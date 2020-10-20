数字人民币红包试点收官 谁将接棒深圳

从10月12日18时发放，至10月18日24时收回，全民关注的“礼享罗湖数字人民币红包”试点活动正式收官：超3000家商户完成数字人民币系统改造，47573名中签个人成功参与充值消费，使用红包交易62788笔。在分析人士看来，此次试点可以说是超预期完成，后续，此模式或将遍地开花。根据政策规划，将率先由深圳、成都等地及未来冬奥场景相关部门协助推进，积累经验足够充分后，视情况扩大到其他地区。

数字钱包仍可正常使用

“我收到信息了解到，10月18日是数字人民币红包有效期最后一天，正好回深圳，赶紧查询能够使用的商家，去享受了罗湖区的福利。” 作为中签“礼享罗湖数字人民币红包”的“锦鲤”之一，消费者罗明（化名）在红包有效期内赶了个“晚集”。

他告诉北京商报记者，从消费过程来看，与目前第三方支付没有太大体验上的区别，而且签约的商家明显感觉多了很多。在他看来，数字人民币无论是对消费者还是商户，都新增了一类非常好的支付方式。

“非常感谢深圳市政府通过发行数字人民币拉动内需消费。”北京商报记者另从商户处了解到，试点期间这几日，有非常多的消费者主动提出要使用数字人民币进行消费，明显感受到了此次试点中，大众对数字人民币的热情满满。

10月19日，深圳发布官方披露，截至2020年10月18日24时，共有47573名中签个人成功领取“礼享罗湖数字人民币红包”，使用红包交易62788笔，交易金额876.4万元。数据显示，部分中签个人还对本人数字钱包进行了充值，充值消费金额90.1万元。

此次活动面向在深个人发放千万元数字人民币红包，既是深圳市在疫情防控常态化期间为刺激消费、拉动内需开展的创新实践，也是数字人民币研发过程中的一次常规性测试。值得一提的是，北京商报记者了解到，尽管试点活动结束，但中签个人的数字钱包仍可正常使用和充值；同时，参加本次活动的3000余家商户已完成数字人民币系统改造，活动结束后仍可以正常接受数字人民币付款。

在多位业内人士看来，从多个数据来看，“礼享罗湖数字人民币红包”试点活动可以说是超预期完成。“尽管试点结束但数字钱包仍可正常使用，或透露了相关部门希望以试代用、以试促用到最终常态化使用起来，因此这一设置也标志着测试的常态化开始。” 上海对外经贸大学人工智能与变革管理研究院区块链技术与应用研究中心主任刘峰指出。

6700多个试点场景落地

事实上，针对数字人民币试点，早在8月14日，商务部便曾印发的《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》指出，在京津冀、长三角等具备条件的试点地区开展数字人民币试点。先由深圳、成都等地及未来冬奥场景相关部门协助推进，后续视情况扩大到其他地区。

针对试点进展，相关监管人士也透露了最新数据。据媒体报道，10月初央行副行长范一飞曾介绍，目前，试点工作已取得积极进展，打造了一系列创新应用场景，并实现多种安全便利的支付功能。

截至2020年8月底，全国共落地试点场景6700多个，覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等领域；累计开立个人钱包11.33万个、对公钱包8859个，交易笔数312多万笔，交易金额超过11亿元，支持条码支付、刷脸支付和碰一碰等多元支付方式。

刘峰评价道：“多方试点成功落地，一方面将推进本地区和行业的常态化测试，另一方面也将加速更多地域和场景的测试，这也意味着，央行对数字人民币技术、运维、风控等各个落地必备要素把握得更全面。”

模式或将“遍地开花”

“如今，在充分吸收试点经验，以及进行较为健全的数字人民币改造之后，数字红包就好像数字人民币的一个前哨一样提醒着大众，属于我们自己的数字人民币真的要到来了。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为，在“4+1”试点积累经验足够充分以后，试点范围的扩大是必然的。

“比如，天津、广州、杭州等地区，我认为都具备数字人民币推行的充分基础设施条件，而且商品贸易较为发达，是可以列入下一步试点城市范围的城市群体。”盘和林称。

刘峰同样认为，深圳试点非常成功，后续这类试点或将扩围到其他热点城市，如上海、北京、成都等地，数字人民币将在一些经济发展较好的地区率先使用，并通过零售场景不断向外延伸。

“深圳公测目的为促进当地消费、拉动内需，预约者个人信息由当地政府与人行共享，当地政府活动主办方负责客户服务，形式简约。”在国盛证券区块链研究院宋嘉吉团队看来，此模式后续或将遍地开花。

试点加速下，对于后续数字人民币试点进展及落地挑战，宋嘉吉团队进一步谈道，目前主要挑战在于数字人民币不计息，使用还有各类限制（例如期限限制），如果不靠行政力量强制使用或者像此次活动中有政府补贴，那么相比于其他支付方式，数字人民币优势有限，用户使用动机可能不足，这会导致商户也没有动机使用。

展望后续，宋嘉吉团队指出，接下来将更加关注数字人民币对支付产业链的影响。一方面在账户侧，还有哪些商业银行可以有数字人民币开户权限，另一方面在清算侧，数字人民币如何清算，是由深圳试点活动中承担清算角色的央行数字货币研究所还是银联、网联负责。此外，商户侧支付产业链上的企业是否需要向用户让利以推动用户使用、收单服务商又如何参与、ATM/POS/SIM卡如何改造等，都值得关注。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)