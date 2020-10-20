绿色装修有了依据 106项重要国家标准发布

本报北京电 （记者孔德晨）近日，国家市场监管总局（国家标准委）批准发布106项重要国家标准，涉及绿色可持续、公共安全、矿山生产、数控机床等诸多领域。
在绿色可持续领域，发布《室内绿色装饰装修选材评价体系》国家标准、《环境空气 颗粒物质量浓度测定 重量法》国家标准，新修订《生态纺织品技术要求》国家标准。“标准的发布有利于推动装饰装修行业技术进步，为环境空气中颗粒物质量浓度的滤膜采样手工测定提供指导，进一步完善中国环境空气中颗粒物质量浓度测量的标准化体系。”市场监管总局相关负责人说。
在公共安全领域，发布《悬索桥吊索》国家标准、《城市内涝风险普查技术规范》国家标准，有利于确保大跨径公路及公铁两用悬索桥的建设质量和安全性能，推动大跨径悬索桥建造技术进步，为科学评估城市内涝风险和推进城市内涝风险监测预警服务提供可靠的基础数据，提升城市内涝灾害的防御能力。
在矿山生产领域，新修订《尾矿库安全规程》强制性国家标准、《金属非金属矿山安全规程》强制性国家标准，规范了尾矿库勘察、设计、建设、生产、回采、闭库等全生命周期的安全技术要求，对全面提升尾矿库本质安全水平、保障尾矿库安全生产、预防尾矿库安全事故具有重要的指导意义。
在数控机床领域，《机床数控系统 故障诊断与维修规范》等3项国家标准在提高机床故障诊断和维修效率、保持和改善机床数控系统设备的运行状态、延长机床使用寿命等方面具有重要意义。
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