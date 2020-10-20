巴西咖啡出口商协会看好中国市场

据新华社圣保罗10月18日电 （记者宫若涵）巴西咖啡出口商协会主席内尔松·卡瓦良斯18日在接受记者采访时表示，中国已成为巴西咖啡的主要出口目的地，期待越来越多中国消费者爱上巴西咖啡。
卡瓦良斯说，中国经济快速增长为巴西咖啡提供了庞大的潜在市场。“我们希望为中国咖啡店提供巴西咖啡，通过视频和杂志展示巴西咖啡生产全过程，让中国消费者了解巴西咖啡。”
巴西咖啡出口商协会数据显示，巴西对华咖啡出口量近几年呈上升趋势，2019年出口量是2017年的两倍多。该协会认为，随着中国大中城市咖啡店数量增多，未来中国对巴西咖啡的进口量会越来越大。
巴西是全球最大的咖啡生产国和出口国。自2009年以来，中国一直是巴西最大贸易伙伴，包括咖啡在内的农产品是巴西对华出口的主要商品。
我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9% 人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】
回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期 人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】
税收数据透视经济发展：国内市场整体回暖 对外开放积蓄动能 今年，突如其来的新冠肺炎疫情让中国经济经历复杂开局。随着国内大循环、国内国际双循环的不断畅通，中国经济社会发展按下“重启键”，新发展格局下市场逐渐回暖。如今，市场主体的“元气”恢复如何？从税收数据视角可以找到答案。 双节叠加 “十一”期…【详细】
海关总署：三季度我国进出口同比增长7.5% 前8个月累计增速转负为正 人民网北京10月13日电 （栗翘楚）“据海关统计，前三季度，我国货物贸易进出口总值23.12万亿元人民币，比去年同期增长0.7%。其中，三季度我国进出口8.88万亿元，同比增长7.5%。”今天上午，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在…【详细】