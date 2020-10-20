需求全面回暖拉动经济持续向好

国家统计局19日发布的前三季度经济数据显示，三季度我国GDP同比增长4.9%，较二季度的3.2%持续反弹，成为全球表现最好的经济体。前三季度累计同比增长0.7%，实现由负转正，9月份各单项数据基本上强于市场预期。

我国经济之所以能在全球一枝独秀，与疫情防控常态化下的经济活动正常化密切相关。今年一季度，受疫情冲击影响，供需两端全面停摆，GDP出现-6.8%的罕见负增长。二季度以来，随着复工复产的有序推进，供给端特别是工业生产加速修复，但需求端仍相对乏力。三季度则表现为供需两端持续向好，且需求端修复速度明显加快。

从需求端来看，三季度表现为持续回升，其中消费一定程度上表现出报复性反弹的特征，固定资产投资累计增速终于转正，出口则韧性十足。

具体来看，9月社会消费品零售总额同比增长3.3%，较8月的0.5%继续反弹。其中汽车消费继续保持较高水平，9月同比增长11.2%，连续三个月保持在11%以上的较高水平，这与疫情对人们出行习惯的改变密切相关。汽车之外的其他消费同比增长2.4%，较上月的-0.6%明显改善，今年以来首次转正，其中餐饮收入同比增长-2.9%，较上月的-7.0%有较明显改善，反映出疫情受控之后外出消费持续升温。

1至9月，固定资产投资同比增长0.8%，高于1至8月的-0.3%，年内首次转正。其中，房地产开发投资增速反弹1.0个百分点至5.6%，但在新融资规则之下，房企拿地和新开工已开始降温；基建投资同比增长0.2%，好于前8个月的-0.3%，但仍低于市场预期，形成实物工作量的时滞因素以及缺乏好的项目对接或构成拖累；制造业投资同比增长-6.5%，降幅收窄1.6个百分点，在产能利用率持续反弹、工业企业利润增速回升、央行加大金融支持力度的情况下，制造业投资修复速度明显加快。

9月，以美元计价出口同比增长9.9%，高于上月的9.5%，同样好于市场预期。推动出口好转的因素，既有海外部分地区疫情二次暴发带来的防疫物资和远程办公出口需求增加，又有发达经济体经济触底反弹带来的外需边际向好。此外，由于中国率先控制住疫情且工业生产已恢复至正常水平，而其他新兴经济体复工进程仍不乐观，导致相当一部分出口订单转移至中国，这一因素将在未来几个月持续发挥作用，推动出口继续保持较高增长水平。

在需求不断升温的拉动下，供给也在持续改善。工业生产已恢复至正常水平。三季度工业增加值同比增长5.8%，比二季度加快1.4个百分点，9月单月增速反弹至6.9%，为2019年4月以来最高水平。随着各项线下接触型活动的展开，服务业反弹幅度更大。三季度服务业增加值同比增长4.3%，比二季度加快2.4个百分点。9月服务业生产指数同比增长5.4%，较8月回升1.4个百分点，不过仍比去年同期低1.3个百分点，显示出服务业仍有上升空间。

总体来看，三季度中国经济克服了输入型疫情压力、局部地区疫情反复、洪涝灾害等多重不利因素影响，实现了疫情防控常态化下的复苏和稳健增长，成为全球主要经济体中唯一实现正增长者，为完成全年经济社会发展主要目标任务打下了坚实基础。

展望下一阶段，由于我国经济的内生增长动力正在逐渐增强，特别是在消费环境正常化之后服务业生产消费增速将会继续加快，基建投资和制造业投资增速有望继续回升，出口则有望继续保持韧性。如果能够在秋冬季节继续做好疫情防控，则经济增速将会继续沿着复苏的路径回升，四季度有望回到5.5%左右。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)