务网络，提高关键通道、节点保障能力，做好重点战略物资‘保进保出’工作。”

另一方面，要畅通衔接、追求高效。

“在郑州空港经济区，机场货运区与富士康工厂通过铁路连接，电子产品刚出车间就能‘上火车、登飞机’，十分便利。”李晓津告诉记者，目前国内200多座机场中，连通铁路的不到20%，大多数轨道还是用来运送旅客，“空铁联运潜力很大。”

吴春耕表示，下一步，我国将加强铁路专用线、水运基础设施、多式联运枢纽站场和集疏运体系等建设，统筹研究高铁、普铁、城市轨道交通、航空、水运等运输方式的比例关系，全面提升多式联运服务水平。

《 人民日报 》（ 2020年10月20日 07 版）

(责编：白宇)