中国经济的深层优势和韧性活力（人民论坛）

19日，国家统计局公布三季度经济数据，一系列亮眼的数据表明中国经济正延续稳定复苏态势。前三季度经济增长由负转正，同比增长0.7%；第三季度经济增速加快，同比增长4.9%。在新冠肺炎疫情全球蔓延、世界经济低迷的大背景下，中国经济逆势上扬的发展成绩难能可贵。

从一系列指标来看，“由负转正”是一个共同趋势。三季度社会消费品零售总额增长0.9%，季度增速年内首次转正；前三季度全国固定资产投资（不含农户）同比增长0.8%，增速年内首次由负转正；前三季度，货物进出口总额同比增长0.7%，增速年内首次由负转正……一个个“转正”数据，一条条“V型”反弹曲线，说明各项经济指标正在快速修复。有国际媒体表示，“中国将向世界展示，其经济正在进一步摆脱新冠肺炎疫情造成的鸿沟”；国际货币基金组织则预测，中国将是世界主要经济体中今年唯一保持正增长的国家。可以说，三季度的经济数据，展现了中国经济的深层优势和韧性活力，增强了各方面对中国经济的信心。

在总量指标不断恢复的同时，结构优化也在进一步深化，展现静水深流的长期潜力。前三季度，高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长5.9%、4.7%，工业机器人、集成电路产量同比分别增长18.2%、14.7%，都保持着较快增长速度；服务业实现稳步复苏，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业等现代服务业行业增加值分别增长15.9%、7.0%，现代服务业增势较好；全国网上零售额同比增长9.7%，增速比上半年加快2.4个百分点，表明线上销售、数字经济等活力强劲。这说明，疫情并未改变中国发展动力转换、经济结构优化、发展方式变化的大势，而结构优化可以为中长期经济复苏和高质量发展提供持续支撑。

在重大冲击面前的表现，更能检验一个国家经济发展的成色。无论是总量的恢复，还是结构的优化，中国经济在疫情冲击面前展现出强大韧性和潜力，这背后是我国国家制度的显著优越性和强大生命力。中国在全球范围内率先控制住疫情蔓延，既最大限度保护了人民群众生命安全，也为经济稳定复苏创造了前提条件。与此同时，一系列宏观政策组合拳出台，尤其是把扶持中小微企业作为重点；结构性货币政策实现精准滴灌，在实施常态化货币政策前提下为企业提供流动性支持。这些不仅说明中国经济基本面健康、基本盘稳固，更说明中国的宏观调控制度体系和治理能力日益成熟，以习近平同志为核心的党中央具有驾驭中国经济、处理复杂局面的高超智慧与娴熟能力。

同时要清醒认识到，国际环境仍然复杂严峻，不稳定性不确定性较多；国内疫情防控外防输入、内防反弹的压力不小，经济仍处在恢复进程中，持续复苏向好基础仍需巩固。一些结构性问题也需要引起注意。比如，三季度全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，但社会消费品零售总额三季度增长0.9%，这说明生产和供给的恢复速度快于消费和需求，接下来更需要注重供需匹配。既要保持乐观、增强信心，也要针对结构性问题继续用好宏观政策工具，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，增强经济发展的后劲和活力，确保全年经济发展好成绩。

经历风雨而见彩虹，中国经济发展具有开顶风船、走上坡路的能力。我们完全有理由、有条件、有底气预期，中国经济在四季度将延续稳定复苏态势，在这个特殊的年份交上一份特殊的答卷。

《 人民日报 》（ 2020年10月20日 04 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)