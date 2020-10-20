高开低走 银行股行情只是昙花一现？

北京商报讯（记者 孟凡霞 实习记者 杜晓彤）连续两日银行板块的全线飘红，使得银行股迎来估值修复行情的声音日渐高涨，但在本周的第一个交易日（10月19日），银行板块却未能延续上周的强势拉升，早盘冲高后走弱，收盘时Wind银行行业指数仅微涨0.38%，近半数A股银行股收跌。不过多位市场分析人士向北京商报记者表示，维持银行股估值修复预期不变，短期震荡不会影响其长期上涨走势，估值修复行情可期。

10月19日，银行板块冲高回落，截至收盘时，Wind银行行业指数微涨0.38%，平安银行领涨，涨幅为2.22%，报收17.48元/股，创下历史新高；建设银行紧随其后，涨幅1.87%。从全天走势来看，银行板块早盘一度涨超2%，多家银行涨幅均超5%，但此后银行股盘中走弱，最终36家A股银行股中，16家收涨，3家平开平收，17家收跌，占比近半。这一表现远逊于上周连续两日的强势拉涨，但仍好于当日大盘行情。

此次银行板块回升拐点始于国庆节后，10月9日开市以来，银行指数累计涨幅接近6%，大盘则在节后短暂的普涨行情后持续弱势震荡。10月15日，沉寂已久的银行板块开启强势拉升，36只A股银行股连续两日全部收涨。Wind数据显示，10月15日-16日，银行行业指数上涨3.08%。

对于近期银行股的强势上涨，市场普遍认为是受到消息面利好因素影响。10月14日，央行公布9月新增信贷略超预期，市场预计新增贷款规模在1.75万亿元左右，实际新增规模在1.9万亿元。

央行调查统计司司长阮健弘在当日的新闻发布会上指出，当前面临的是特殊情况，宏观杠杆率的回升是宏观政策支持疫情防控和国民经济恢复的一个体现，应该允许宏观杠杆率有阶段性的上升，扩大对实体经济的信用支持。这一消息对社融长期增长预期形成支撑。另有消息称，监管部门将放宽银行让利要求。多重利好消息催化下，银行股10月15日全面收涨。

一位银行业人士则向北京商报记者表示，前两日的强劲拉升有对季报、年报预期的考虑，但更多是板块轮动的结果。对于当日银行板块没有维持上周的强势拉涨，而是出现震荡行情，他表示，一是当日前三季度GDP增长率公布，利好消息落地，部分前期获利资金借机兑现，导致股市行情走弱；二是目前银行板块上涨至前期阻力位，从走势来看，短期上涨意愿不强，成交量没有持续放大，能否维持上涨趋势还得看后续是否有持续的资金流入。

上周五发布的《商业银行法（修改建议稿）》（以下简称《修改建议稿》）也是判断银行股走势不得不考虑的重要因素。中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，《修改建议稿》进一步放宽了银行利率的市场化定价协商机制，有利于未来银行利差收入的进一步放大，但这一点利好于银行，却不利于实体产业，所以周期性行业受到银行利差上升预期的抑制，形成震荡行情。其次，他补充说，银行板块上周出现快速拉升，短期内出现一定回调也是正常现象。

此外，多家券商均对银行股四季度走势积极看多，主要是基于板块轮动和经济基本面改善两大核心逻辑作出的预判。华泰证券金融研究团队表示，复盘历史行情，银行板块在四季度表现较为稳健，大多取得绝对收益，这主要是由于机构资金在年终业绩压力下，风险偏好降低，会加大银行板块的配置。

麻袋研究院高级研究员苏筱芮则认为，三季报即将到来，银行股由于其特殊属性常年处于低估值状态，不具备“爆炒”空间，但估值修复是大概率事件，预计银行板块仍将延续“慢牛”行情。她表示，在零售端拥有专长的银行，预计将在此轮上升行情中占得先机，而实力有所欠缺的中小银行应尽量避免押注于普涨行情，仍需以修炼内功为主。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)