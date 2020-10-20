9月百城住宅库存环比增速明显加快。易居房地产研究院19日公布的数据显示，截至9月底，全国100个城市新建商品住宅库存总量为50739万平方米，环比增长4.8%，同比增长9.3%。

“过去环比增速一般不会超过1%的水平，而此次接近5%水平，说明在传统金九银十阶段，住房库存较充裕，其对于第四季度市场交易的活跃有积极作用。”易居研究院智库中心研究总监严跃进分析认为。

9月，易居方面监测的100个城市新建商品住宅供应量为7529万平方米，而成交量为5228万平方米，呈现了“供大于求”的态势。不仅如此，最近四个月全国百城住宅库存均呈现出“供大于求”的态势，同时9月供求矛盾更加突出。

“这和9月住宅供应量井喷有关。综合历史数据，今年9月百城住宅新增供应已经创下近10年的月度新高。”严跃进指出。

截至今年9月底，100个城市中一、二、三、四线的新建商品住宅库存总量分别为3110、26603和21026万平方米，同比增速分别为12.2%、14.4%和3.0%。从同比增速数据看，三类城市同比增速都呈现了扩大的态势，进一步呈现出库存增加、房源充足的特征。尤其是一二线城市同比增速较高。

从具体城市来看，截至9月底，受监测的100个城市中有67个城市库存出现了同比正增长现象。总体上看，库存同比上升的城市数量占据多数，尤其以二线城市为主。例如，郑州、南宁、昆明、杭州、南京等城市库存普遍上升。

“库存增加有助于增加房源，对于抑制房价过快上涨有积极作用。”严跃进表示。

从库存的去化周期来看，截至9月底，100个城市新建商品住宅存销比（即库存去化周期）为9.8个月，这也意味着市场消化完这些库存需要9.8个月的时间。观察今年1月至9月数据，去化周期呈现出“倒U型”趋势。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)