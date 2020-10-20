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ATM机“消失”？身边的银行网点去哪了

汪文正

2020年10月20日08:02  来源：人民日报中央厨房
 

“国庆假期参加一个朋友的婚礼，打算去银行取些现金封个红包，没想到以前常去的一处ATM机已经关闭了！”最近，海叔身边有朋友说起自己的经历。

不知大家是否也有相似的体会：家门口的银行网点、ATM机好像突然就“消失”了？

这到底咋回事？且听海叔一一道来。

 

不是错觉，ATM数量在减少

原来，家门口的银行网点、ATM机减少并不是错觉。银行物理网点数量的确正在做减法。

银保监会披露的数据显示，今年上半年，全国共有1318家商业银行分支机构关停，仅北京一地就有27家。

海叔翻阅了国内各大商业银行年报，就拿工商银行来说，2018年末到2019年末，其营业网点由16004个减少到15784个，自助银行数量由26786个减少到25895个，ATM机由89646台减少到82191台，ATM交易额更是从10.5万亿元减少至8.3万亿元。

看中国农业银行年报，农行近年来一直在搞“三减两增一改”，也就是减网点面积、减柜员、减成本、增营销能力、增风控能力、改运营制度流程。

为啥这么改？一大原因还是线下网点的运营维护开销太大。业内人士指出，物理网点成本投入较大，其扩张一方面受到监管机构的严格控制，另一方面受到银行利润率下降、严控投资成本的影响。物理网点大规模快速增长的时期已经结束。

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在2020年中国国际服务贸易交易会金融服务专题展区，参观者与银行仿真机器人大堂经理交流。新华社记者 任超摄

 

网点升级，服务更智能

其实，说起银行网点、ATM的减少，不少用户都有体会：如今的银行业务，很多在家就能办，用不着留那么多网点，多余出来的，自然也就裁掉了。

银行业有个概念叫 “离柜率”，就是客户离开柜台办理的业务量与银行总业务量之比。离柜率越高，说明客户对柜面业务的依赖越低。数据显示，近年来，中国银行业离柜率不断提升，2019年已达到89.77％，多家大型商业银行离柜率更是超九成。

这背后，是电子银行越来越智能化。

很多人还有去银行交水、电、燃气费的记忆，如今这些功能早就搬到了线上。各大商业银行的电子银行客户端，已经实现了生活缴费、政务处理、交通罚款缴纳等功能一键搞定。工商银行网络金融交易额就已达到633.05万亿元，网络金融业务占比提高至98.1%。

银行线下网点也在升级成为“多面手”。截至2019年末，在工商银行现有的15784个网点中已有15684个完成了智能化改造，智能服务覆盖个人、对公等领域的287项业务。不需叫号排队，只需要掏出银行卡、身份证，柜员在平板电脑上轻轻划几下，要办的业务就搞定了。

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无需使用现金支付的24小时无人自助果蔬店。王昊摄（人民视觉）

 

线上线下，“融”起来发展

网点裁了，员工呢？

咱们继续梳理年报：2019年，工、农、交、中4家银行员工数均有不同程度减少，共减少员工16319人。“过去，银行员工是非常吃香的工作，但近几年压力也不小。”北京市一家商业银行某支行柜员倪薇坦言。

但是，也不能简单地把网点裁撤与人员裁撤“画等号”。

一线柜员少了，但银行仍需数量众多的客户经理团队为客户提供个性化、精细化的服务。特别是线上，需要大量员工持续发挥黏客、活客作用，这是人工智能替代不了的工作。

比如说，交通银行手机银行就通过线上线下融合，将基层网点规模巨大的员工队伍转化为强劲的线上服务力量，创立客户经理个人主页服务模式。

此外，很多业务离不开线下网点，特别是涉及现金的存取款、结售汇等，会走向线上线下融合。中国银行就推出售汇业务O2O实物交付模式，客户线上预约，线下直接领取外币封包。

不太用电子客户端的老年人等群体也不用担心，新设物理网点并没停！银保监会数据显示，一年来有1000余家新设网点投入运营，其中，社区支行和服务小微企业的小微支行不在少数。

业内人士指出，银行线下经营网点已经从快速扩张阶段进入布局优化、转型升级的新发展阶段，未来将在精细化管理、转型调整和分类建设的思路下朝着智能化方向发展。

本期责编：李  婕

 

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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