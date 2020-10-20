汽车消费升级日趋明显 新能源汽车迅速回暖

国家统计局19日发布前三季度国民经济运行情况，社会消费品零售明显改善，尤其是汽车等产品消费保持了比较快的增长。而汽车消费的日趋升级成为推动今年汽车市场快速回暖的一个重要因素，新能源、智能化等成为人们购车的新需求。

中国汽车工业协会最新统计数字显示，2020年9月，汽车产销分别完成252.4万辆和256.5万辆，环比分别增长19.1%和17.4%，同比分别增长14.1%和12.8%。截至本月，汽车产销已连续6个月呈现增长，其中销量已连续五个月增速保持在10%以上。其中，新能源汽车的表现颇为亮眼。今年9月，新能源汽车产销分别完成13.6万辆和13.8万辆，刷新了9月历史纪录，同比分别增长48.0%和67.7%。

除了各地促汽车消费政策等因素外，汽车消费升级也成为推进汽车市场持续向上的一个重要动力。由于疫情的出现，汽车市场受到了很大影响。但在整体汽车市场下行的同时，国内豪华车、高端车市场却显现出逆势上扬的态势，成为疫情影响下最先回暖的细分市场，基本每个月增速都保持在两位数。

在汽车市场消费升级的趋势下，今年下半年以来，国内各大汽车企业也在密集推出各自的高端汽车产品和品牌。尤其是各大汽车企业都加大了在新能源、智能化方面的投入力度，密集推出了一批新产品和新技术，以满足市场不断变化的需求。而这也成为推动国内汽车市场快速回暖的重要动力。

为迎合汽车消费升级的趋势，众多地方政府还出台了相关的支持政策。江苏省近日发布了促汽车消费的意见，提出从鼓励新能源汽车消费、加快淘汰报废老旧汽车等8个方面促进汽车消费升级。包括扩大新能源汽车推广应用范围，将原定2020年底到期的新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税政策延长2年；加大城市充电设施和新能源停车位建设力度，鼓励制定新能源汽车免费停车优惠政策；加快淘汰报废老旧汽车，提高报废老旧汽车补助标准，促进新能源汽车消费更新等。湖北省也发布了12条促汽车消费措施，包括加大对消费者购车补贴力度、落实新能源汽车购置财税支持政策等。

专家表示，目前，汽车市场的回暖程度超过了之前的预期，高端产品、新能源汽车等增长迅速，成为推动市场提升的重要动力。随着国内新能源汽车基础设施、支持政策、政策法规等方面的不断改善，新能源汽车未来发展潜力很大。但与此同时，众多跨国企业也开始在新能源产品发力，2020年众多国际新能源汽车产品开始密集进入中国，市场竞争不断加剧。国内汽车企业要加快关键技术攻关和基础设施建设，把握消费升级的机遇，以高品质的产品和服务赢得市场。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)