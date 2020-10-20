人民网>>财经

数据显示：多国企业业绩改善得益中国市场强劲复苏

2020年10月20日08:19  来源：经济参考报
 

　　多国和海外企业发布的最新数据显示，得益于中国市场的复苏，他们的业务和业绩得到明显改善。

　　日本9月出口较上年同期下降4.9%，出口萎缩速度较前六个月的两位数降幅有所放缓。

　　日本9月出口连续第22个月下降，创下1987年7月连跌23个月后的最长下滑周期。日本9月对亚洲出口同比下降2.0%，降幅为2月来最低。

　　“我们认为（出口）年底前应该能够恢复到疫情前水准，”凯投宏观日本经济分析师缇耶连特说。

　　日本企业方面的业绩也一定程度依靠中国市场的支撑。运营优衣库的日本迅销集团发布的最新增长预期显示，受益于在中国扩大开店等因素，集团2021财年（截至2021年8月）的合并净利润（国际会计准则）预计创出历史新高，该公司股价10月16日创出上市以来新高，跃居日本国内第7位。

　　在亚洲，迅销的增长预期很突出。在迅销的大中华区，它们计划2021财年开店100家，与上财年的76家相比进一步加速。

　　优衣库日前一口气在中国18个城市开出了19家新店，首次进入浙江桐乡、江苏丹阳、安徽蚌埠等6个城市，加速下沉跑入中国的二三四线城市。

　　“6月开出8家新门店，8月再次开出19家门店，这代表着我们对中国经济和中国市场的信心。”迅销集团全球资深副总裁、优衣库大中华区首席市场官吴品慧日前对媒体说，中国是优衣库在海外的第一大市场，优衣库希望通过发布适合中国消费者的服饰新品，以及加速下沉到更多的二三四线城市的动作，深耕中国市场。

　　日经新闻社文章称，新冠肺炎疫情对欧美的打击更明显，把重心放在亚洲的迅销迅速复苏。与疫情扩大前的1月底相比，运营“ZARA”的西班牙Inditex和瑞典H&M的股价均下跌2至3成。另一方面，迅销上涨2成，优势地位突出。迅销与服装行业市值居首的Inditex的差距正在缩小。

　　19日，中国国家统计局公布数据显示，中国9月社会消费品零售总额同比增长3.3%，远超1.6%的增长预期，继今年8月首次正增长以来，社会消费品零售总额连续第二个月实现正增长，且增幅较上月继续扩大。

　　美国达美乐比萨日前公布的第三季度财报显示，受疫情影响全球关店约300家，而中国市场逆势增长，公司在对投资人的公开表态中称2020年中国市场创下了惊人的成功，并预计中国将成为海外最大市场。

　　食品巨头味好美公司日前也表示，在全球销售额第三季度下跌1%之际，明显感觉到中国市场需求支撑了销量，并减缓了欧美市场餐饮业萎缩带来的业绩下滑压力。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经

回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期　　人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】

财经

税收数据透视经济发展：国内市场整体回暖 对外开放积蓄动能　　今年，突如其来的新冠肺炎疫情让中国经济经历复杂开局。随着国内大循环、国内国际双循环的不断畅通，中国经济社会发展按下“重启键”，新发展格局下市场逐渐回暖。如今，市场主体的“元气”恢复如何？从税收数据视角可以找到答案。 双节叠加 “十一”期…【详细】

财经

海关总署：三季度我国进出口同比增长7.5% 前8个月累计增速转负为正　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）“据海关统计，前三季度，我国货物贸易进出口总值23.12万亿元人民币，比去年同期增长0.7%。其中，三季度我国进出口8.88万亿元，同比增长7.5%。”今天上午，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在…【详细】

财经

海关总署：前三季度我国外贸进出口整体表现好于预期　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）据海关总署统计，今年前三季度我国外贸进出口同比增长0.7%。针对我国外贸进出口实现正增长的主要原因，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，前三季度，我国累计进出口总值年内首次实现同比正增长。前三季…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved