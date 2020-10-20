生活新亮点折射"十三五"成就:新服务 数字技术开创未来

新技术、新服务密集推出，新模式、新业态竞相涌现，是我国服务业提质扩容、转型升级的有力见证，构成了“十三五”期间经济社会发展的一大亮点

数字技术推动服务业规模不断壮大、结构不断优化、质量不断提升，这是中国经济的坚实根基，也是高质量发展的底气所在

音乐爱好者可戴上VR眼镜“身临其境”观看演唱会；看电影不佩戴任何装备就能欣赏3D电影；“宅”在家说几句口令，服务机器人就会把冲泡好的咖啡端到桌前……今年9月举办的2020年中国国际服务贸易交易会上，新科技、新服务集中亮相，让人们领略科技的魅力，直观感受到我国服务业发展的丰硕成果。

新技术、新服务密集推出，新模式、新业态竞相涌现，是我国服务业提质扩容、转型升级的有力见证，构成了“十三五”期间经济社会发展的一大亮点。2019年，服务业增加值占国内生产总值比重达53.9%，比2015年提高3.4个百分点。与此同时，顺应数字化、网络化、智能化发展趋势，信息产业等加速成长。2019年，我国服务业数字经济占行业增加值比重已达38%，信息传输、软件和信息技术服务业等新兴服务业近4年年均增速高达19.4%，在三次产业中数字化水平最高、转型速度最快。数据背后，展现了我国服务业蓬勃发展的良好势头，折射出中国经济的质量与成色。

数字经济引领服务业转型升级，既巩固了服务业在“稳就业、保民生、促发展”上的重要作用，也有力提升了服务供给的品质。比如在养老服务上，AI陪伴机器人、智慧护理床、远程监测手表等智能化适老产品走进千家万户，助力老年人更好安享幸福晚年。疫情防控期间，远程医疗、在线教育、共享平台、协同办公、跨境电商等服务广泛应用，为人们的生产生活带来极大便利。此外，数字经济赋能服务业，还促进了优质服务的均等化、可及性，使偏远山区群众也能享受到便捷的网购服务、优质的教育资源，等等。可以说，服务业数字化步伐的加速，不仅培育出拉动经济增长的新引擎，更跑出了人民美好生活的加速度。

新服务加速发展，是全球科技革命和国内消费升级的必然，也离不开顺势而为、主动作为。特别是在新一轮科技革命和产业变革方兴未艾的当下，物联网、云计算、大数据等现代信息技术应用场景不断拓展，推动服务业创新层出不穷。这一过程中，未雨绸缪才能抢占先机，科学规划才能掌握主动，规范有序才能行稳致远。从将“加快推动服务业优质高效发展”纳入“十三五”规划纲要，到制定出台《“十三五”现代服务业科技创新专项规划》《服务业创新发展大纲（2017—2025年）》等，一系列政策举措的有力引导，推动服务业步入发展快车道，体现了“十三五”期间党和政府驾驭经济社会发展的高超能力、贯彻落实新发展理念的坚定决心。

现在，我国经济社会发展和民生改善比过去任何时候都更加需要科学技术解决方案，都更加需要增强创新这个第一动力。面向未来，数字技术在推动服务业提质增效上大有可为。从需求角度来看，我国拥有世界上最大规模的中等收入群体，人民对更高品质的医疗、教育、卫生等服务需求迫切，新服务成长空间大、市场潜力足、发展前景广阔。从供给侧来看，当前我国服务业仍然面临着优质供给不足、发展不平衡不充分等短板。进一步做大服务业的蛋糕、满足人民日益增长的美好生活需要，必须顺应科技发展的大趋势，激活创新引领的新动能，为现代服务业加速成长提供动力支撑。

服务业关乎经济发展，关系人民福祉。数字技术推动服务业规模不断壮大、结构不断优化、质量不断提升，这是中国经济的坚实根基，也是高质量发展的底气所在。着眼“十四五”时期经济社会发展新阶段，把握科技进步大势、加快创新发展步伐，中国经济定能赢得更加光明的未来。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2020年10月20日 05 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)