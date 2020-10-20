发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标

人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到，当前国内外环境依然错综复杂，推动经济可持续恢复、高质量发展仍面临不少挑战。

孟玮表示，下一步，国家发展改革委将按照党中央、国务院决策部署，统筹疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，加强今年四季度和明年初各项工作的统筹衔接，做好重要政策跨年度统筹安排，我们有基础、有条件、有信心完成今年全年经济社会发展目标。

孟玮指出，总的来看，随着统筹疫情防控和经济社会发展各项工作有力有效推进，前三季度经济运行延续了稳步恢复的良好态势，呈现出四方面突出特点。

一是经济增长和三大需求四个主要指标“由负转正”。第一是经济增速由负转正，前三季度国内生产总值同比增长0.7%，上半年是下降1.6%，扭转了上半年经济负增长的局面。第二是固定资产投资增速首次由负转正，随着投资补短板效应进一步显现，加上一批重大项目的开工建设，前三季度固定资产投资同比增长0.8%。第三是社会消费品零售总额季度增速首次由负转正，居民消费持续回暖，汽车等大宗消费势头向好，旅游等接触性服务消费加快恢复，网上零售持续较快增长，三季度社会消费品零售总额同比增长0.9%。第四是货物进出口总额增速首次由负转正，按人民币计价前三季度货物进出口同比增长0.7%，在全球疫情持续蔓延、国际贸易环境受到持续冲击的情况下，取得这一成绩实属不易。

二是发展内生动能不断增强。一方面，传统产业转型升级扎实推进。面对疫情冲击影响，很多企业主动求变，传统产业技术改造深入实施，制造业和现代服务业深度融合加快推进，前三季度规上工业增加值同比增长1.2%。另一方面，新产业新业态新模式蓬勃发展。前三季度高技术产业投资增长9.1%，增速比上半年提高2.8个百分点；其中，高技术制造业和高技术服务业投资分别增长9.3%和8.7%。

三是社会民生持续改善。从就业看，前三季度城镇新增就业898万人，接近完成全年目标任务，9月份全国城镇调查失业率为5.4%。从价格看，前三季度居民消费价格同比上涨3.3%，涨幅逐季回落，社会关注的猪肉、蔬菜等食品价格都有所回落。从居民收入看，前三季度全国居民人均可支配收入实际增长0.6%；同时，社会保障网络得到加强，对困难群众的保障措施得到有力实施。

四是市场预期稳步向好。随着各项政策措施落地见效，市场主体信心稳步恢复，9月份，中国制造业采购经理指数为51.5%，比8月份上升0.5个百分点，连续7个月位于临界点之上。服务业业务活动预期指数为62.2%，比8月份上升0.9个百分点。

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