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深圳，不只是一座“从0到1”的城市（开放谈）

张燕生

2020年10月20日08:00  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　●深圳的新定位，不是享受新的“政策礼包”，而是承担新的先行先试，探索形成一批可复制可推广的重大制度创新成果。在研发创新上使劲、在“知识型开放”上发力，着力培育发展未来产业

　　

　　10月14日，习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上发表了重要讲话，系统全面地回顾了特区40年波澜壮阔的历史进程，更对深圳今后的发展擘画了蓝图、指明了方向。

　　从过去40年的历史进程来看，深圳的发展见证并在一定程度上助力中国经济实现了“三个转变”：一是由计划经济向市场经济的体制转变；二是从内向型经济向外向型经济的战略转变；三是从农业经济为主向现代化经济体系的结构转变。可以说，深圳一步步地从无到有、从旧到新、从中国到世界大舞台的勇敢探索，既推动了自身发展，又带动了中国经济社会管理体制机制的深刻变化，搭建了“引进来”、“本地化”和“走出去”之间有形与无形的互联桥梁。事实上，也正是因为市场环境、营商环境和政策环境的巨大变化，让深圳成为了中国特色社会主义市场经济体制机制发展的窗口、桥梁和教室。

　　新征程催人奋进。深圳对于中国和世界的意义，早已超越一座城市本身。面向未来，如何全面深化改革、全面扩大开放，营造国际一流的市场环境、营商环境和创新环境，续写更多“春天的故事”，是深圳肩负的新使命。

　　深圳要进一步打造科技创新的全球标杆。过去40年，深圳在商品要素开放上取得了巨大成就。随着市场经济的深入发展与科学技术的进步，人才、知识、创新、数据、服务在经济社会发展中日益重要。这些要素对境内、跨境、境外流动型开放提出了更高的要求。集聚好、利用好这些优质要素，对深圳创新潜力的释放意义非凡。

　　深圳要进一步推动规则、规制、管理、标准的现代化。经过多年发展，深圳已经探索出一套有效的市场经济体制与环境，未来，深圳还需要在产权制度、财政税收、金融信贷、民生服务供给、生态环境和城市空间治理等更多维度不断探索更高标准的制度、法治和治理模式，促进跨境贸易和投资在自由化的基础上进一步提升便利化水平转变，从而打造国际一流的市场环境、营商环境和制度环境。

　　深圳要进一步在产业链、价值链、供应链及创新链上迈向高端并与全球体系对接。当前，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。深圳的新定位，不是享受新的“政策礼包”，而是承担新的先行先试，探索形成一批可复制可推广的重大制度创新成果。因此，在研发创新上使劲、在“知识型开放”上发力，着力培育发展未来产业，无论是对于深圳自身发展还是对中国全面深化改革开放而言，都有十分重要的意义。

　　当前，中国正在形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。新形势下，中央出台了多项政策文件，一揽子推出27条改革举措和40条首批授权事项，支持深圳解放思想、守正创新，推动质量变革、效率变革、动力变革。从名不见经传的南海渔村，到如今的国际化大都市，再到为中国经济实现更高质量发展做出新的贡献，深圳的未来值得期待！

　　（作者为中国国际经济交流中心首席研究员）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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