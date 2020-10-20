原标题：硬刚美国 法国12月上线数字税

OECD这条路走不通，法国干脆自己恢复了数字服务税。北京时间10月19日消息，法国经济、财政与振兴部长布鲁诺·勒梅尔表示，法国将从今年12月起恢复对大型互联网企业征收数字服务税。北欧国家态度暧昧，美国直接退出谈判，数字服务税能否在全球框架下重启，前路并不明朗。

着急的法国

勒梅尔当天在接受法国媒体采访时表示，由于在经合组织框架下进行的有关征收数字服务税的谈判失败，法国将恢复征收这一税种。

实际上，今年年初法国才因与OECD的谈判而暂停征收数字服务税。尽管此前20国集团财长表示支持将谈判延长至2021年中，以更新数字时代的跨境税收规则,但很明显，法国等不及了。

数字服务税从何而来？法国又为何着急收税呢？

“数字服务税”指的是欧洲联盟对大型互联网企业的一种征税。2019年7月，法国决定向部分大型跨国互联网企业征收数字服务税，成为了欧盟第一个征收数字服务税的国家。

根据相关法案，法国政府将对全球数字业务年营业收入超过7.5亿欧元、同时在法国境内年营业收入超过2500万欧元的高科技企业征收3%的数字服务税。

近年来，一些大型互联网企业选择在税制宽松、税率偏低的北欧国家注册，然后把产品卖给法国、意大利等国的消费者，造成一定程度上的税收不公，从而引起了法国等国家的不满。“不在这些国家缴税却赚这些国家的钱，不是税收公平的体现。”中国社科院欧洲研究所助理研究员杨成玉说。

此外，征收数字服务税与法国自身的税收传统也有关系。杨成玉介绍称，法国本身就有新增税收的传统，而且法国福利比较好，国家财政赤字比较大，通过这种方式也可以弥补“漏洞”。“尽管现在数字服务税的规模并不大，预计2021年只有5亿欧元，不过大家都是比较看好这个市场的。”杨成玉说。

数字服务税的“目标人群”涉及约30家大型互联网企业，且大多数是美国公司，以谷歌Google、苹果Apple、脸书Facebook以及亚马逊Amazon为首，所以“数字税”又被形象地叫作“GAFA税”。

这也引发了美国的强烈不满，2020年初，法国为推进与美国的谈判而暂停了征收数字服务税。但因多方原因，这一谈判迟迟未能推进。

美国的反击

美国当然不会坐以待毙。

去年7月，美国贸易代表办公室称法国是在“不公平地针对美国企业”，并宣布，将根据《1974年贸易法》第301条款，对法国政府即将通过的数字服务税法案发起调查，并美其名曰“遏制新的歧视性税收浪潮的重要一步”。

随后，美国贸易代表办公室就认定法国数字服务税“歧视”美国互联网企业，并威胁对葡萄酒、奶酪等从法国进口的商品征收最高达100%的报复性关税。而葡萄酒和奶酪正是法国对美的出口大头。

次年1月，双方终于同意在经合组织框架下就数字服务税收规则进行多边谈判。于是，在经济合作与发展组织牵头下，全球137个国家和地区就数字服务税进行了谈判。

然而，仅仅半年，美国就宣布退出谈判，并对法国等贸易伙伴的数字服务税展开了301调查。随后，美国财政部长姆努钦致信英国、法国、意大利、西班牙等国财政部长，表示反对修改全球税收法律，因为这将影响美国数字企业的领先地位。

不过，英国、法国等欧洲国家依然表示，尽管美国退出了与OECD为制定国际税制而进行的谈判，但它们仍将实施数字税。

互联网巨头们也开始反击。日前，谷歌宣布，从11月1日起，将对谷歌和YouTube上提供的广告收取额外费用。据悉，谷歌的计划首先涉及英国、土耳其和奥地利，收取的额外费用将用以涵盖这些国家的监管成本。谷歌发言人表示：“数字服务税增加了数字广告的成本。通常情况下，这类成本增加是由客户承担的。”

此后，亚马逊也表示，将把2%的税转嫁给其平台上的卖家。不过英国方面表示，不会取消对谷歌、苹果和亚马逊等美国科技公司的征税，英国正在利用这些公司的收入来帮助提供与流行病相关的服务。

数字服务税之战愈演愈烈，经合组织秘书长恩赫尔·古里亚甚至警告称，如果各方最终无法取得一致，将导致各国在征收数字服务税问题上各自为政，相互报复甚至爆发贸易战。

各行其是的欧盟

数十年来全球跨境税收规则改革缺席的情况下，越来越多的国家效仿法国，制定了本国的数字服务税收计划。

英国的数字服务税于4月1日生效，对谷歌、脸书和亚马逊等互联网公司在英国产生的搜索引擎、社交媒体网站和在线销售收入征收2%的税。它适用于全球销售额超过6.7亿美元或收入超过3343万美元的公司。预计到2021年，这项税收将使英国税收收入增加5.3亿美元，并最终每年达到6.7亿美元。

美国税务基金会的报告显示，截至今年5月，已有22个国家实施或提议设立某种形式的数字服务税。根据欧盟委员会2018年的数据，数字企业的平均有效税率为9.5%，而传统企业为23.2%。

尽管现在看来，数字税与其他税种相比并不算高，但欧盟内部对此却各有算盘。“其实欧盟内部的立场并不是统一的，并且对于此项税种欧盟也没有税收一体化，比如爱尔兰、卢森堡这样的北欧国家，一旦开始征收数字服务税，那些大型互联网企业去当地建总部、投资的意愿就会降低，对当地的经济反倒会产生不利的影响。”杨成玉指出。

对于数字服务税未来能否扩围，杨成玉认为：“其实之前法国、英国、意大利等国就想把数字服务税在整个欧盟推广，但并未成功，此后就尝试在OECD的框架下推，但现在看来还是很难的，所以很大可能性还是大家各行其是。”

中国社科院世界经济与政治研究所助理研究员张琳认为，数字服务税很可能从美欧的规则博弈升级为全球更广范围的贸易战。这一演变凸显了各国对“数字主权”的争夺日趋激烈，对数字经济时代新的税收规则形成了巨大的挑战。

不过，法国的态度依旧很坚决。勒梅尔甚至表示，如果经合组织改写国际税收规则的全球谈判失败，欧盟应该继续推进数字税收计划。“或者有人接受数字税收再次延期数月甚至数年，或者有人认为对数字活动征收公平税收十分紧迫，在这种情况下，我们认为欧洲树立榜样并尽快采用数字税收是必不可少的。”勒梅尔说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)