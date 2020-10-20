上市传闻风起 水滴公司回应赴美“筹钱”

北京商报讯（记者 姚倩）10月19日，尽管针对计划赴美上市的消息，水滴公司相关负责人向北京商报记者回应称不予置评，但这已非水滴公司首次传出要上市。在流量获取不易的背景下，该公司或希望通过上市获得资金支持，用于后续发展。

根据报道，国内互联网健康保险保障平台水滴公司计划2021年第一季度正式赴美IPO，募资规模预计为5亿美元左右，高盛、美银等将担任联席主承销商。对此，水滴公司回应称不予置评。

早在今年7月，水滴公司就曾传出上市消息。有消息称，水滴公司正在筹备IPO事宜，计划于2020年底或2021年初上市，寻求约40亿美元的估值。水滴公司彼时回应称，并没有明确的IPO计划，但公司会保持探索资本市场的各种可能性。

随着D轮融资的落地，水滴公司的上市消息再次传出。今年8月，水滴公司完成了2.3亿美元的D轮系列融资，由瑞士再保险集团和腾讯联合领投，IDG资本、点亮全球基金等老股东跟投。其中，领投方瑞士再保险集团在中国曾投资平安好医生等。

“创业公司上市是必然的结局，投资者需要退出。在业务发展到一定规模后，公司选择上市，并进行市场卡位。”业内人士向北京商报记者说道。

据了解，水滴公司成立于2016年，旗下业务包括水滴筹（大病筹款平台）、水滴互助（网络互助）、水滴保（保险商城）等。同样做大病筹起家的轻松筹，旗下拥有轻松筹（大病筹款平台）、轻松互助（网络互助）、轻松健康（医疗健康）、轻松保严选（保险商城）、轻松公益（捐赠信息平台）等业务。

值得一提的是，在今年7月水滴公司传出上市后不久，轻松筹传来新一轮融资的计划。据彭博社消息，轻松筹寻求新一轮融资，融资额约为0.5亿-1亿美元，公司估值将达到10亿美元。有消息人士称轻松筹此次融资或是为上市提高估值。双方的这一系列动作也被业内视为卡位“大病筹第一股”。

医疗战略咨询公司Latitude Health创始人赵衡告诉北京商报记者，尽管规模不同，但业务线布局相似，通过上市，水滴公司可以获得更多的资金用于业务发展，进一步拉开与竞争对手的差距。

在完成D轮融资后，水滴公司创始人兼CEO沈鹏曾透露称，公司已在数月前启动一项探索“险+药”模式的新项目，暂定名“好药付”，旨在利用商业保险整合支付方和药企，让用户支付更少的费用享受到更好的药品和诊疗。

赵衡表示，水滴公司这类平台通过公益性筹款吸引流量，获取用户，从而为后面的保险业务，乃至新业务“险+药”模式导流。在相互保、微保等企业的竞争下，如今获取新流量的成本越来越高，不管是线下地推还是别的方式，都需要资金的投入。

根据沈鹏的说法，2019年全年，水滴公司通过给捐款者推荐带来的保费只占总保费20%，另外80%来自用户自发购买、口碑传播、品牌活动、外部合作方的联合获客、在线投放等。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)