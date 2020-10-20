政策红利将进一步释放 四季度经济增速料超三季度

备受瞩目中国经济“三季报”正式揭晓。国家统计局19日发布数据，初步核算，前三季度国内生产总值（GDP）722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%，实现由负转正。值得注意的是，前三季度全国固定资产投资增速、基础设施投资增速、货物进出口增速，以及社会消费品零售总额当季增速也迎来年内首次转正。

多个超预期的经济数据，为宏观经济向好再添暖意，中国经济企稳信号更加强烈，市场信心也不断增强。一些国际机构近日纷纷上调对我国的经济增长预期。业内指出，中国经济复苏已经走在全球前列，彰显中国经济的强大韧性和旺盛活力。随着更多政策红利进一步释放，四季度经济增速料超三季度。中国超大市场规模的潜力释放，也将更好助力世界经济复苏。

主要指标增速由负转正

疫情大考下，中国经济历经一季度-6.8%的被迫“深蹲”，到二季度同比增速达到3.2%，再到三季度增速加快至4.9%，呈现稳定恢复增长态势。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长刘爱华在国新办发布会上表示，前三季度经济增速由降转升，经济运行持续稳定恢复，主要指标增速均由负转正。

从累计看，前三季度GDP同比增长0.7%，扭转了上半年下降的局面。其中，固定资产投资同比增长0.8%，货物进出口总额同比增长0.7%，均实现由负转正。从当季看，社会消费品零售总额当季增长0.9%，货物进出口总额当季增长7.5%，也实现了由负转正。

此外，从当月看，9月份规模以上工业增加值增长6.9%，连续6个月保持了正增长；社会消费品零售总额增长3.3%，连续2个月正增长；货物进出口总额增长10%，连续4个月正增长。

“三季度经济延续‘V型反转’势头，当季GDP增速较上季度加快1.7个百分点，其中9月工业生产和消费数据远超市场预期。从经济增长动能来看，三季度工业生产增速继续加快，消费、投资和出口需求拉动效应明显。”东方金诚首席宏观分析师王青表示。

国泰君安首席宏观分析师高瑞东指出，得益于成功的疫情防控和及时精准的逆周期调节政策，中国经济主要指标增速呈现由负转正的良好势头。生产及社零大幅超预期，制造业生产大幅回升、投资稳步修复，社零中必选与可选消费均有所表现。

“从这些主要指标的变动趋势看，我国的疫情防控和经济复苏确实是走在了全球前列，彰显了中国经济的强大韧性和旺盛的活力。”刘爱华表示。

不仅如此，新动能引领作用更加凸显。数据显示，前三季度，规模以上高技术制造业增加值增长5.9%，装备制造业增加值增长4.7%，增速都比上半年加快。高技术产业投资增长9.1%，加快2.8个百分点。前三季度实物商品网上零售额同比增长15.3%，增速比上半年加快1个百分点。5G建设、轨道交通等新基建、新消费的带动作用也在增强。9月份城市轨道车辆产量同比增长超过50%，智能手表产量增长超过70%，新能源汽车产量增长超过50%。

“中国经济目前的回升既有利于中国自身的增长，也对全球的经济复苏起到了正向的拉动作用。”刘爱华称。

经济向好趋势更加明朗

展望四季度和全年经济走势，刘爱华表示，“从各种因素，不管是从需求、生产，还是从整个市场表现出来的信心和活力等方面来看，我们认为，今年四季度乃至全年是有基础、有条件、有信心保持目前的态势。”

首先，前三季度需求逐步回暖。投资方面，从先行指标看，前三季度新开工项目计划总投资同比增长14.6%，增速呈两位数增长。消费方面，18类商品类别中有14类转正，6类实现两位数增长。从服务业看，“十一”黄金周全国零售和餐饮重点监测企业日均销售额同比增长4.9%。游客人数恢复八成左右。居民对实物消费和服务消费的需求都在恢复过程中。

此外，产业循环持续改善。三季度，全国工业产能利用率76.7%，环比回升2.3个百分点。9月，规模以上消费品制造业增加值今年首次出现增长。服务业多数行业实现正增长，信息传输软件和信息技术服务业增长在两位数以上。

随着经济形势向好，市场主体信心逐渐增强。9月制造业、非制造业采购经理指数分别同比上升0.5、0.7个百分点，均7个月位于临界点之上。

外界对中国经济的预期也在好转。国际货币基金组织（IMF）近日发布报告称，预计2020年全球经济将萎缩4.4%，而中国经济将增长1.9%，是全球唯一实现正增长的主要经济体。除IMF外，近期世界银行等多个国际机构也都纷纷上调对我国经济增长预期。

更多提振经济利好在途

不容忽视的是，当前境外疫情形势仍然比较严峻，国际环境不稳定、不确定性仍然客观存在。业内指出，国内有效需求仍然不足，地区、行业、企业的恢复还不均衡，经济持续向好的基础还需要进一步巩固。

更多提振经济的政策正在路上。刘爱华表示，下阶段，要按照推动高质量发展、构建新发展格局的要求，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握扩大内需战略基点，在常态化疫情防控中扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，大力深化改革开放，助力企业纾困解难，着力畅通经济循环，筑牢民生保障基础，努力完成全年经济社会发展目标任务。

“下一阶段，预计政府将加大宏观政策应对力度，财政政策将更加积极有为，优化财政支出结构，着力增加了对脱贫攻坚、生态环保、基层‘三保’等重点领域的投入；货币当局将继续综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，持续加大对实体经济的支持力度。”高瑞东说。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对记者表示，前三季度经济持续稳定恢复，为全年经济增速转正和主要经济指标向好奠定坚实基础。下一步有待深入挖潜内需，提高内需对经济增长的贡献度。

刘爱华也透露，下一步，要坚持扩大内需的战略基点，从增加居民收入、改善消费环境等方面继续发力，进一步推动消费需求的回升。

展望四季度，工银国际首席经济学家程实指出，一方面，在经历“十一黄金周”的防疫大考之后，未来更多的消费场景以及线下服务消费需求有望被加速激活；另一方面，得益于城镇新增就业月度增量以及央行调查居民当期收入指数的持续回升，居民消费能力有望稳步修复。两者交叠之下，四季度消费动能有望进一步提振。

“预计随着更多政策利好释放，四季度经济增速可能攀升至5%以上的增速，全年经济增速有望保持在2%-2.5%之间。”刘向东说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)