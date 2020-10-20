人民网>>财经

上市传闻风起 水滴公司回应赴美“筹钱”

姚倩

2020年10月20日08:11  来源：北京商报
 

　　北京商报讯（记者 姚倩）10月19日，尽管针对计划赴美上市的消息，水滴公司相关负责人向北京商报记者回应称不予置评，但这已非水滴公司首次传出要上市。在流量获取不易的背景下，该公司或希望通过上市获得资金支持，用于后续发展。

　　根据报道，国内互联网健康保险保障平台水滴公司计划2021年第一季度正式赴美IPO，募资规模预计为5亿美元左右，高盛、美银等将担任联席主承销商。对此，水滴公司回应称不予置评。

　　早在今年7月，水滴公司就曾传出上市消息。有消息称，水滴公司正在筹备IPO事宜，计划于2020年底或2021年初上市，寻求约40亿美元的估值。水滴公司彼时回应称，并没有明确的IPO计划，但公司会保持探索资本市场的各种可能性。

　　随着D轮融资的落地，水滴公司的上市消息再次传出。今年8月，水滴公司完成了2.3亿美元的D轮系列融资，由瑞士再保险集团和腾讯联合领投，IDG资本、点亮全球基金等老股东跟投。其中，领投方瑞士再保险集团在中国曾投资平安好医生等。

　　“创业公司上市是必然的结局，投资者需要退出。在业务发展到一定规模后，公司选择上市，并进行市场卡位。”业内人士向北京商报记者说道。

　　据了解，水滴公司成立于2016年，旗下业务包括水滴筹（大病筹款平台）、水滴互助（网络互助）、水滴保（保险商城）等。同样做大病筹起家的轻松筹，旗下拥有轻松筹（大病筹款平台）、轻松互助（网络互助）、轻松健康（医疗健康）、轻松保严选（保险商城）、轻松公益（捐赠信息平台）等业务。

　　值得一提的是，在今年7月水滴公司传出上市后不久，轻松筹传来新一轮融资的计划。据彭博社消息，轻松筹寻求新一轮融资，融资额约为0.5亿-1亿美元，公司估值将达到10亿美元。有消息人士称轻松筹此次融资或是为上市提高估值。双方的这一系列动作也被业内视为卡位“大病筹第一股”。

　　医疗战略咨询公司Latitude Health创始人赵衡告诉北京商报记者，尽管规模不同，但业务线布局相似，通过上市，水滴公司可以获得更多的资金用于业务发展，进一步拉开与竞争对手的差距。

　　在完成D轮融资后，水滴公司创始人兼CEO沈鹏曾透露称，公司已在数月前启动一项探索“险+药”模式的新项目，暂定名“好药付”，旨在利用商业保险整合支付方和药企，让用户支付更少的费用享受到更好的药品和诊疗。

　　赵衡表示，水滴公司这类平台通过公益性筹款吸引流量，获取用户，从而为后面的保险业务，乃至新业务“险+药”模式导流。在相互保、微保等企业的竞争下，如今获取新流量的成本越来越高，不管是线下地推还是别的方式，都需要资金的投入。

　　根据沈鹏的说法，2019年全年，水滴公司通过给捐款者推荐带来的保费只占总保费20%，另外80%来自用户自发购买、口碑传播、品牌活动、外部合作方的联合获客、在线投放等。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经

回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期　　人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】

财经

税收数据透视经济发展：国内市场整体回暖 对外开放积蓄动能　　今年，突如其来的新冠肺炎疫情让中国经济经历复杂开局。随着国内大循环、国内国际双循环的不断畅通，中国经济社会发展按下“重启键”，新发展格局下市场逐渐回暖。如今，市场主体的“元气”恢复如何？从税收数据视角可以找到答案。 双节叠加 “十一”期…【详细】

财经

海关总署：三季度我国进出口同比增长7.5% 前8个月累计增速转负为正　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）“据海关统计，前三季度，我国货物贸易进出口总值23.12万亿元人民币，比去年同期增长0.7%。其中，三季度我国进出口8.88万亿元，同比增长7.5%。”今天上午，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在…【详细】

财经

海关总署：前三季度我国外贸进出口整体表现好于预期　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）据海关总署统计，今年前三季度我国外贸进出口同比增长0.7%。针对我国外贸进出口实现正增长的主要原因，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，前三季度，我国累计进出口总值年内首次实现同比正增长。前三季…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved