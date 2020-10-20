国家税务总局:小微企业“税银互动”获贷4959亿

本报讯（记者 赵鹏）深化“放管服”改革和优化营商环境，正在激发国内市场主体活力和发展内生动力。昨天，国家税务总局披露，今年全国小微企业已通过“税银互动”获得贷款153万笔，金额高达4959亿元，同比增长了65%。
国家税务总局纳税服务司副司长张维华表示，税务部门正在助力金融体系以更大力度支持小微企业，以解决“融资难、融资贵”的问题。不仅如此，今年围绕“战疫情促发展服务全面小康”主题，税务部门还持续在办税流程上做“减法”，让办税效率更优、流程更简，使得市场主体得以轻装简行。
近日，海欣科技有限公司运维经理徐仰辉在税务局智慧办税服务厅通过“刷脸通办”功能，成功登录发票代开自助终端，无需携带身份证及提供其他资料，3分钟就顺利办好了发票代开业务。这仅是税务部门通过精简涉税资料报送、减轻企业办税负担的一个缩影。“放管服”改革中，税务总局刀刃向内加大“放”的力度，今年已实现纳税人报送资料精简42%以上，纸质表证单书精简幅度25%左右。
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