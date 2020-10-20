数据显示：多国企业业绩改善得益中国市场强劲复苏

多国和海外企业发布的最新数据显示，得益于中国市场的复苏，他们的业务和业绩得到明显改善。
日本9月出口较上年同期下降4.9%，出口萎缩速度较前六个月的两位数降幅有所放缓。
日本9月出口连续第22个月下降，创下1987年7月连跌23个月后的最长下滑周期。日本9月对亚洲出口同比下降2.0%，降幅为2月来最低。
“我们认为（出口）年底前应该能够恢复到疫情前水准，”凯投宏观日本经济分析师缇耶连特说。
日本企业方面的业绩也一定程度依靠中国市场的支撑。运营优衣库的日本迅销集团发布的最新增长预期显示，受益于在中国扩大开店等因素，集团2021财年（截至2021年8月）的合并净利润（国际会计准则）预计创出历史新高，该公司股价10月16日创出上市以来新高，跃居日本国内第7位。
在亚洲，迅销的增长预期很突出。在迅销的大中华区，它们计划2021财年开店100家，与上财年的76家相比进一步加速。
优衣库日前一口气在中国18个城市开出了19家新店，首次进入浙江桐乡、江苏丹阳、安徽蚌埠等6个城市，加速下沉跑入中国的二三四线城市。
“6月开出8家新门店，8月再次开出19家门店，这代表着我们对中国经济和中国市场的信心。”迅销集团全球资深副总裁、优衣库大中华区首席市场官吴品慧日前对媒体说，中国是优衣库在海外的第一大市场，优衣库希望通过发布适合中国消费者的服饰新品，以及加速下沉到更多的二三四线城市的动作，深耕中国市场。
日经新闻社文章称，新冠肺炎疫情对欧美的打击更明显，把重心放在亚洲的迅销迅速复苏。与疫情扩大前的1月底相比，运营“ZARA”的西班牙Inditex和瑞典H&M的股价均下跌2至3成。另一方面，迅销上涨2成，优势地位突出。迅销与服装行业市值居首的Inditex的差距正在缩小。
19日，中国国家统计局公布数据显示，中国9月社会消费品零售总额同比增长3.3%，远超1.6%的增长预期，继今年8月首次正增长以来，社会消费品零售总额连续第二个月实现正增长，且增幅较上月继续扩大。
美国达美乐比萨日前公布的第三季度财报显示，受疫情影响全球关店约300家，而中国市场逆势增长，公司在对投资人的公开表态中称2020年中国市场创下了惊人的成功，并预计中国将成为海外最大市场。
食品巨头味好美公司日前也表示，在全球销售额第三季度下跌1%之际，明显感觉到中国市场需求支撑了销量，并减缓了欧美市场餐饮业萎缩带来的业绩下滑压力。
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