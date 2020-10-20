原标题：人民币中间价上调322点创一年半新高

中国外汇交易中心的数据显示，10月19日人民币中间价报6.7010，上调322点，创去年4月18日以来新高。当日在岸人民币兑美元汇率收盘上扬报6.6935，较上一交易日涨47点，涨幅0.07%。

尽管央行日前已下调外汇风险准备金率，有意为人民币过快升值降温，但在国内经济数据强劲复苏以及海外疫情前景未明的背景下，机构纷纷把握远期售汇准备金政策下调带来的汇率短期反弹机会释放结汇需求，推动人民币汇率走升。

从此前一周人民币汇率走势看，在岸人民币在美元指数回升的情况下有部分回落，而离岸人民币汇率仍保持持续上涨态势，整体而言，人民币汇率运行仍保持持稳基调。央行货币政策司司长孙国锋日前表示，人民币汇率在市场上供求推动下有所升值是正常的，是在有管理的浮动汇率制度下市场供求对汇率形成发挥决定性作用的应有之意。

对于近期人民币“长红”走势，分析人士认为有多方面因素支撑。中国民生银行首席研究员温彬表示，一是中国经济基本面持续向好的支撑；二是美元指数持续下跌，包括人民币在内的非美货币出现了升值的走势；三是国际投资者看好中国经济的前景和人民币资产，国外资本持续流入中国的资本市场，带动人民币的升值。

展望未来走势，业内人士普遍认为，从经济基本要素出发，长期汇率走向根本上仍取决于国家经济基本面，当前我国主要经济数据持续改善，国内国际双循环发展格局促进经济稳步复苏。与此同时，外围主要经济体受疫情反复发酵的影响，经济内生动力不足，考虑内外部经济修复进程错位，人民币对美元汇率应会呈稳中有升的双向波动格局。

中银国际证券首席经济学家徐高认为，中美之间货币政策的差异将继续支持人民币走强。但同时美元指数已接近阶段性底部，进一步走弱空间有限，人民币升值开始给国内出口企业带来压力。这些因素会抑制人民币进一步升值，“基于这两方面原因，人民币还将维持偏强的双向波动格局”。

东方金诚研究发展部技术总监曹源源表示，短期内，在疫情防控和经济基本面占优的基础支撑，以及中美利差在中国货币政策边际收紧下趋于走阔等影响下，人民币仍有内在上行动力。整体来讲，当前的市场预期趋于理性将有助于人民币在合理水平保持均衡，并维持以市场供求为基础的双向浮动格局。

“汇率还是要由市场供求来决定，来发挥宏观经济和国际收支自动稳定器的功能。”孙国锋指出，下一步人民银行将继续保持人民币汇率弹性，稳定市场预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)