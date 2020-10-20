人民网>>财经

麻辣财经：“中农再”来了，巨灾保险体系添底气

曲哲涵 屈信明

2020年10月20日08:03  来源：人民日报中央厨房
 

今年夏天，安徽省六安市顺河镇发了洪水。谢圩村村民谢长文家1.5万多只鸡，就抢出了2000来只，损失相当惨重。

就在这时，人保财险六安分公司一行人上门，为谢长文送来了5万元理赔款。“有了这笔钱，损失可以减少一点，再生产也有了启动资金了。” 谢长文说。

中国是农业大国，也是农业保险大国。像谢长文一样，越来越多的农户感受到了农业保险的“甜头”。

2007年，国家明确财政补贴政策性农业保险保费机制后，农险市场规模迅速扩张：保费收入从当年的51.8亿元增长到2019年的672亿元左右，目前我国农险市场规模妥妥的名列亚洲第一、全球第二。

多年来，农险为“三农”发展提供了有效支持，其风险保障额度从2007年的1126亿元增加到2019年3.6万亿元，中央财政补贴的品种从6个品种扩大到现在的20多个；各地结合实际发展的特色农险覆盖270余种农林牧渔产品。此外，农险还和期货、小额信贷等结合起来，为农村资金融通、农民人身和财产保障等提供更全面的服务。2008年以来，农业保险累计理赔3.6亿户次，支付保险赔款2400多亿元。

不过，我国的农业保险还有不少短板，比如：保障程度有待提升，产品费率需要“精耕细作”，管理体制有待明确，农险覆盖范围仍有待扩大。

也是在今夏，雨水汛情中安徽省黄山市歙县一家茶厂3000吨茶叶被泡，损失达9000万元！没有保险保障，茶厂负责人站在泥泞中失声痛哭的样子，牵动了很多网友的心。

为啥这些农业生产“角角落落”还没有保险保障？其中很重要的原因就是：巨灾保障体系尚不完善。

就在国庆前夕，保险业有一个大动作：中国农业再保险公司成立了！对中国农业保险市场而言，这是一个大利好。这家机构有啥“不寻常”？麻辣姐采访了首都经贸大学农村保险研究所所长庹国柱教授，一起来听听专家的观点和分析。

完善巨灾风险保障体系，推动农险保障“提质扩面”

巨灾风险是指因重大自然灾害，疾病传播或人为事故而造成巨大损失的风险。中国是自然灾害多发国家，但由于保险业起步较晚，国内保险市场对自然灾害的“消化”能力还有限——对地域性、零星发生的洪涝、旱灾、虫灾，保险公司有能力理赔；但如果发生区域广、受灾程度深的“巨灾”，那保险公司就要面临赔破、赔穿的风险。

由于担心大灾之年入不敷出，多数保险公司的农险产品仅能“保成本”，不敢扩展到“保收益”，生产领域以外的风险也不敢保。

在国际成熟保险市场上，都是政府牵头形成巨灾保险制度或大灾保险计划，其中国家支持的再保险机制是关键一环——保险公司拿到农险保费时，要将风险责任拿出一部分交给再保险公司，作为“保险的保险”，一旦发生“赔破、赔穿”的巨灾风险，超出的部分将由再保险公司按合同为保险公司分担 ，使后者不因一次事故损失过大而影响履行赔偿责任。

在我国，由于农业再保险能力不强，一定程度上影响了保险公司放开手脚、全方位高水平地为“三农”提供保障。

“一个国家建立完整的政策性农业保险制度和体系，不能缺少巨灾风险分散制度，这是保证政策性农业保险能够持续稳定经营的必要条件之一。2014年起，我国逐渐建立了公司层级巨灾风险准备金，这是第一步；经过几年的论证和准备，如今第二个层次的巨灾风险屏障，中国农业再保险公司诞生了。”庹国柱表示，有了这个基础，未来再建立起立巨灾风险分散的第三层屏障，也就是再保险之后的超赔责任安排，农业保险制度就更加完善了。

新鲜出炉的中国农业再保险公司注册资本161亿元，财政部为单一第一大股东，持股比例55.9%。股东中还有5家财险公司，这五家公司的农险业务市场份额约75%。

截至目前，我国已有14家再保险公司，从资本体量看，中农再属于旗舰，而且主要业务围绕农险再保险开展，这意味着未来一旦发生农险巨灾，该公司能够以较高的资本金支持风险分散。

