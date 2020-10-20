发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元

人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社会各方协同发力，制度设计不断完善，消费规模持续扩大，产销衔接逐步多元，社会氛围日趋浓厚，推动消费扶贫取得明显成效。

孟玮介绍说，自消费扶贫实施以来，截至今年9月，各地区、各部门累计直接采购或帮助销售贫困地区农产品超过4600亿元；其中，仅今年前三季度，各地区、各部门直接采购超过330亿元，帮助销售超过3000亿元。

她表示，下一步，国家发展改革委将进一步加强统筹协调，细化实化政策措施，创新工作推进方式，重点抓好4方面工作。

一是深挖消费扶贫潜力。进一步协调相关地区、部门，不断扩大对贫困地区产品和服务的消费规模，继续助力全面打赢脱贫攻坚战。

二是积极推广经验做法。持续梳理总结并推广消费扶贫工作的经验、做法和模式，推介优秀典型案例，进一步营造消费扶贫“人人皆可为、人人皆愿为、人人皆能为”的全社会参与格局。

三是开展扶贫成效评估。适时对消费扶贫政策的贯彻落实情况进行全面评估，进一步摸清各地区、各部门工作进展成效，查找工作中存在的短板和弱项，研究采取有针对性的措施。

四是提升消费扶贫层次。按照中央关于推动全面脱贫与实施乡村振兴战略有效衔接的部署要求，研究“十四五”时期推动消费扶贫提档升级有关思路举措，重点是要聚焦欠发达地区和农村低收入群体，强化市场化导向，持续巩固脱贫攻坚成果。

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