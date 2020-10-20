人民网>>财经

中国经济的深层优势和韧性活力（人民论坛）

李  拯

2020年10月20日07:53  来源：人民网－人民日报
 

　　19日，国家统计局公布三季度经济数据，一系列亮眼的数据表明中国经济正延续稳定复苏态势。前三季度经济增长由负转正，同比增长0.7%；第三季度经济增速加快，同比增长4.9%。在新冠肺炎疫情全球蔓延、世界经济低迷的大背景下，中国经济逆势上扬的发展成绩难能可贵。

　　从一系列指标来看，“由负转正”是一个共同趋势。三季度社会消费品零售总额增长0.9%，季度增速年内首次转正；前三季度全国固定资产投资（不含农户）同比增长0.8%，增速年内首次由负转正；前三季度，货物进出口总额同比增长0.7%，增速年内首次由负转正……一个个“转正”数据，一条条“V型”反弹曲线，说明各项经济指标正在快速修复。有国际媒体表示，“中国将向世界展示，其经济正在进一步摆脱新冠肺炎疫情造成的鸿沟”；国际货币基金组织则预测，中国将是世界主要经济体中今年唯一保持正增长的国家。可以说，三季度的经济数据，展现了中国经济的深层优势和韧性活力，增强了各方面对中国经济的信心。

　　在总量指标不断恢复的同时，结构优化也在进一步深化，展现静水深流的长期潜力。前三季度，高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长5.9%、4.7%，工业机器人、集成电路产量同比分别增长18.2%、14.7%，都保持着较快增长速度；服务业实现稳步复苏，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业等现代服务业行业增加值分别增长15.9%、7.0%，现代服务业增势较好；全国网上零售额同比增长9.7%，增速比上半年加快2.4个百分点，表明线上销售、数字经济等活力强劲。这说明，疫情并未改变中国发展动力转换、经济结构优化、发展方式变化的大势，而结构优化可以为中长期经济复苏和高质量发展提供持续支撑。

　　在重大冲击面前的表现，更能检验一个国家经济发展的成色。无论是总量的恢复，还是结构的优化，中国经济在疫情冲击面前展现出强大韧性和潜力，这背后是我国国家制度的显著优越性和强大生命力。中国在全球范围内率先控制住疫情蔓延，既最大限度保护了人民群众生命安全，也为经济稳定复苏创造了前提条件。与此同时，一系列宏观政策组合拳出台，尤其是把扶持中小微企业作为重点；结构性货币政策实现精准滴灌，在实施常态化货币政策前提下为企业提供流动性支持。这些不仅说明中国经济基本面健康、基本盘稳固，更说明中国的宏观调控制度体系和治理能力日益成熟，以习近平同志为核心的党中央具有驾驭中国经济、处理复杂局面的高超智慧与娴熟能力。

　　同时要清醒认识到，国际环境仍然复杂严峻，不稳定性不确定性较多；国内疫情防控外防输入、内防反弹的压力不小，经济仍处在恢复进程中，持续复苏向好基础仍需巩固。一些结构性问题也需要引起注意。比如，三季度全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，但社会消费品零售总额三季度增长0.9%，这说明生产和供给的恢复速度快于消费和需求，接下来更需要注重供需匹配。既要保持乐观、增强信心，也要针对结构性问题继续用好宏观政策工具，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，增强经济发展的后劲和活力，确保全年经济发展好成绩。

　　经历风雨而见彩虹，中国经济发展具有开顶风船、走上坡路的能力。我们完全有理由、有条件、有底气预期，中国经济在四季度将延续稳定复苏态势，在这个特殊的年份交上一份特殊的答卷。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月20日 04 版）
(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经

回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期　　人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】

财经

税收数据透视经济发展：国内市场整体回暖 对外开放积蓄动能　　今年，突如其来的新冠肺炎疫情让中国经济经历复杂开局。随着国内大循环、国内国际双循环的不断畅通，中国经济社会发展按下“重启键”，新发展格局下市场逐渐回暖。如今，市场主体的“元气”恢复如何？从税收数据视角可以找到答案。 双节叠加 “十一”期…【详细】

财经

海关总署：三季度我国进出口同比增长7.5% 前8个月累计增速转负为正　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）“据海关统计，前三季度，我国货物贸易进出口总值23.12万亿元人民币，比去年同期增长0.7%。其中，三季度我国进出口8.88万亿元，同比增长7.5%。”今天上午，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在…【详细】

财经

海关总署：前三季度我国外贸进出口整体表现好于预期　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）据海关总署统计，今年前三季度我国外贸进出口同比增长0.7%。针对我国外贸进出口实现正增长的主要原因，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，前三季度，我国累计进出口总值年内首次实现同比正增长。前三季…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved