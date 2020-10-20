广州宜家家居被罚5万：占用疏散通道、安全出口

中新经纬客户端10月19日电 据信用广州网站公告，因占用疏散通道、安全出口，广州宜家家居有限公司(下称“广州宜家家居”)被罚款5万元。
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公示信息显示，因占用疏散通道、安全出口，依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项，给予广州宜家家居有限公司罚款人民币伍万元整的处罚。处罚决定日期为2020年10月16日，处罚机关为广州市天河区消防救援大队。
天眼查APP数据显示，宜家(中国)投资有限公司持有广州宜家家居100股权。天眼查APP数据指出，瑞典宜家集团【宜家家居(IKEA)】于1943年创建于瑞典，销售主要包括座椅/沙发系列、办公用品、卧室系列、厨房系列、照明系列、纺织品、炊具系列、房屋储藏系列、儿童产品系列等约10000个产品。
截图来源：天眼查APP
值得注意的是，天眼查APP数据显示，2016年至今，广州宜家家居被牵涉进7项法律诉讼，其中产品责任纠纷3项，合同纠纷2项，侵害实用新型专利权纠纷1项，生命权、健康权、身体权纠纷1项。(中新经纬APP)
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