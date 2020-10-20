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国家统计局新闻发言人回应“四季度消费会否爆发式增长”

2020年10月20日09:49  来源：央视网
 

国家统计局10月19日发布数据显示，前三季度多个关键经济指标由负转正。其中，社会消费品零售总额第三季度增长0.9%，季度增速年内首次转正。不过，前三季度这一数据同比仍下降7.2%。

在发布会后的央视新闻《相对论》节目中，中国国际经济交流中心总经济师陈文玲认为，现在，消费还没有真正刺激起来，服务业还没有回归到常态。对此，国家统计局新闻发言人刘爱华在节目中回应，从整个趋势来讲，线下的服务消费等还没有回到正常水平，恢复慢有防疫限制等客观原因，不过，商品零售方面受到的冲击稍小，消费升级的产品仍然增长比较快。

以下为对话实录

陈文玲：虽然前三季度经济增长由负转正，我们还有很大的潜力和空间。尤其复工复产是走在前列的，包括制造业、出口连续正增长。但复商复市方面，消费还没有真正刺激起来，服务业还没有回归到常态。刘司长，经历了国庆长假接待国内游客6.37亿人次，控制住疫情以后，四季度是不是会出现消费的爆发式增长？

刘爱华：确实像您指出来的，消费是这次疫情冲击最大的领域。商品零售的冲击稍微小一点，所以连续两个月正增长，但是服务的消费目前还是受到一些限制。比如，影院、景区逐步放松限制的过程中，实际需求的释放会受到一些抑制。目前常态化疫情防控状态下，为了大家的生命安全和身体健康，抑制一部分的消费服务需求，我觉得大家也是可以理解的。

到底什么东西恢复了，什么没恢复？从整个趋势来讲，线下的服务消费还没有回到正的水平，包括餐饮等。今年十一黄金周期间，虽然感觉各个景区都爆满，但有关部门的数据显示，实际上人恢复到去年的八成左右，收入恢复到七成左右。很多景区包括电影院的限制措施仍然是客观存在的，所以这方面服务的消费，恢复得比较慢是有客观原因的。

商品零售可以分成三个方面，一个是非必须的消费品先搁置，恢复慢一些。出于对美好生活的需求，消费升级的产品仍然增长比较快。比如说我们办公室的小姑娘已经有很多眼影了，但看它好看还要再买一个，满足心理需要，今年化妆品一直保持比较快的增长。再就是受价格影响，像石油及制品类，今年确实比较低，对整体消费带来一些拖累。

央视新闻《相对论》：之前我们说V字反弹，陈教授您觉得V字走到哪儿了？继续爬升的关键点在哪儿？

陈文玲：这个V是不平衡的V，我们现在还在爬坡阶段，还没真正实现完整的V。我个人认为，现在服务消费是我们最大的短板，服务业中占比重最大的旅游和餐饮，恰恰是受影响最大的。旅游这次十一假期算是开禁了，但是才达到七八成，餐饮也还没达到饱和。如果真正实现V字形增长，服务业还有很大的差距。在疫情可控的情况，能保持十一假期这种消费势头，我认为才会完成真正的V字。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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