国家对中农再的功能定位是：通过提供农业再保险服务，分散农业保险大灾风险；推动建立并统筹管理国家农业保险大灾风险基金；加强农业保险数据信息共享；作为国家层面的农业再保险机构，推动完善农业保险制度，有效承接国家相关支农惠农政策，条件成熟时，结合农业价格保险收入保险等试点情况，探索试点粮食直接补贴改革。

业内人士普遍认为，“中农再”的成立将为保险业创新农险产品和服务添底气——

财政部、农业农村部、银保监会2018年8月联合发文，宣布3年内将在全国24个县开展三大粮食作物“完全成本保险”或收入保险试点，将地租、劳动力成本均计入损失范围，即多年来大家呼吁的“保收益”；每亩地保额可达800—1000元，这个水平可以比肩欧美的农业保险保障水平。

大家预测，有了中农再托底，各机构在参与“保价格”险种试点或进一步开发新产品方面，积极性会大为提升，把更多保障送到千家万户、地头田间。

明确中农再发展模式，完善农险市场制度基础

业内人士指出，“中农再”的单一大股东为财政部，具有较强的政策职能，中农再是一家特殊的专业性农业再保险公司；另一方面，中国的保险市场已经是一个有29家公司参与竞争的市场，如何充分发挥这家再保险公司在完善巨灾风险体系方面的作用，也给相关部门提出了很多新课题。

庹国柱教授认为，“中农再”的成立带动中国农业巨灾风险体系向前迈进了一大步，这个“开创者”要想步伐稳健，仍需解决以下几个问题——

一是要加快完善相关法律法规。目前，《农业保险条例》明确农业再保险业务按“政府引导，市场运作，自主自愿，协同推进”基本原则开展；但是鉴于“中农再”的特殊职责和市场定位，还需通过对“条例”进行修订，为“中农再”履行特殊职责和市场活动提供法律依据。

二是创新再保险业务操作规则。再保险有专门的业务操作规则和方式，但可以根据中国国情和农险、巨灾风险制度设计，进行创新和变通。

三是中农再要在市场竞争中发展和提高。“中农再”是我国农业直接保险的强大后盾和主要靠山，但中国农业保险市场也需要众多的国际再保险人。一方面，这不仅是因为随着中国农业保险的不断发展，农业灾害的累积风险会急剧增加，需要将农业保险的经营风险在更大的空间分散。国际再保险人在承保方面，产品创新方面，灾害研究和信息管理，以及为直保公司服务方面，具有很多值得我们学习的经验。

另一方面，这也符合我国进一步扩大改革开放的总体战略。“中农再”在我国金融业扩大开放的背景下，需要它练好内功，在与众多国际国内再保险人的合作与竞争中，努力实现自身的经营目标。

“中农再闪亮登场，并不是说中国农险业务就可以无惧风雨、高枕无忧。在强化财政“兜底”作用的同时，各家保险机构提高运营质量、防范风险这根弦松不得；农险市场的诸多基础建设仍需加快推进；包括制度建设、政策创新、实际操作方面许多难题需与要解决。

“这些工作要协同推进，加快建设一个更加健康、更有活力、更好发挥保障功能的政策农险市场体系，为农业生产撑起一片天。”庹国柱说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经

回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期　　人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】

财经

税收数据透视经济发展：国内市场整体回暖 对外开放积蓄动能　　今年，突如其来的新冠肺炎疫情让中国经济经历复杂开局。随着国内大循环、国内国际双循环的不断畅通，中国经济社会发展按下“重启键”，新发展格局下市场逐渐回暖。如今，市场主体的“元气”恢复如何？从税收数据视角可以找到答案。 双节叠加 “十一”期…【详细】

财经

海关总署：三季度我国进出口同比增长7.5% 前8个月累计增速转负为正　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）“据海关统计，前三季度，我国货物贸易进出口总值23.12万亿元人民币，比去年同期增长0.7%。其中，三季度我国进出口8.88万亿元，同比增长7.5%。”今天上午，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在…【详细】

财经

海关总署：前三季度我国外贸进出口整体表现好于预期　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）据海关总署统计，今年前三季度我国外贸进出口同比增长0.7%。针对我国外贸进出口实现正增长的主要原因，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，前三季度，我国累计进出口总值年内首次实现同比正增长。前三季…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved