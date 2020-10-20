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巴西咖啡出口商协会看好中国市场

2020年10月20日07:58  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　据新华社圣保罗10月18日电 （记者宫若涵）巴西咖啡出口商协会主席内尔松·卡瓦良斯18日在接受记者采访时表示，中国已成为巴西咖啡的主要出口目的地，期待越来越多中国消费者爱上巴西咖啡。

　　卡瓦良斯说，中国经济快速增长为巴西咖啡提供了庞大的潜在市场。“我们希望为中国咖啡店提供巴西咖啡，通过视频和杂志展示巴西咖啡生产全过程，让中国消费者了解巴西咖啡。”

　　巴西咖啡出口商协会数据显示，巴西对华咖啡出口量近几年呈上升趋势，2019年出口量是2017年的两倍多。该协会认为，随着中国大中城市咖啡店数量增多，未来中国对巴西咖啡的进口量会越来越大。

　　巴西是全球最大的咖啡生产国和出口国。自2009年以来，中国一直是巴西最大贸易伙伴，包括咖啡在内的农产品是巴西对华出口的主要商品。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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