“双十一”临近 海淘商品须做好外包装消杀

原标题：海淘商品须做好外包装消杀

本报讯（记者 贾晓宏）“双十一”临近，昨日，市卫生健康委提醒市民，如果海淘或代购境外地区商品，请做好外包装消杀，对购买的生鲜产品外包装如未消毒不要带入室内，接触外包装及生鲜食品后应及时洗手。

近日，中国疾病预防控制中心在对青岛新冠肺炎疫情溯源调查过程中，从工人搬运的进口冷冻鳕鱼的外包装阳性样本中检测分离到活病毒。这是国际上首次在冷链食品外包装上分离到新冠活病毒，证实接触新冠活病毒污染的外包装可导致感染。市卫健委提醒市民，购买和加工海产、禽畜等生鲜食品尤其是冰鲜、冷冻食品时，注意手卫生，避免用手触摸口鼻眼等处；食物在加工之前一定要认真清洗；处理生熟食品的菜板、菜刀及容器要分开，避免交叉污染；食物煮熟煮透，确保食品安全；在烹调加工结束以后，对操作台面、容器、厨具、刀具等要及时清洗消毒；饮食前后必须洗手，或用手消毒剂消毒；就餐时使用公筷公勺分餐。

中国疾控中心表示，病毒污染的物品上特定条件下尚存活的病毒，可能导致无有效防护的易感接触者感染，主要为相关行业从业人员。国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组近期印发的《新冠肺炎防控方案（第七版）》已要求各地落实冷链食品相关从业人员的日常防护、健康监测和核酸主动筛查，改进生产、加工和交易环境卫生条件，降低从业人员感染风险。建议工作中经常与具有较高新冠病毒污染可能的冷链产品密切接触的行业从业人员，如从事冷链产品装卸、加工、销售等的人员，需增强防护意识，做好日常防护，避免皮肤直接接触可能被污染的冷链产品，接触冷链产品后未脱掉可能被污染的工作服并洗手消毒前不摸口鼻眼，工作完成后需立即洗手消毒，定期进行核酸筛查。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)