人民网>>财经

9月百城住宅库存环比增速明显加快

钟源

2020年10月20日08:18  来源：经济参考报
 

9月百城住宅库存环比增速明显加快。易居房地产研究院19日公布的数据显示，截至9月底，全国100个城市新建商品住宅库存总量为50739万平方米，环比增长4.8%，同比增长9.3%。

“过去环比增速一般不会超过1%的水平，而此次接近5%水平，说明在传统金九银十阶段，住房库存较充裕，其对于第四季度市场交易的活跃有积极作用。”易居研究院智库中心研究总监严跃进分析认为。

9月，易居方面监测的100个城市新建商品住宅供应量为7529万平方米，而成交量为5228万平方米，呈现了“供大于求”的态势。不仅如此，最近四个月全国百城住宅库存均呈现出“供大于求”的态势，同时9月供求矛盾更加突出。

“这和9月住宅供应量井喷有关。综合历史数据，今年9月百城住宅新增供应已经创下近10年的月度新高。”严跃进指出。

截至今年9月底，100个城市中一、二、三、四线的新建商品住宅库存总量分别为3110、26603和21026万平方米，同比增速分别为12.2%、14.4%和3.0%。从同比增速数据看，三类城市同比增速都呈现了扩大的态势，进一步呈现出库存增加、房源充足的特征。尤其是一二线城市同比增速较高。

从具体城市来看，截至9月底，受监测的100个城市中有67个城市库存出现了同比正增长现象。总体上看，库存同比上升的城市数量占据多数，尤其以二线城市为主。例如，郑州、南宁、昆明、杭州、南京等城市库存普遍上升。

“库存增加有助于增加房源，对于抑制房价过快上涨有积极作用。”严跃进表示。

从库存的去化周期来看，截至9月底，100个城市新建商品住宅存销比（即库存去化周期）为9.8个月，这也意味着市场消化完这些库存需要9.8个月的时间。观察今年1月至9月数据，去化周期呈现出“倒U型”趋势。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经

回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期　　人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】

财经

税收数据透视经济发展：国内市场整体回暖 对外开放积蓄动能　　今年，突如其来的新冠肺炎疫情让中国经济经历复杂开局。随着国内大循环、国内国际双循环的不断畅通，中国经济社会发展按下“重启键”，新发展格局下市场逐渐回暖。如今，市场主体的“元气”恢复如何？从税收数据视角可以找到答案。 双节叠加 “十一”期…【详细】

财经

海关总署：三季度我国进出口同比增长7.5% 前8个月累计增速转负为正　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）“据海关统计，前三季度，我国货物贸易进出口总值23.12万亿元人民币，比去年同期增长0.7%。其中，三季度我国进出口8.88万亿元，同比增长7.5%。”今天上午，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在…【详细】

财经

海关总署：前三季度我国外贸进出口整体表现好于预期　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）据海关总署统计，今年前三季度我国外贸进出口同比增长0.7%。针对我国外贸进出口实现正增长的主要原因，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，前三季度，我国累计进出口总值年内首次实现同比正增长。前三季…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved