透过泡面“高端风”看消费新需求

在你的印象里，一包方便面要多少钱？1元？3元？5元？随着Express速达面馆、满汉宴、极味馆、拉面说、劲面堂、鲜面传等进入人们视野，动辄10元、20元，堪比实体店拉面的价格，让很多网友大呼：方便面还是我认识的那个“它”吗？

热水与面饼的碰撞、料包与菜包的融合，一碗热气腾腾的泡面，是很多人从孩提时就挥之不去的味蕾记忆。然而，随着高铁和飞机出行普及，消耗在旅途中的时间越来越短，泡面的需求减弱；穿梭于大街小巷的外卖小哥，打通舌尖上的“最后一公里”，更是逐渐“蚕食”方便面的市场……此种境况下，千篇一律的方便面被消费者抛之脑后也就在所难免。数据显示，方便面行业也从2013年销量达到462.2亿份的巅峰时期，下跌至2016年跌到385.2亿份，为近年来销量最低。

方便面企业乘着全面推进“健康中国”的国家战略的东风，顺势而为，纷纷入局介于普通方便面和外卖价格之间的10元-20元产品赛道，不断推出兼具营养与美味的创新产品，最大程度减少“工业味儿”，使产品回归传统与天然，中国方便面市场销量于2016年到达谷底后逐步回升。而尼尔森数据显示，2020年上半年，方便面行业整体销量同比增长5.6%，销售额同比增长11.5%。

抓住行业发展“痛点”，瞄准消费者新需求，勇于自我革新，从而实现方便面品类的可持续发展，可以说，方便面“起死回生”恰恰是企业调整产品线以适应中产崛起与需求个性化的“消费升级”与“产业升级”，不断进行“产品创新”成为推动增长的内在驱动力量。

可见，当低价速食不再对人们具有致命的吸引力，方便面刮起“高端风”也是企业求生的结果，当然这种高端更多地要体现在品质、食材、服务上，这样产品高端化发展才能长久。同时，从中不难看出，市场不缺消费者，缺的是好的产品，而以营养健康为本，产品回归传统与天然，或许才是方便面稳健发展的新趋势。

一碗热腾腾的泡面里，氤氲出的是大时代里不断蜕变的中国今天，中国人依然重视时间和效率，同时也更加重视绿色和健康，方便面企业的发展只有不断通过产品的多元化、高端化，去抓住中国百姓消费升级的市场机遇，才能迎来全面、长期的繁荣。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)