麻辣财经：“中农再”来了，巨灾保险体系添底气

今年夏天，安徽省六安市顺河镇发了洪水。谢圩村村民谢长文家1.5万多只鸡，就抢出了2000来只，损失相当惨重。

就在这时，人保财险六安分公司一行人上门，为谢长文送来了5万元理赔款。“有了这笔钱，损失可以减少一点，再生产也有了启动资金了。” 谢长文说。

中国是农业大国，也是农业保险大国。像谢长文一样，越来越多的农户感受到了农业保险的“甜头”。

2007年，国家明确财政补贴政策性农业保险保费机制后，农险市场规模迅速扩张：保费收入从当年的51.8亿元增长到2019年的672亿元左右，目前我国农险市场规模妥妥的名列亚洲第一、全球第二。

多年来，农险为“三农”发展提供了有效支持，其风险保障额度从2007年的1126亿元增加到2019年3.6万亿元，中央财政补贴的品种从6个品种扩大到现在的20多个；各地结合实际发展的特色农险覆盖270余种农林牧渔产品。此外，农险还和期货、小额信贷等结合起来，为农村资金融通、农民人身和财产保障等提供更全面的服务。2008年以来，农业保险累计理赔3.6亿户次，支付保险赔款2400多亿元。

不过，我国的农业保险还有不少短板，比如：保障程度有待提升，产品费率需要“精耕细作”，管理体制有待明确，农险覆盖范围仍有待扩大。

也是在今夏，雨水汛情中安徽省黄山市歙县一家茶厂3000吨茶叶被泡，损失达9000万元！没有保险保障，茶厂负责人站在泥泞中失声痛哭的样子，牵动了很多网友的心。

为啥这些农业生产“角角落落”还没有保险保障？其中很重要的原因就是：巨灾保障体系尚不完善。

就在国庆前夕，保险业有一个大动作：中国农业再保险公司成立了！对中国农业保险市场而言，这是一个大利好。这家机构有啥“不寻常”？麻辣姐采访了首都经贸大学农村保险研究所所长庹国柱教授，一起来听听专家的观点和分析。

完善巨灾风险保障体系，推动农险保障“提质扩面”

巨灾风险是指因重大自然灾害，疾病传播或人为事故而造成巨大损失的风险。中国是自然灾害多发国家，但由于保险业起步较晚，国内保险市场对自然灾害的“消化”能力还有限——对地域性、零星发生的洪涝、旱灾、虫灾，保险公司有能力理赔；但如果发生区域广、受灾程度深的“巨灾”，那保险公司就要面临赔破、赔穿的风险。

由于担心大灾之年入不敷出，多数保险公司的农险产品仅能“保成本”，不敢扩展到“保收益”，生产领域以外的风险也不敢保。

在国际成熟保险市场上，都是政府牵头形成巨灾保险制度或大灾保险计划，其中国家支持的再保险机制是关键一环——保险公司拿到农险保费时，要将风险责任拿出一部分交给再保险公司，作为“保险的保险”，一旦发生“赔破、赔穿”的巨灾风险，超出的部分将由再保险公司按合同为保险公司分担 ，使后者不因一次事故损失过大而影响履行赔偿责任。

在我国，由于农业再保险能力不强，一定程度上影响了保险公司放开手脚、全方位高水平地为“三农”提供保障。

“一个国家建立完整的政策性农业保险制度和体系，不能缺少巨灾风险分散制度，这是保证政策性农业保险能够持续稳定经营的必要条件之一。2014年起，我国逐渐建立了公司层级巨灾风险准备金，这是第一步；经过几年的论证和准备，如今第二个层次的巨灾风险屏障，中国农业再保险公司诞生了。”庹国柱表示，有了这个基础，未来再建立起立巨灾风险分散的第三层屏障，也就是再保险之后的超赔责任安排，农业保险制度就更加完善了。

新鲜出炉的中国农业再保险公司注册资本161亿元，财政部为单一第一大股东，持股比例55.9%。股东中还有5家财险公司，这五家公司的农险业务市场份额约75%。

截至目前，我国已有14家再保险公司，从资本体量看，中农再属于旗舰，而且主要业务围绕农险再保险开展，这意味着未来一旦发生农险巨灾，该公司能够以较高的资本金支持风险分散。

国家对中农再的功能定位是：通过提供农业再保险服务，分散农业保险大灾风险；推动建立并统筹管理国家农业保险大灾风险基金；加强农业保险数据信息共享；作为国家层面的农业再保险机构，推动完善农业保险制度，有效承接国家相关支农惠农政策，条件成熟时，结合农业价格保险收入保险等试点情况，探索试点粮食直接补贴改革。

业内人士普遍认为，“中农再”的成立将为保险业创新农险产品和服务添底气——

财政部、农业农村部、银保监会2018年8月联合发文，宣布3年内将在全国24个县开展三大粮食作物“完全成本保险”或收入保险试点，将地租、劳动力成本均计入损失范围，即多年来大家呼吁的“保收益”；每亩地保额可达800—1000元，这个水平可以比肩欧美的农业保险保障水平。

大家预测，有了中农再托底，各机构在参与“保价格”险种试点或进一步开发新产品方面，积极性会大为提升，把更多保障送到千家万户、地头田间。

明确中农再发展模式，完善农险市场制度基础

业内人士指出，“中农再”的单一大股东为财政部，具有较强的政策职能，中农再是一家特殊的专业性农业再保险公司；另一方面，中国的保险市场已经是一个有29家公司参与竞争的市场，如何充分发挥这家再保险公司在完善巨灾风险体系方面的作用，也给相关部门提出了很多新课题。

庹国柱教授认为，“中农再”的成立带动中国农业巨灾风险体系向前迈进了一大步，这个“开创者”要想步伐稳健，仍需解决以下几个问题——

一是要加快完善相关法律法规。目前，《农业保险条例》明确农业再保险业务按“政府引导，市场运作，自主自愿，协同推进”基本原则开展；但是鉴于“中农再”的特殊职责和市场定位，还需通过对“条例”进行修订，为“中农再”履行特殊职责和市场活动提供法律依据。

二是创新再保险业务操作规则。再保险有专门的业务操作规则和方式，但可以根据中国国情和农险、巨灾风险制度设计，进行创新和变通。

三是中农再要在市场竞争中发展和提高。“中农再”是我国农业直接保险的强大后盾和主要靠山，但中国农业保险市场也需要众多的国际再保险人。一方面，这不仅是因为随着中国农业保险的不断发展，农业灾害的累积风险会急剧增加，需要将农业保险的经营风险在更大的空间分散。国际再保险人在承保方面，产品创新方面，灾害研究和信息管理，以及为直保公司服务方面，具有很多值得我们学习的经验。

另一方面，这也符合我国进一步扩大改革开放的总体战略。“中农再”在我国金融业扩大开放的背景下，需要它练好内功，在与众多国际国内再保险人的合作与竞争中，努力实现自身的经营目标。

“中农再闪亮登场，并不是说中国农险业务就可以无惧风雨、高枕无忧。在强化财政“兜底”作用的同时，各家保险机构提高运营质量、防范风险这根弦松不得；农险市场的诸多基础建设仍需加快推进；包括制度建设、政策创新、实际操作方面许多难题需与要解决。

“这些工作要协同推进，加快建设一个更加健康、更有活力、更好发挥保障功能的政策农险市场体系，为农业生产撑起一片天。”庹国柱说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)