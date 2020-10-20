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发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%

2020年10月20日10:45  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？

“今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米，同比增长3.6%。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，特别是今年以来，面对疫情蔓延导致的需求放缓、油气企业经营困难等新情况和新问题，国家发展改革委会同有关方面加强统筹协调，保持国内稳产增产，大力推进管网互联互通重点工程和储气设施建设，组织上游供气企业和地方全面签订合同，保障天然气持续安全稳定供应。

孟玮表示，目前，北方地区陆续进入供暖季，国家发展改革委已就能源保供工作作出了全面部署和安排。总的看，天然气资源供应比较充足，供需平衡情况总体要好于往年。但是，考虑到今年12月份和明年1月份用气高峰期，局部地区、局部时段有可能出现供应偏紧的情况。

她指出，此外，受大范围持续极寒天气等不确定因素影响，保供工作仍然面临一定压力。对此，国家发展改革委将坚持底线思维，切实压实各方责任，扎实做好各项准备，全力做好保供稳价工作。

一是确保供应稳定。重点是紧盯产供储销各个环节，加大工作力度。在生产方面，组织主要油气企业加大资源筹措力度，在确保安全的前提下，保障国内气田稳产增产，推进进口来源多元化。在供气方面，指导国家管网公司做好管网设施运行计划安排，保障重点管网和互联互通工程建设按期投产，保障天然气供应和输送的稳定。在储备方面，目前地下储气库等储气设施已经实现能储尽储，为保供作了充分的资源准备。供暖季期间，将根据供需情况变化，合理安排采气计划，保障调峰需要。在销售方面，重点是督促企业严格按照合同保障供气，维护供需双方合法权益。

二是保障重点对象。坚决支持打赢蓝天保卫战，加大对北方清洁取暖7个省市资源供应支持，保障有序的“煤改气”用气需要。加大对北方地区重点区域、重点用户的供应保障力度。督促各地继续将燃气公交车、出租车等纳入民生用气保障范围。

三是加强应急保障。督促各地和相关企业，针对可能出现的各种极端情形，细化应急保供预案，并加强对供气设施的安全检查。组织地方和企业进一步完善每天3亿立方米的非居民可中断调峰用户清单，必要时有序启动，确保民生等重点用气需求。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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