央企混改再引入社会资本超1800亿元

本报北京10月18日电 （记者李婕）从国务院国资委获悉，央企混改再引入社会资本超过1800亿元！日前，由国务院国资委指导，上海联合产权交易所和北京产权交易所联合举办的“中央企业混合所有制改革暨中央企业民营企业协同发展项目推介会”在上海举行。316宗项目在会上与投资者见面，涉及引入社会资本超过1800亿元，其中，中央企业混改项目268宗，中央企业民营企业协同发展项目48宗。
推介会上，集聚了商业航天龙头企业、国家集成电路装备制造领域战略科技企业、信通领域供应链综合服务商等优质项目。航天科工火箭技术有限公司、中电科电子装备集团有限公司、中国邮电器材集团有限公司、中国化学工程集团有限公司等四户中央企业混改项目和新华联集团及旗下上市公司、中民国际融资租赁股份有限公司、中民新能投资集团有限公司等民营企业项目进行现场路演。
此次项目推介会呈现三个特点，一是科技类企业占比进一步提升，高新技术企业达85户，占比接近50%；二是目标更加明确，更加注重引入高匹配度、高认同感和高协同性的战略投资者；三是首次推介中央企业民营企业协同发展项目，涉及电信、环保、航空制造、电力等诸多行业。
国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗在致辞中表示，国资委正在组织实施国企改革三年行动，将以混合所有制改革为抓手，推动中央企业和民营企业加强产业链供应链上下游协同，在更大范围、更深层次、更高水平上深化合作，提升产业链供应链稳定性和竞争力，形成国有经济与民营经济相互融合、共同发展的良好局面。
作为多层次资本市场的重要组成部分，中国产权市场在助力中央企业混改方面发挥着重要作用。2016-2019年的4年间，产权交易市场共完成国有企业混改项目4351宗，累计交易额8116亿元。2019年以来，国家电投黄河上游、中盐股份、中钢洛耐、招商港通、中国国际货运航空、中铁高速等一大批优质中央企业通过产权市场实施混改，推动国有资本和非公有资本深度融合、取长补短、相互促进、协同发展。
国务院国资委有关负责人表示，本次推介会的成功举办，为中央企业实施国企改革三年行动、积极稳妥深化混合所有制改革开启新篇章，为国有企业与民营企业在多领域、多板块、多形态上强化协同发展创建了良好开端。
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